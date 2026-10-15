SDP:n Seppo Eskelinen: Hallituksen bensasopu vie autoilijan ojasta allikkoon
15.10.2026 15:52:11 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen, kansanedustaja Seppo Eskelinen arvostelee hallituksen polttoainepaketin rahoitusta lisäleikkauksella perusväylänpidosta.
Mediatietojen mukaan hallitus on päässyt sopuun polttoaineen hintojen tukipaketista, jossa olisi 30 miljoonaa tukea kuljetusalalle ja maataloudelle, 20 miljoonaa ajoneuvoveron alentamiseen sekä 10 miljoonaa työmatkavähennyksen laskemiseen. Paketti rahoitettaisiin 40 miljoonalla piippujen tulppaukseen varatulla hiilinielurahalla sekä 20 miljoonaa leikkaamalla perusväylänpidon eli tienpidon rahoituksesta.
- Perusväylänpidon rahoitus laskee jo 143 miljoonaa ensi vuodelle, kun hallitus vaihtaa kertaluonteisen lisärahoituksensa pysyvään lisäleikkaukseen. Moni perusväylänpidon rahoittama toimi on jo sopimuksellisesti sovittu kunnossapidosta ja liikenteenohjauksesta jäänmurtoon. Nopeat karsimisen paikat löytyvät valitettavasti asfaltoinnista ja tieverkon korjauksista ensi kesänä, sanoo Eskelinen.
Väylävirasto on jo ilmoittanut, ettei rahoitus riitä ensi vuonna kuin vilkkaimpien tieosuuksien ylläpitoon ja pistemäisiin rataverkon korjauksiin. Korjausvelan kasvu kiihtyy suurimmalla osalla tieverkkoa. Huonokuntoisen päällysteen tiekilometrien ennustetaan kasvavan 13 600 kilometriin ensi vuonna. Kilometrimäärä on kasvanut 30 % vuodesta 2024 lähtien.
- Täytyy ihmetellä itseään kumipyörähallitukseksi kutsuvan toimintaa, ei se noin kympin säästö vuodessa ajoneuvoverosta aikanaan auta mitään tankilla.Yhä huonokuntoisempi tieverkko tulee vastaan jo ensi kesänä, huono-onnisemmat menettävät säästönsä moninkertaisena rengasrikkoon. Tätä on peitonjatkamiseksi yleensä kutsuttu ja arvosteltu viimeksi tänään valiokunnalle jättämässämme budjetin eriävässä, päättää Eskelinen.
Yhteyshenkilöt
Seppo EskelinenKansanedustajaPuh:050 514 3350seppo.eskelinen@eduskunta.fi
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