Kiinteistönvälittäjäkysely: Odottelu jatkuu asuntokaupassa

”Sekä myyjissä että ostajissa näkyy poteroitumista, eli odotellaan – parempia hintoja, matalampia korkoja, työllisyyden kohenemista, myönteisempää ilmapiiriä”, SKVL ry:n toimitusjohtaja Maria-Elena Ehrnrooth luettelee.

Asunnonmyyntihalukkuus on hivenen laskenut toukokuun kyselyyn verrattuna. Varovaisuutta on myös ostajissa. Ostohalukkuudessa ei ole nähty muutosta tämän vuoden kyselyissä. Ilmiötä selittää osin se, että hintaodotukset myyjillä ja ostajilla menevät ristiin: Etuoven Markkinapulssin mukaan myyjät odottavat hintojen nousua, ostajat yhä laskua.

”Yli 42 % välittäjistä kuitenkin kokee, että myyjien myyntihalut ovat kasvaneet kesän jälkeen. Useimmilla on jo realistinen käsitys markkinasta. Välittäjiltä vaaditaan tarkkaa hinnoittelua ja hienotunteisuutta. Vaikka väliraha ratkaisee, matalampi hinta menee usein tunteisiin, monella kukkaroonkin”, Ehrnrooth kuvailee.

Vastauksissa on suurta alueellista hajontaa ja esimerkiksi Rovaniemen välittäjät näkevät ostajien ostohalut muuta Suomea korkeammalla tasolla.

”Kauppaa jarruttavat huoli bensan hinnasta ja korkotasosta, mutta odotellessa se unelmien asunto voi mennä sivu suun. Suomalaisten reaaliansiot ovat nousseet, hinnat ovat houkuttelevat ja nyt olisi ostopäätöksen paikka”, Ehrnrooth huomauttaa.

Välittäjät kertoivat jo keväällä, että myynnissä ei ole tarpeeksi kysytyimpiä kohteita, kuten uudehkoja, energiataloudellisia 3-4 h+k:n kokoisia asuntoja. Etuoven Markkinapulssin mukaan 54 % asunnon ostoa suunnittelevista ei ole löytänyt sopivaa ostettavaa asuntoa.

”Se on selvä signaali myyjille. SKVL:n välittäjäkysely kertoo, että monesta kohteesta käydään jo hintakisaa.”

SKVL:n jäsenyrityksistä kaksi kolmesta näki tulevaisuuden valoisana. Kustannussäästöjä oli kuitenkin varovaisen asuntomarkkinan vuoksi tehnyt noin viidennes.

SKVL:n jäsenkyselyyn vastasi 216 välitysalan ammattilaista eri puolilta Suomea 7.-14.10.