Kutsu COP31-briiffitilaisuuteen: Maailma ylittää puolentoista asteen kriittisen lämpenemisrajan – mitä tämä tarkoittaa?
16.10.2026 12:21:15 EEST | Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingo ry | Kutsu
Turkin Antalyassa järjestetään 9–20. marraskuuta YK:n ilmastosopimuksen 31. osapuolikokous. Ilmastoneuvotteluja leimaavat tänä vuonna globaali energiakriisi, kiristyvät konfliktit, vaikeasti ennustettava teknologiakehitys ja eskaloituvat ilmastotuhot. Pariisin sopimuksen pääasiallinen tavoite pitää maailman keskilämpötilan nousu alle tieteen kriittisenä pitämän 1,5 asteen ollaan nyt varmuudella ylittämässä. Miksi ilmastopolitiikka näyttää häviävän politiikan keskiöstä juuri “kriittisen vuosikymmenen” viimeisinä vuosina, ja mitä tavoitteen ylitys tarkoittaa käytännössä?
- Perjantai 30.10. klo 9.30-11:00 – Tiedekulma, Helsingin yliopisto (Yliopistonkatu 4)
- Tilaisuudessa on kahvitarjoilu alkaen klo 9.00
- Toimittajilla ja yleisöllä on mahdollisuus esittää puhujille kysymyksiä
- Järjestävät tahot: Fingo, Suomen Lähetysseura, Suomen Punainen Risti
Tervetuloa COP31-briiffitilaisuuteen, joka kokoaa yhteen Suomen johtavia ilmastoasiantuntijoita keskustelemaan maailman ilmastopolitiikan muutoksista muuttuvassa geopoliittisessa tilanteessa ja ilmastoriskien realisoituessa yhä nopeammin. Tilaisuus on suunnattu medialle, viranhaltijoille, opiskelijoille ja kaikille ilmastopolitiikasta kiinnostuneille.
Tilaisuuden juontaa TAH-säätiön vaikuttamistyön asiantuntija Kaisa Kosonen.
Ohjelma: Kaksi paneelikeskustelua
Klo 9:30-9:40: Tilaisuuden avaus
Turkin Suomen suurlähettilään Ayşe Hilal Sayan Koytak’in haastattelu
Klo 9:40-10:10: Paneelikeskustelu osa 1: Maailma ylittää kriittisen puolentoista asteen lämpenemisrajan. Mitä tapahtuu seuraavaksi?
Keskustelijat: Ilmatieteen laitoksen johtaja Petteri Taalas; Suomen Punaisen Ristin osaamisen kehittämisen ja vaikuttamisen päällikkö Suvi Virkkunen; Nordean vastuullisuusneuvonantaja Matti Kahra.
Maailman ilmastopolitiikan tärkein yhteinen ‘johtotähti’, maailman keskilämpötilan nousun rajoittaminen tieteen kriittisenä pitämään 1,5 asteeseen, ollaan YK:n ympäristöohjelman Limiting Overshoot -raportin (2026) mukaan ylittämässä. Paneelissa arvioidaan miten 1,5 asteen tavoitetta voidaan edelleen pitää hengissä geopoliittisesti tulenarassa tilanteessa ja miten sen ylittäminen tarkoittaa ilmastoagendalle, ihmisille ja elinkeinoille. Vaikka tavoite säilyy velvoitteena, tilanne pakottaa pohtimaan kuinka sen ylitys vaikuttaa sopeutumistoimien ja ilmastotuhojen painoarvoon, ilmastotoimien vastuiden ja velvollisuuksien uusjakoon tai esimerkiksi luottoluokittajien ja vakuutusalan toimijoiden työhön?
Klo 10:10-10:40: Paneelikeskustelu osa 2: YK:n ilmastoneuvottelut vastatuulessa – mitä tarvitsemme niiden rinnalle ilmastotoimia vauhdittamaan?
Keskustelijat: Ulkopoliittisen instituutin ilmastopolitiikan ja turvallisuuden tutkimuskeskuksen tutkijatohtori Karoliina Pietarila, ympäristöministeriön neuvotteleva virkamies Kaarle Kupiainen.
