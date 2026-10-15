Keskustan varapuheenjohtaja: Kiinalainen krääsä pois äitiyspakkauksesta

- Miten ihmeessä hallitus lisäsi äitiyspakkaukseen kiinalaisen pallon? Äitiyspakkaus ei ole paikka halvalle krääsälle. Vaadin, että äitiyspakkauksen sisältö on jatkossa kotimaista.

Kemppi kertoo tehneensä talousvaliokunnassa töitä krääsän määräin hillitsemiksi. Tässä työssä on myös onnistuttu, sillä tuontikrääsän tuontimäärä on tipahtanut kuluvan vuoden aikana.

Nyt sama työ on ulotettava äitiyspakkaukseen: vähemmän turhaa tavaraa, enemmän turvaa, laatua ja suomalaista työtä.

Varapuheenjohtaja Hilkka Kemppi ihmettelee ministeri Wille Rydmanin kysymystä äitiyspaketin tarpeellisuudesta. Kempin mukaan äitiyspakkausta ei pidä lopettaa, vaan sitä pitää kehittää.

- Se tuo turvaa vanhemmuuden alkuun, etenkin niille, joilla ei ole tukiverkkoa neuvomassa ja auttamassa. Lasten vaatteet myös kuluvat nopeasti, kun konttaaminen alkaa ja kesä tulee, Kemppi muistuttaa.