Kutsu COP31-briiffitilaisuuteen: Maailma ylittää puolentoista asteen kriittisen lämpenemisrajan – mitä tämä tarkoittaa?

Perjantai 30.10. klo 9.30-11:00 – Tiedekulma , Helsingin yliopisto (Yliopistonkatu 4)

, Helsingin yliopisto (Yliopistonkatu 4) Tilaisuudessa on kahvitarjoilu alkaen klo 9.00

Toimittajilla ja yleisöllä on mahdollisuus esittää puhujille kysymyksiä

Järjestävät tahot: Fingo, Suomen Lähetysseura, Suomen Punainen Risti

Tervetuloa COP31-briiffitilaisuuteen, joka kokoaa yhteen Suomen johtavia ilmastoasiantuntijoita keskustelemaan maailman ilmastopolitiikan muutoksista muuttuvassa geopoliittisessa tilanteessa ja ilmastoriskien realisoituessa yhä nopeammin. Tilaisuus on suunnattu medialle, viranhaltijoille, opiskelijoille ja kaikille ilmastopolitiikasta kiinnostuneille.

Tilaisuuden juontaa TAH-säätiön vaikuttamistyön asiantuntija Kaisa Kosonen.

Ohjelma: Kaksi paneelikeskustelua

Klo 9:30-9:40: Tilaisuuden avaus

Turkin Suomen suurlähettilään Ayşe Hilal Sayan Koytak’in haastattelu

Klo 9:40-10:10: Paneelikeskustelu osa 1: Maailma ylittää kriittisen puolentoista asteen lämpenemisrajan. Mitä tapahtuu seuraavaksi?

Keskustelijat: Ilmatieteen laitoksen johtaja Petteri Taalas; Suomen Punaisen Ristin osaamisen kehittämisen ja vaikuttamisen päällikkö Suvi Virkkunen; Nordean vastuullisuusneuvonantaja Matti Kahra.

Maailman ilmastopolitiikan tärkein yhteinen ‘johtotähti’, maailman keskilämpötilan nousun rajoittaminen tieteen kriittisenä pitämään 1,5 asteeseen, ollaan YK:n ympäristöohjelman Limiting Overshoot -raportin (2026) mukaan ylittämässä. Paneelissa arvioidaan miten 1,5 asteen tavoitetta voidaan edelleen pitää hengissä geopoliittisesti tulenarassa tilanteessa ja miten sen ylittäminen tarkoittaa ilmastoagendalle, ihmisille ja elinkeinoille. Vaikka tavoite säilyy velvoitteena, tilanne pakottaa pohtimaan kuinka sen ylitys vaikuttaa sopeutumistoimien ja ilmastotuhojen painoarvoon, ilmastotoimien vastuiden ja velvollisuuksien uusjakoon tai esimerkiksi luottoluokittajien ja vakuutusalan toimijoiden työhön?

Klo 10:10-10:40: Paneelikeskustelu osa 2: YK:n ilmastoneuvottelut vastatuulessa – mitä tarvitsemme niiden rinnalle ilmastotoimia vauhdittamaan?

Keskustelijat: Ulkopoliittisen instituutin ilmastopolitiikan ja turvallisuuden tutkimuskeskuksen tutkijatohtori Karoliina Pietarila, ympäristöministeriön neuvotteleva virkamies Kaarle Kupiainen.

Pariisin ilmastosopimus on yksi kansainvälisen yhteistyön ja sääntöpohjaisen järjestelmän suurimmista saavutuksista. Turkissa COP31-kokouksen neuvotteluja käydään kuitenkin tilanteessa, jossa yhteiset päätökset eivät ole riittäneet turvaamaan tarvittavaa kunnianhimoa. Kun neuvotteluja riivaavat kiistat rahoituksesta, erimielisyydet tavoitteiden saavuttamisen vastuista ja fossiilisten polttoaineiden alas ajamisesta, huomio siirtyy monenkeskisten neuvottelujen sijaan toimeenpanoraiteisiin ja YK:n ulkopuolisiin aloitteisiin. Nämä voivat tuottaa tuloksia nopeammin, mutta vähentää yhteistä sopimista.

Paneeli kysyy, jos luottamus YK:n ilmastoneuvotteluiden toimivuuteen ja tuloksiin heikkenee, mitä muuta tarvitsemme kansainvälisen yhteistyön vahvistamiseksi maiden ja eri toimijoiden välillä? Jos monenkeskisten neuvottelujen ulkopuoliset prosessit vahvistuvat, mikä estää varsinaisten YK:n ilmastoneuvottelujen ajautumista pelkäksi sivuraiteeksi? Mikä vaikutus tällä on ilmastokriisin ratkaisemisen kannalta?

Klo 10:40-11:00: Yleisökysymykset ja kommentit

Klo 11:00: Tilaisuus päättyy