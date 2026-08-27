Joulu saapuu Paul ja Fanny Sinebrychoffin kotimuseoon
19.10.2026 11:58:27 EEST | Sinebrychoffin Taidemuseo | Tiedote
Virittäydy jouluiseen tunnelmaan upeassa 1800-luvun säätyläiskodin loistossa. Juhlakattaukset ovat esillä Paul ja Fanny Sinebrychoffin kotimuseossa.
Joulutunnelmaa Bulevardilla
27.11.2026–17.1.2027
Sinebrychoffin taidemuseo
Kotimuseoon on maksuton sisäänpääsy
Joulu otetaan jälleen vastaan Sinebrychoffin taidemuseossa säihkyvin tunnelmin. Paul ja Fanny Sinebrychoffin kotimuseon pöydille katetaan juhla-astiasto ja herkut esille. Kuuset ja koristeet tuovat sesongin tunnelman viehättävään kotimuseoon. Museo on esitellyt entisaikojen joulua vuodesta 2018 lähtien. Joulukattauksista on tullut jo perinne, jota monet kävijät tulevat ihastelemaan vuodesta toiseen.
Mainiot draamaoppaat viihdyttävät museokävijöitä itse Paulin ja Fannyn rooleissa. He vievät aikamatkalle jouluvalmisteluihin 1800-luvun loppuun ja 1900-luvun alkuun, kun museorakennus oli heidän kotinsa. Draamaoppaina nähdään Fanny Sinebrychoffin roolissa Riitta Ojamaa ja Paul Sinebrychoffin roolissa Antti Solin. Draamaopastukset ovat maksuttomia ja niitä on tarjolla lauantaisin marraskuun lopusta jouluun asti.
Musiikki siivittää myös osaltaan joulun tunnelmaan. Kotimuseossa kuullaan pianonsoittoa marraskuun lopusta loppiaiseen asti lähes viikoittain, pianistina Olivier Wu. Kahtena kertana on mukana myös laulaja Anna-Greta Salmela. Omalle ryhmälle voi myös varata kotimuseon opastuksen joulupainotuksella. Koristeita ja lahjoja omaan joulun viettoon löytyy museokaupasta.
Kotimuseossa pääsee tutustumaan entisaikojen säätyläiskodin jouluun ja sen perinteisiin. Esillä olevat komeat ja runsaat juhlakattaukset edustavat 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun tyyliä.
Joulunajan tapahtumat
28.11., 5.12., 12.12. & 19.12.
klo 11–16
Draamallista joulutunnelmaa
27.11., 29.11., 13.12., 20.12., 3.1. & 6.1.
klo 15–17
Jouluista tunnelmamusiikkia /pianisti Olivier Wu. 13.12. ja 20.12. mukana myös laulu Anna-Greta Salmela.
Joulutunnelman lisäksi Sinebrychoffin taidemuseossa on esillä vaihtuvat näyttelyt Riikinkukko puutarhassa – Mathias Withoosin Rooma sekä Anna Sinebrychoff – Edelläkävijä.
Oy Sinebrychoff Ab tukee Sinebrychoffin taidemuseon toimintaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kirsi EskelinenMuseonjohtajaPuh:+358 (0) 294 500 490Kirsi.Eskelinen@siff.fi
Heidi KallioinenYleisötyöpäällikköPuh:+358 (0) 294 500 446heidi.kallioinen@siff.fi
Merja HäikiöMarkkinoinnin ja viestinnän asiantuntijaPuh:+358 (0) 294 500 482merja.haikio@siff.fi
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Linkit
Sinebrychoffin taidemuseo
Pääsymaksu: Vapaa pääsy toisen kerroksen kotimuseoon ja kokoelmanäyttelyyn, jossa joulukattaukset ovat esillä.
Vaihtuviin näyttelyihin 1 krs. ja kellari: Museolippu 21 € / Alennuslippu 13 € / Vapaa pääsy Museokortilla / alle 18-vuotiaat 0 €. Museolippu verkosta ostettuna 19 €.
Aina kuukauden viimeisenä perjantaina on koko museoon maksuton sisäänpääsy klo 15–18.
Avoinna: ti, to, pe 11–18, ke 10–20, la, su 10–17, ma suljettu.
Opasvaraukset: Kansallisgallerian palvelumyynti, p. 0294 500 500 500 (ma–pe klo 10–14) myynti@kansallisgalleria.fi
Yhteystiedot: Sinebrychoffin taidemuseo, Bulevardi 40, 00120 Helsinki, p. 0294 500 460, www.siff.fi
Facebook @siffmuseo | Instagram @Sinebrychoffartmuseum | X @Sinebrychoffart
Kansallisgalleria on kuvataiteen valtakunnallinen museo. Se ylläpitää kolmea Suomen tunnetuimmista museoista, jotka ovat Ateneumin taidemuseo, Nykytaiteen museo Kiasma ja Sinebrychoffin taidemuseo. Lisäksi se hallinnoi kansallista taidekokoelmaa sekä siihen liittyvää arkistoa, rakentaa kulttuuriperintöä ja edistää taiteellista sivistystä.
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