Kokoomuksen Risikko: Maahanmuuttajanaiset mukaan työelämään – myös lasten kielitaito varmistettava
16.10.2026 11:07:04 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen eduskuntaryhmä haluaa vahvistaa maahanmuuttajanaisten suomen tai ruotsin kielen oppimista ja työllistymistä. Eduskuntaryhmä esitettää myös jokaisen lapsen kielitaidon arvioimista kolmevuotisneuvolassa. Kokoomuksen kansanedustaja, eduskunnan ensimmäinen varapuhemies Paula Risikko korostaa, ettei yksikään nainen tai lapsi saa jäädä suomalaisen yhteiskunnan ulkopuolelle.
– Suomessa jokaisella naisella pitää olla mahdollisuus opiskella, tehdä työtä ja ansaita omat rahansa. Se koskee myös maahanmuuttajanaisia. Emme saa hyväksyä sitä, että esimerkiksi äiti jää vuosiksi kotiin ilman kielitaitoa ja mahdollisuutta omaan toimeentuloon, Risikko sanoo.
Kokoomuksen eduskuntaryhmä linjaa, että maahanmuuttajanaisten kielen oppimiseen, työllistymiseen ja kotoutumiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Työnhakuvelvollisuuden tulee koskea työkykyisiä maahanmuuttajia heti oleskeluluvan saamisen jälkeen, eivätkä velvoitteet saa katketa kotoutumiskoulutuksen ajaksi.
– Kielen oppiminen ja työnteko ovat avaimia itsenäiseen elämään. Kun nainen osaa suomea, hän pystyy hoitamaan omia asioitaan, asioimaan lääkärissä, osallistumaan lapsensa koulunkäyntiin ja löytämään työtä. Kyse on aivan tavallisista asioista, jotka kuuluvat jokaiselle naiselle, Risikko painottaa.
Lapsen kielitaito tarkistettava jo kolmevuotiaana
Kokoomuksen eduskuntaryhmä esittää lisäksi, että kaikkien lasten kielitaito arvioidaan jo kolmevuotisneuvolassa. Jos kielitaito ei ole riittävällä tasolla, lapsi ohjataan varhaiskasvatukseen.
Lisäksi nykyisen S2-opetuksen tilalle luotaisiin uusi malli, jossa opetus on lähtökohtaisesti määräaikaista ja jatkuu tukiopetusluontoisena yleisopetuksessa.
– Lapsen tulevaisuus ei saa riippua siitä, mitä kieltä hänen kotonaan puhutaan. Jokaisen lapsen on saatava oppia suomea tai ruotsia niin hyvin, että hän pärjää koulussa ja saa samat mahdollisuudet kuin muutkin. Kolmevuotisneuvolassa voimme tunnistaa tuen tarpeen ajoissa, Risikko sanoo.
Risikko muistuttaa, että puutteellinen kielitaito voi vaikeuttaa sekä vanhemman että lapsen arkea. Siksi kielen oppimiseen on tarjottava mahdollisuuksia, mutta myös odotettava aktiivista osallistumista.
– Suomeen muuttaminen tuo mukanaan oikeuksia, mutta myös vastuuta. Meidän on autettava ihmisiä pääsemään kiinni suomalaiseen arkeen, mutta kotoutumista ei voi tehdä kenenkään puolesta. Jokaiselta on voitava odottaa myös omaa panosta. Suomessa naisen paikka on siellä, missä hän itse haluaa olla. Kielitaidon puute tai riippuvuus toisista ihmisistä ei saa sulkea häneltä näitä mahdollisuuksia, Risikko päättää.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Paula RisikkoEduskunnan varapuhemies
Vaasan vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
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