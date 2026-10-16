Kokoomuksen Fagerström: Sosiaaliturva ei saa olla yritysten piilotettua palkkatukea
16.10.2026 11:39:12 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen eduskuntaryhmä haluaa lisätä ulkomailta työntekijöitä rekrytoivien yritysten vastuuta työntekijöiden toimeentulosta, kieliopinnoista ja kotoutumisesta. Kokoomuksen kansanedustaja ja yrittäjä Noora Fagerström korostaa, ettei työperäinen maahanmuutto saa perustua siihen, että veronmaksajat täydentävät liian pieniksi jääviä palkkoja. Ulkomailta palkatun työntekijän palkalla on tultava toimeen.
– Jos yritys palkkaa työntekijän ulkomailta, palkalla pitää pystyä elämään Suomessa. Ei voi olla niin, että yritys saa työntekijän ja suomalaiset veronmaksajat joutuvat maksamaan osan hänen toimeentulostaan. Se ei ole reilua työntekijää eikä veronmaksajaa kohtaan, Fagerström sanoo.
Kokoomuksen eduskuntaryhmä esittää uudessa maahanmuuttopoliittisessa julkaisussaan, että kolmansista maista työntekijöitä rekrytoivien yritysten vastuuta lisätään. Vastuu koskisi työntekijän toimeentuloa, kieliopintoja ja kotoutumisen onnistumista.
Fagerström muistuttaa, että Suomessa tarvitaan myös kansainvälisiä osaajia ja työntekijöitä. Työperäisen maahanmuuton lupaprosesseja on siksi samalla nopeutettava.
– Olen itse yrittäjänä työllistänyt tuhansia nuoria ja tiedän, kuinka tärkeää osaavan työvoiman löytäminen yritykselle on. Suomeen pitää voida palkata työntekijöitä myös maailmalta ilman turhaa byrokratiaa. Mutta rekrytoinnin pitää olla reilua ja kestävällä pohjalla, Fagerström sanoo.
Eduskuntaryhmä vaatii myös määrätietoisia toimia ulkomaalaisten työntekijöiden hyväksikäyttöä, epäasiallisia työehtoja ja ihmiskauppaa vastaan.
– Ulkomailta tullut työntekijä ei saa joutua tilanteeseen, jossa hän on täysin työnantajansa armoilla. Työehdoista on pidettävä kiinni, palkka on maksettava asianmukaisesti eikä työntekijän riippuvaista asemaa saa käyttää hyväksi. Rehellisesti toimivien yrittäjienkään etu ei ole, että joku kilpailee polkemalla palkkoja ja työehtoja, Fagerström painottaa.
Fagerströmin mukaan maahanmuuttopolitiikassa on kyettävä yhdistämään yritysten mahdollisuus rekrytoida ja työntekijöiden oikeus kunnolliseen toimeentuloon.
– Kokoomus haluaa Suomeen lisää työtä, yrittäjyyttä ja kasvua. Työperäinen maahanmuutto voi olla Suomelle suuri mahdollisuus, kun pelisäännöt ovat kunnossa. Yrityksille sujuvammat rekrytoinnit, työntekijöille reilut työehdot ja jokaiselle vastuu omasta toimeentulostaan. Ne ovat kestävän työperäisen maahanmuuton lähtökohdat, Fagerström sanoo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Noora FagerströmKansanedustaja
Uudenmaan vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
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