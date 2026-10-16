Venäläisten lomailulle laitettava stoppi Euroopassa
16.10.2026 09:01:47 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustajat, suuren valiokunnan jäsen Susanne Päivärinta ja puolustusvaliokunnan jäsen Jarno Limnell vaativat täyskieltoa venäläisturistien Schengen-viisumeille EU:ssa. Euroopan on lopetettava jahkailu ja osoitettava, että hyökkäyssodalla on todellisia seurauksia myös Venäjän kansalaisille.
– On pöyristyttävää, että Venäjän pommittaessa Ukrainaa jo viidettä vuotta venäläisturistit lekoilevat ja lomailevat yhä Euroopassa. Yksistään viime vuonna Schengen-maat myönsivät venäläisille lähes puoli miljoonaa turistiviisumia etunenässä Italia, Ranska ja Espanja, Päivärinta harmittelee.
– Mikä uskottavuus EU:n pakotepolitiikalla on, kun samaan aikaan venäläisille on pidetty ovet auki Euroopan lomakohteisiin? Suomi kielsi heti Venäjän hyökättyä Ukrainaan vuonna 2022 viisumien myöntämisen venäläisille muuta kuin välttämätöntä matkustamista varten. Nyt koko EU:n on toimittava yhtenäisesti, Limnell painottaa.
Kansanedustajat korostavat, että kyse ei ole pelkästään turismista vaan koko Euroopan turvallisuudesta. Venäjän hybridi-iskut, sabotaasit ja muu vihamielinen toiminta Euroopassa ovat lisääntyneet.
– Kun venäläinen on saanut turistiviisumin yhdestä Schengen-maasta ja päässyt alueelle, hän voi lähtökohtaisesti matkustaa maasta toiseen ilman järjestelmällisiä rajatarkastuksia. Tulijoina voi olla myös venäläisiä sotilaita ja rikollisia, Päivärinta huomauttaa.
– Ongelma koskee suoraan myös Suomea. Venäjä käyttää jo nyt monenlaisia keinoja Euroopan horjuttamiseen. Meidän ei pidä jättää turvallisuuteemme aukkoja, joita Venäjän tiedustelu ja sen lukuun toimivat tahot voivat hyödyntää. Siksi venäläisturistien viisumikielto on ulotettava koko Schengen-alueelle, Limnell jatkaa.
Päivärinta ja Limnell korostavat, ettei Suomen tiukasta viisumilinjasta ole riittävää hyötyä, jollei yhteistä eurooppalaista linjaa ole. Lomailu Euroopassa ei ole venäläisten ihmisoikeus, vaan ikävä osoitus EU:n jäsenmaiden epäyhtenäisyydestä ja siitä, että venäläinen raha kelpaa monille jäsenmaille.
– Varakkaiden venäläisturistien maksukyky on ollut ja on valitettavasti yhä liian houkutteleva torjuttavaksi Italiassa ja Espanjassa, joissa olen itsekin todistanut, kuinka kalliit villat ja luksusautot ovat heidän käytössään ja käteisestä ei ole pulaa, Päivärinta sanoo.
– Venäjän johto seuraa kuinka pitkälle Eurooppa on valmis menemään päätöksissään. Jokainen epäjohdonmukaisuus heikentää viestiämme Moskovaan. Euroopan on osoitettava, että hyökkäyssodalla on seurauksia eikä paluuta normaaliin ole niin kauan kuin sota jatkuu, Limnell painottaa.
Ukrainan tueksi tarvitaan tekoja, ei enää loputtomia neuvotteluja. Niin kauan kuin Venäjä jatkaa raakaa hyökkäyssotaansa, venäläisturisteilla ei ole asiaa EU:n alueelle.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jarno LimnellKansanedustaja
Uudenmaan vaalipiiri
Susanne PäivärintaKansanedustaja
Uudenmaan vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kokoomuksen Risikko: Maahanmuuttajanaiset mukaan työelämään – myös lasten kielitaito varmistettava16.10.2026 11:07:04 EEST | Tiedote
Kokoomuksen eduskuntaryhmä haluaa vahvistaa maahanmuuttajanaisten suomen tai ruotsin kielen oppimista ja työllistymistä. Eduskuntaryhmä esitettää myös jokaisen lapsen kielitaidon arvioimista kolmevuotisneuvolassa. Kokoomuksen kansanedustaja, eduskunnan ensimmäinen varapuhemies Paula Risikko korostaa, ettei yksikään nainen tai lapsi saa jäädä suomalaisen yhteiskunnan ulkopuolelle.
Kokoomuksen eduskuntaryhmä: Suomen on voitava itse päättää, ketä Suomeen tulee16.10.2026 10:34:45 EEST | Tiedote
Kokoomuksen eduskuntaryhmä haluaa siirtää turvapaikkahakemusten käsittelyn EU:n ulkopuolelle, sitoa maahanmuuttajien työttömyysturvan Suomessa tehtyyn työhön ja tiukentaa perheenyhdistämistä. Kansanedustaja Atte Kalevan mukaan Suomen on voitava päättää, ketkä maahan tulevat ja millä ehdoilla tänne saa jäädä.
Kokoomuksen Kilpi: Hallituksen polttoainepaketti tuo helpotusta työssäkäyvälle autoilijalle, kuljetusalalle ja maatalouteen15.10.2026 16:39:57 EEST | Tiedote
Hallitus on sopinut 60 miljoonan euron tukipaketista, jolla helpotetaan polttoaineiden hinnannoususta aiheutuvia kustannuksia. Tuki kohdistuu erityisesti työssäkäyntiin, kuljetusalalle sekä maa- ja metsätalouteen. Polttoainepakettia ei rahoiteta velalla.
Kokoomuksen Kopra: Suomi ei saa jäädä öljysheikkien ja Venäjän armoille15.10.2026 13:20:43 EEST | Tiedote
Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra kysyy, miksi perussuomalaiset haluavat heikentää Suomen energiaomavaraisuutta ja lisätä riippuvuutta ulkomaisesta öljystä. Suomen turvallisuutta ja kotimaista tuotantoa ei saa vaarantaa poliittisten irtopisteiden vuoksi. Siksi Kokoomus ei kannata jakeluvelvoitteen romuttamista tavalla, joka heikentäisi kannustimia kotimaisten ja uusiutuvien polttoaineiden tuotantoon
Kokoomuksen Aalto-Setälä: Jakeluvelvoitteen alentaminen heikentäisi Suomen energiaomavaraisuutta15.10.2026 07:00:00 EEST | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja ja talousvaliokunnan varapuheenjohtaja Pauli Aalto-Setälä puolustaa liikennepolttoaineiden jakeluvelvoitetta. Hänen mukaansa se on tärkein poliittinen ohjauskeino Suomen liikennepolttoaineiden kotimaisuusasteen kasvattamiseksi.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme