Kokoomuksen Vikman: Maahanmuuttajien sosiaaliturva sidottava Suomessa tehtyyn työhön

– Kuvitellaan kaksi ihmistä. Toinen on tehnyt Suomessa vuosikymmeniä töitä pienellä palkalla ja maksanut siitä veronsa. Toinen on muuttanut Suomeen vasta elämänsä loppupuolella. Onko oikein, että heidän eläkkeensä voivat olla lähes samansuuruiset? Minusta ei. Suomessa tehdyn työn pitää näkyä myös siinä turvassa, jonka yhteiskunta tarjoaa, Vikman sanoo.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä esittää että maahanmuuttajien oikeutta kansan- ja takuueläkkeeseen kiristetään asumisaikavaatimuksia ja muita ehtoja muuttamalla. Mitä pidempään henkilö on asunut muualla kuin Suomessa, sitä pienempi hänen kansan- ja takuueläkkeensä olisi.

– Suomen eläkejärjestelmä on rakennettu sukupolvien työllä. Sen on oltava oikeudenmukainen myös niille suomalaisille, jotka ovat käyneet töissä koko ikänsä, mutta joiden palkka ja eläke ovat jääneet pieniksi. Ei voi olla yhdentekevää, onko ihminen asunut ja tehnyt töitä Suomessa vuosikymmeniä vai muuttanut tänne vasta vähän ennen eläkeikää, Vikman painottaa.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä haluaa muuttaa myös maahanmuuttajien työttömyysturvaa. Eduskuntaryhmän esityksen mukaan oikeus työttömyysturvaan syntyisi jatkossa työnteon kautta ja etuuden määrä porrastettaisiin Suomessa tehdyn työn keston mukaan.

– Työttömyysturvan pitää olla turva työn menettämisen varalle. Mitä pidempään ihminen on tehnyt Suomessa töitä, sitä vahvempi turva hänelle perustellusti kuuluu. Tämä on selkeä ja oikeudenmukainen periaate, Vikman sanoo.

Vikman korostaa, että Suomeen muuttavalla on oltava mahdollisuus rakentaa oma tulevaisuutensa työnteon ja yrittämisen kautta. Samalla yhteiskunnan on voitava edellyttää jokaiselta työkykyiseltä vastuuta omasta toimeentulostaan.

– Maahanmuuton on perustuttava työntekoon, omalla työllä toimeen tulemiseen ja yhteisten sääntöjen noudattamiseen. Työnteosta pitää palkita, ei tehdä yhdentekevää. Suomessa tehdyn työn pitää näkyä niin palkkapussissa, työttömyysturvassa kuin eläkkeessäkin, Vikman päättää.