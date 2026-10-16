Keski-Suomen pelastuslaitos mediatiedote
16.10.2026 07:04:59 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Mediatiedote, Keski-Suomen pelastuslaitos
Tehtävät viimeisen 12 tunnin ajalta.
Klo. 20:18, öljyvahinko Keuruu
Noin kilometrin pituisella alueella ilmoituksen mukaan öljyä tiellä, 10-50cm levyisenä vanana. Kyseessä oli siirretyn veneen pilssivesi.
Klo. 21:17, tulipalo muu pieni Jyväskylä
Tolpparoskis paloi, pelastuslaitos kävi sammuttamassa palon.
Klo. 00:46, rakennuspalo Laukaa
Raskaiden ajoneuvojen huoltohallissa ollut linja-auto savusi. Linja auton sisällä oleva savukone oli lähtenyt päälle ja aiheutti savun. Ei paloa.
Klo. 00:53, automaattinen palohälytys Jyväskylä
Keskustan McDonalsiin tuli automaattinen palohälytys asiakkaan painaessa palohälytinnappia. Ei paloa.
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Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote16.10.2026 01:21:37 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 16.10.2026 Rakennuspalo suuri, Laukaa Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen suuresta rakennuspalosta klo. 00:43. Rekka-autokorjaamon hallin sisällä oleva linja-auto savusi. Pelastuslaitoksen saavuttua paikalle havaittiin, että linja-auton sisällä oli savukone, joka oli aiheuttanut savun. Paikalla ei paloa. Automaattinen palohälytys, Jyväskylä Klo. 00:52 pelastuslaitos sai automaattisen palohälytyksen Jyväskylästä, Jyväskeskuksesta. Asiakas oli painanut paloilmoitinnappia McDonald’sin yläkerrassa, joka aiheutti hälytyksen. Paikan päällä ei paloa.
Keski-Suomen pelastuslaitos, mediatiedote15.10.2026 19:15:22 EEST | Tiedote
Mediatiedote, Keski-Suomen pelastuslaitos Tehtävät viimeisen 12-tunnin ajalta Klo. 08:30 Öljyvahinko, Toivakka Kuorma-autosta valunut n. 100l hydrauliikkaöljyä soratielle. Klo. 19:18 Rakennuspalo, Jyväskylä Sähkötöistä aiheutunut valokaari, joka aiheuttanut hälytyksen. Ei paloa. Klo. 09:22 Rakennuspalo, Jyväskylä Savun hajua kiinteistössä. Ei paloa. Klo. 10:08 Rakennuspalo, Saarijärvi Vahva palaneen haju, ilmastointikone kärähtänyt. Ei paloa. Klo. 12:41 Automaattinen palohälytys, Jyväskylä Gradian koulutusyksikössä automaattinen palohälytys, ei paloa.
Keski-Suomi selvittää uuden ammatinharjoittajamallin mahdollisuuksia hoidon jatkuvuuden parantamisessa15.10.2026 14:46:44 EEST | Tiedote
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