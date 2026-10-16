Kokoomuksen eduskuntaryhmä

Kokoomuksen eduskuntaryhmä: Suomen on voitava itse päättää, ketä Suomeen tulee

16.10.2026 10:34:45 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote

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Kokoomuksen eduskuntaryhmä haluaa siirtää turvapaikkahakemusten käsittelyn EU:n ulkopuolelle, sitoa maahanmuuttajien työttömyysturvan Suomessa tehtyyn työhön ja tiukentaa perheenyhdistämistä. Kansanedustaja Atte Kalevan mukaan Suomen on voitava päättää, ketkä maahan tulevat ja millä ehdoilla tänne saa jäädä.

Atte Kaleva. Kuvaaja: Mikko Mäntyniemi.
Atte Kaleva. Kuvaaja: Mikko Mäntyniemi.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä julkaisi maahanmuuttopoliittiset linjauksensa, joita on valmisteltu kansanedustaja Atte Kalevan johdolla tammikuusta 2026 lähtien. Ryhmä kannattaa valikoivaa maahanmuuttoa.

– Suomen on voitava itse päättää, ketkä tänne tulevat ja millä ehdoilla. Haluamme Suomeen ihmisiä, jotka tekevät töitä, yrittävät ja rakentavat tulevaisuuttaan täällä. Samalla on edellytettävä, että Suomeen muuttava ottaa vastuuta omasta toimeentulostaan, opettelee kielen ja noudattaa yhteisiä sääntöjä, Kaleva sanoo.

Eduskuntaryhmä esittää, että maahanmuuttajan oikeus työttömyysturvaan syntyisi Suomessa tehdyn työn perusteella ja tuen määrä porrastettaisiin työskentelyn keston mukaan. Myös kansaneläkkeen ja takuueläkkeen ehtoja kiristettäisiin.

Perheenyhdistämisessä edellytettäisiin, että perheenkokoaja pystyy elättämään perheensä omalla työllään tai yritystoiminnallaan.

– Työkykyisen ihmisen ensisijainen tehtävä on hankkia toimeentulonsa työllä. Suomalaisen sosiaaliturvan pitää kannustaa työntekoon, eikä se saa toimia yrityksille keinona maksattaa ulkomailta rekrytoitujen työntekijöiden toimeentuloa veronmaksajilla, Kaleva sanoo.

Kielteisen turvapaikkapäätöksen on johdettava maasta poistumiseen

Turvapaikkahakemusten käsittely siirrettäisiin kokonaan EU:n ulkopuolisiin vastaanotto- ja palautuskeskuksiin. Perusteettomia uusintahakemuksia rajoitettaisiin ja maasta poistamista tehostettaisiin. Vakavat tai toistuvat rikokset johtaisivat oleskeluluvan peruuttamiseen ja maasta karkottamiseen.

– Jos turvapaikkaa ei myönnetä, eikä muuta laillista perustetta oleskelulle ole, Suomesta on poistuttava. Kielteinen päätös ei saa jäädä käytännössä merkityksettömäksi. Suomessa oleskelun edellytyksenä on myös lakien noudattaminen, Kaleva sanoo.

Kotoutumisessa painotettaisiin työntekoa ja kielitaitoa. Työnhakuvelvollisuus alkaisi heti oleskeluluvan saamisen jälkeen, ja pysyvän oleskeluluvan sekä kansalaisuuden saaminen edellyttäisi osoitettua kotoutumista. Samalla työperäisen maahanmuuton lupaprosesseja nopeutettaisiin ja työnantajien vastuuta kotoutumisesta lisättäisiin.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän maahanmuuttopoliittiset linjaukset liitteenä.

Avainsanat

EduskuntaKokoomusmaahanmuutto

Yhteyshenkilöt

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Kokoomuksen eduskuntaryhmä

Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.

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