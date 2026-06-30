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CERTEGO ja Linkity yhteistyöhön työajanhallinnan ratkaisuissa

16.10.2026 10:04:07 EEST | Certego | Tiedote

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CERTEGO Oy laajentaa työajanhallinnan valikoimaansa ja aloittaa yhteistyön suomalaisen ohjelmistoyhtiö Linkityn kanssa. Yhteistyö tuo CERTEGOn valikoimaan uuden työajanhallinnan ratkaisun ja auttaa vastaamaan asiakkaiden erilaisten toimintaympäristöjen tarpeisiin entistä monipuolisemmin.

CERTEGOn ja Linkityn logot kättelykuvan päällä
CERTEGO Oy ja Linkity ovat solmineet yhteistyösopimuksen työajanhallinnan ratkaisuista

CERTEGOn toteuttamia työajanhallintaratkaisuja on käytössä yli 2 000 kohteessa ja yli miljoonalla käyttäjällä. Työaika on CERTEGOlle kasvava liiketoiminta-alue, ja Linkity täydentää ratkaisuvalikoimaa tarjoamalla monipuolisuutta muun muassa työvuorosuunnitteluun.  

”Haluamme kehittää työajanhallinnan ratkaisujamme pitkäjänteisesti. Linkity on vakavarainen, kasvava ja suomalainen ohjelmistokumppani, jonka työaikaratkaisu auttaa meitä vastaamaan entistä laajemmin asiakkaidemme työajanhallinnan ja työvuorosuunnittelun tarpeisiin”, sanoo CERTEGO Suomen aluejohtaja Mirva Viljakainen

CERTEGO tukee asiakkaitaan työajanhallintajärjestelmän koko elinkaaren ajan: yrityksen palvelut kattavat järjestelmän projektoinnin, määrittelyt ja integraatiot, sekä järjestelmän ylläpidon, pääkäytön ja käyttötuen. Linkityn työaikaohjelmisto tuo työvoimanhallintaan sujuvuutta muun muassa työvuorosuunnittelun, tekoälyn ja automaatioiden kautta. 

Yhteistyössä yhdistyvät CERTEGOn pitkä kokemus työajanhallinnasta ja Linkityn ohjelmisto-osaaminen, joiden kautta työajanhallintaa voidaan mukauttaa asiakasorganisaatioiden muuttuviin tarpeisiin. 

“CERTEGOn kaltaisen osaavan ja ison toimijan kanssa voimme tarjota sekä julkisen että yksityisen sektorin asiakkaille kokonaisvaltaisia ratkaisuja, joissa yhdistyvät asiantuntemus ja johtava teknologia. Meillä on yhteinen näkemys markkinan sekä asiakastarpeiden kehittymisestä työvoimanhallinnassa. Odotamme kumppanuutta innolla”, kommentoi Linkityn Chief Revenue Officer Antti Taskila

Linkity lyhyesti

Linkity on helsinkiläinen ohjelmistoyhtiö, jonka tavoitteena on virtaviivaistaa työvoimanhallinta ja palkanlaskenta pisimmälle viedyillä automaatioilla. Linkityn ratkaisuihin kuuluvat Linkity HR, työvuorosuunnittelu ja optimointi, työajanseuranta, TES-tulkinta, palkanlaskenta, palkkapalvelu, laskutus ja LinkityAI.

Avainsanat

työajanhallintatyöajanseurantayhteistyöcertegocertegosuomi

Yhteyshenkilöt

Antti Taskila 
Chief Revenue Officer, Linkity 
+358 50 549 1556 
antti@linkity.net

Kuvat

CERTEGOn ja Linkityn logot kättelykuvan päällä
CERTEGO Oy ja Linkity ovat solmineet yhteistyösopimuksen työajanhallinnan ratkaisuista
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Edelläkävijän turvallisuusratkaisuja - CERTEGO

CERTEGO on pohjoismainen turvallisuusratkaisuiden ja -palveluiden asiantuntija. Toteutamme asiakkaan liiketoimintaan integroituvia turvallisuusteknologian kokonaisratkaisuja kattavine palveluineen koko laitteiston elinkaarelle. Suunnittelemme, asennamme, hallinnoimme ja ylläpidämme kestäviä ja älykkäitä ratkaisuja mm. lukitukseen, kulunvalvontaan, työaikaan, kameravalvontaan sekä hälytinjärjestelmään. CERTEGO toimii yli 80 paikkakunnalla Pohjoismaissa, työllistää yli 1 200 henkilöä ja liikevaihto on yli 240 miljoonaa euroa. Osaamisemme ja kokemuksemme takaavat, että olemme turvallinen kumppani asiakkaille kaikilla toimialoilla.

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