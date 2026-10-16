Venäläisten lomailulle laitettava stoppi Euroopassa

– On pöyristyttävää, että Venäjän pommittaessa Ukrainaa jo viidettä vuotta venäläisturistit lekoilevat ja lomailevat yhä Euroopassa. Yksistään viime vuonna Schengen-maat myönsivät venäläisille lähes puoli miljoonaa turistiviisumia etunenässä Italia, Ranska ja Espanja, Päivärinta harmittelee.

– Mikä uskottavuus EU:n pakotepolitiikalla on, kun samaan aikaan venäläisille on pidetty ovet auki Euroopan lomakohteisiin? Suomi kielsi heti Venäjän hyökättyä Ukrainaan vuonna 2022 viisumien myöntämisen venäläisille muuta kuin välttämätöntä matkustamista varten. Nyt koko EU:n on toimittava yhtenäisesti, Limnell painottaa.

Kansanedustajat korostavat, että kyse ei ole pelkästään turismista vaan koko Euroopan turvallisuudesta. Venäjän hybridi-iskut, sabotaasit ja muu vihamielinen toiminta Euroopassa ovat lisääntyneet.

– Kun venäläinen on saanut turistiviisumin yhdestä Schengen-maasta ja päässyt alueelle, hän voi lähtökohtaisesti matkustaa maasta toiseen ilman järjestelmällisiä rajatarkastuksia. Tulijoina voi olla myös venäläisiä sotilaita ja rikollisia, Päivärinta huomauttaa.

– Ongelma koskee suoraan myös Suomea. Venäjä käyttää jo nyt monenlaisia keinoja Euroopan horjuttamiseen. Meidän ei pidä jättää turvallisuuteemme aukkoja, joita Venäjän tiedustelu ja sen lukuun toimivat tahot voivat hyödyntää. Siksi venäläisturistien viisumikielto on ulotettava koko Schengen-alueelle, Limnell jatkaa.

Päivärinta ja Limnell korostavat, ettei Suomen tiukasta viisumilinjasta ole riittävää hyötyä, jollei yhteistä eurooppalaista linjaa ole. Lomailu Euroopassa ei ole venäläisten ihmisoikeus, vaan ikävä osoitus EU:n jäsenmaiden epäyhtenäisyydestä ja siitä, että venäläinen raha kelpaa monille jäsenmaille.

– Varakkaiden venäläisturistien maksukyky on ollut ja on valitettavasti yhä liian houkutteleva torjuttavaksi Italiassa ja Espanjassa, joissa olen itsekin todistanut, kuinka kalliit villat ja luksusautot ovat heidän käytössään ja käteisestä ei ole pulaa, Päivärinta sanoo.

– Venäjän johto seuraa kuinka pitkälle Eurooppa on valmis menemään päätöksissään. Jokainen epäjohdonmukaisuus heikentää viestiämme Moskovaan. Euroopan on osoitettava, että hyökkäyssodalla on seurauksia eikä paluuta normaaliin ole niin kauan kuin sota jatkuu, Limnell painottaa.

Ukrainan tueksi tarvitaan tekoja, ei enää loputtomia neuvotteluja. Niin kauan kuin Venäjä jatkaa raakaa hyökkäyssotaansa, venäläisturisteilla ei ole asiaa EU:n alueelle.