Kokoomuksen eduskuntaryhmä: Suomen on voitava itse päättää, ketä Suomeen tulee

Kokoomuksen eduskuntaryhmä julkaisi maahanmuuttopoliittiset linjauksensa, joita on valmisteltu kansanedustaja Atte Kalevan johdolla tammikuusta 2026 lähtien. Ryhmä kannattaa valikoivaa maahanmuuttoa.

– Suomen on voitava itse päättää, ketkä tänne tulevat ja millä ehdoilla. Haluamme Suomeen ihmisiä, jotka tekevät töitä, yrittävät ja rakentavat tulevaisuuttaan täällä. Samalla on edellytettävä, että Suomeen muuttava ottaa vastuuta omasta toimeentulostaan, opettelee kielen ja noudattaa yhteisiä sääntöjä, Kaleva sanoo.

Eduskuntaryhmä esittää, että maahanmuuttajan oikeus työttömyysturvaan syntyisi Suomessa tehdyn työn perusteella ja tuen määrä porrastettaisiin työskentelyn keston mukaan. Myös kansaneläkkeen ja takuueläkkeen ehtoja kiristettäisiin.



Perheenyhdistämisessä edellytettäisiin, että perheenkokoaja pystyy elättämään perheensä omalla työllään tai yritystoiminnallaan.

– Työkykyisen ihmisen ensisijainen tehtävä on hankkia toimeentulonsa työllä. Suomalaisen sosiaaliturvan pitää kannustaa työntekoon, eikä se saa toimia yrityksille keinona maksattaa ulkomailta rekrytoitujen työntekijöiden toimeentuloa veronmaksajilla, Kaleva sanoo.



Kielteisen turvapaikkapäätöksen on johdettava maasta poistumiseen



Turvapaikkahakemusten käsittely siirrettäisiin kokonaan EU:n ulkopuolisiin vastaanotto- ja palautuskeskuksiin. Perusteettomia uusintahakemuksia rajoitettaisiin ja maasta poistamista tehostettaisiin. Vakavat tai toistuvat rikokset johtaisivat oleskeluluvan peruuttamiseen ja maasta karkottamiseen.

– Jos turvapaikkaa ei myönnetä, eikä muuta laillista perustetta oleskelulle ole, Suomesta on poistuttava. Kielteinen päätös ei saa jäädä käytännössä merkityksettömäksi. Suomessa oleskelun edellytyksenä on myös lakien noudattaminen, Kaleva sanoo.

Kotoutumisessa painotettaisiin työntekoa ja kielitaitoa. Työnhakuvelvollisuus alkaisi heti oleskeluluvan saamisen jälkeen, ja pysyvän oleskeluluvan sekä kansalaisuuden saaminen edellyttäisi osoitettua kotoutumista. Samalla työperäisen maahanmuuton lupaprosesseja nopeutettaisiin ja työnantajien vastuuta kotoutumisesta lisättäisiin.



Kokoomuksen eduskuntaryhmän maahanmuuttopoliittiset linjaukset liitteenä.