Pariisin ilmastosopimus on yksi kansainvälisen yhteistyön ja sääntöpohjaisen järjestelmän suurimmista saavutuksista. Turkissa COP31-kokouksen neuvotteluja käydään kuitenkin tilanteessa, jossa yhteiset päätökset eivät ole riittäneet turvaamaan tarvittavaa kunnianhimoa. Kun neuvotteluja riivaavat kiistat rahoituksesta, erimielisyydet tavoitteiden saavuttamisen vastuista ja fossiilisten polttoaineiden alas ajamisesta, huomio siirtyy monenkeskisten neuvottelujen sijaan toimeenpanoraiteisiin ja YK:n ulkopuolisiin aloitteisiin. Nämä voivat tuottaa tuloksia nopeammin, mutta vähentää yhteistä sopimista.
Paneeli kysyy, jos luottamus YK:n ilmastoneuvotteluiden toimivuuteen ja tuloksiin heikkenee, mitä muuta tarvitsemme kansainvälisen yhteistyön vahvistamiseksi maiden ja eri toimijoiden välillä? Jos monenkeskisten neuvottelujen ulkopuoliset prosessit vahvistuvat, mikä estää varsinaisten YK:n ilmastoneuvottelujen ajautumista pelkäksi sivuraiteeksi? Mikä vaikutus tällä on ilmastokriisin ratkaisemisen kannalta?
Klo 10:40-11:00: Yleisökysymykset ja kommentit
Klo 11:00: Tilaisuus päättyy
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Emilia Runebergasiantuntija, kansainvälinen ilmastopolitiikkaSuomalaiset kehitysjärjestöt Fingo ryPuh:+358 50 317 6686emilia.runeberg@fingo.fi
Fingo on suomalaisten kansalaisjärjestöjen kattojärjestö, joka edistää kestävää kehitystä ja kansalaisyhteiskunnan vahvistumista globaalisti. Noin 250 jäsentämme työskentelee kehitysyhteistyön, kestävän kehityksen, globaalin kansalaiskasvatuksen, humanitaarisen avun, rauhantyön, ihmisoikeustyön tai muun kestävää kehitystä edistävän toiminnan parissa Suomessa ja maailmalla. Fingo viestii, vaikuttaa, kouluttaa, kokoaa ihmiset yhteen ja rohkaisee toimintaan. Teemme töitä, jotta maailma olisi reilumpi − ihan kaikille.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingo ry
Kokoomuksen leikkausohjelma tarkoittaisi kehitysyhteistyön totaalista romuttamista – Fingo: ”Kannustamme tarkistamaan numerot”30.9.2026 16:59:07 EEST | Tiedote
Suomalaisten kehitysjärjestöjen kattojärjestö Fingon laskelmien mukaan kokoomuksen ehdotus tarkoittaisi kehitysyhteistyön totaalista romuttamista ja suunnanmuutosta Suomen ulkopolitiikkaan.
Uusi Eettisen kehityssanaston opas suosittelee välttämään kehitysapu-termiä29.9.2026 08:04:00 EEST | Tiedote
Fingon ja sen jäsenjärjestöjen laatima Eettisen kehityssanaston opas muistuttaa, että sanat ovat valtaa – ne muovaavat ihmisten käsityksiä maailmasta ja rakentavat todellisuutta. Opas kehottaa luopumaan muun muassa kehitysapu-termistä.
Fingo: Stubb puolusti YK:ta ja monenkeskisyyttä – Ukrainasta kansainvälisen oikeuden kielellä, Gazasta humanitaarisella22.9.2026 21:52:22 EEST | Tiedote
Presidentti Alexander Stubb piti Suomen puheenvuoron YK:n yleiskokouksessa tiistai-iltana Suomen aikaa. Puhe oli selkeä YK:n ja monenkeskisyyden puolustus. Kansainvälisestä oikeudesta Stubb puhui kuitenkin Ukrainan kohdalla eri kielellä kuin Gazan.
Fingo: Suomi hakee turvallisuusneuvostoon – Stubbin puhe YK:ssa on kampanjan ensimmäinen näyttö21.9.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Presidentti Alexander Stubb pitää Suomen puheenvuoron YK:n yleiskokouksessa tiistaina 22. syyskuuta. Kehitysjärjestöjen kattojärjestö Fingo seuraa puhetta kolmen kysymyksen kautta: johdonmukaisuuden, kumppanuuden ja sen, kuka YK:ssa päättää ja kuka pääsee mukaan.
Yhdysvallat kalastelee Afrikan maiden terveysdataa – mutta miksi? Sitä selvittää tuore Maailman Kuvalehti9.9.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Yhdysvallat vaatii kehittyviltä mailta terveysdataa vastineeksi avusta. On epäselvää, mitä maa aikoo sillä tarkalleen tehdä, mutta seuraukset voivat olla tuhoisat, ennustavat Maailman Kuvalehden haastattelemat asiantuntijat.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme