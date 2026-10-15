Kokoomuksen Kilpi: Hallituksen polttoainepaketti tuo helpotusta työssäkäyvälle autoilijalle, kuljetusalalle ja maatalouteen

Kokoomuksen kansanedustaja Marko Kilpi pitää hallituksen polttoainesopua välttämättömänä helpotuksena kohonneiden pumppuhintojen kanssa painiville suomalaisille.



”Työmatkat on ajettava ja tavaran on liikuttava. Monella ei ole mahdollisuutta vaihtaa autoa bussiin tai junaan. Kokoomukselle oli tärkeää löytää nopeasti vaikuttavia keinoja helpottaa täsmätoimilla niiden ihmisten ja yritysten tilannetta, joille polttoaine on välttämättömin meno”, Kilpi sanoo.



Hallitus korottaa työmatkavähennyksen enimmäismäärää, alentaa ajoneuvoveron perusosaa sekä valmistelee erillisen tukipaketin kuljetusalalle ja maa- ja metsätaloudelle.

Kilpi muistuttaa, että polttoaineen kallistuminen rasittaa yrittäjiä monilla aloilla. Kuljetusyrityksissä polttoaine on yksi suurimmista menoeristä, ja maataloudessa sen käyttöä sanelevat välttämättömät työt.



”Kuljetusyrittäjän on vaikea vähentää polttoaineen kulutusta vähentämättä samalla ajoja ja tuloja. Maatiloilla taas kylvöt ja sadonkorjuu on tehtävä ajallaan, maksoi polttoaine mitä tahansa. On tärkeää, että suomalaiset viljelijät ja kuljetusyrittäjät pärjäävät myös kohonneiden kustannusten kanssa”, Kilpi toteaa.



Kilven mukaan kokoomukselle oli tärkeää myös se, ettei tukipakettia rahoiteta velalla. Toimien kustannukset katetaan vastaavilla menoleikkauksilla.

”Olemme vaatineet, että tukitoimille löytyy myös rahoitus. Nyt näin on: paketti ei lisää valtion velanottoa”, Kilpi sanoo.

Kokoomus piti neuvotteluissa kiinni myös jakeluvelvoitteen keskeisistä tavoitteista.

”Jakeluvelvoitteen perusuran alentaminen lisäisi riippuvuuttamme fossiilisista polttoaineista ja heikentäisi kannustimia kotimaiseen energiantuotantoon. Suomen pitää päästä tästä riippuvuudesta eroon. Siksi halusimme löytää keinot, joilla kohonneita polttoainekustannuksia voidaan helpottaa heikentämättä Suomen energiaomavaraisuutta”, Kilpi päättää.