Kokoomuksen Kilpi: Hallituksen polttoainepaketti tuo helpotusta työssäkäyvälle autoilijalle, kuljetusalalle ja maatalouteen
15.10.2026 16:39:57 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Hallitus on sopinut 60 miljoonan euron tukipaketista, jolla helpotetaan polttoaineiden hinnannoususta aiheutuvia kustannuksia. Tuki kohdistuu erityisesti työssäkäyntiin, kuljetusalalle sekä maa- ja metsätalouteen. Polttoainepakettia ei rahoiteta velalla.
Kokoomuksen kansanedustaja Marko Kilpi pitää hallituksen polttoainesopua välttämättömänä helpotuksena kohonneiden pumppuhintojen kanssa painiville suomalaisille.
”Työmatkat on ajettava ja tavaran on liikuttava. Monella ei ole mahdollisuutta vaihtaa autoa bussiin tai junaan. Kokoomukselle oli tärkeää löytää nopeasti vaikuttavia keinoja helpottaa täsmätoimilla niiden ihmisten ja yritysten tilannetta, joille polttoaine on välttämättömin meno”, Kilpi sanoo.
Hallitus korottaa työmatkavähennyksen enimmäismäärää, alentaa ajoneuvoveron perusosaa sekä valmistelee erillisen tukipaketin kuljetusalalle ja maa- ja metsätaloudelle.
Kilpi muistuttaa, että polttoaineen kallistuminen rasittaa yrittäjiä monilla aloilla. Kuljetusyrityksissä polttoaine on yksi suurimmista menoeristä, ja maataloudessa sen käyttöä sanelevat välttämättömät työt.
”Kuljetusyrittäjän on vaikea vähentää polttoaineen kulutusta vähentämättä samalla ajoja ja tuloja. Maatiloilla taas kylvöt ja sadonkorjuu on tehtävä ajallaan, maksoi polttoaine mitä tahansa. On tärkeää, että suomalaiset viljelijät ja kuljetusyrittäjät pärjäävät myös kohonneiden kustannusten kanssa”, Kilpi toteaa.
Kilven mukaan kokoomukselle oli tärkeää myös se, ettei tukipakettia rahoiteta velalla. Toimien kustannukset katetaan vastaavilla menoleikkauksilla.
”Olemme vaatineet, että tukitoimille löytyy myös rahoitus. Nyt näin on: paketti ei lisää valtion velanottoa”, Kilpi sanoo.
Kokoomus piti neuvotteluissa kiinni myös jakeluvelvoitteen keskeisistä tavoitteista.
”Jakeluvelvoitteen perusuran alentaminen lisäisi riippuvuuttamme fossiilisista polttoaineista ja heikentäisi kannustimia kotimaiseen energiantuotantoon. Suomen pitää päästä tästä riippuvuudesta eroon. Siksi halusimme löytää keinot, joilla kohonneita polttoainekustannuksia voidaan helpottaa heikentämättä Suomen energiaomavaraisuutta”, Kilpi päättää.
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Yhteyshenkilöt
Marko KilpiKansanedustaja
Savo-Karjalan vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
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