Joulu saapuu Paul ja Fanny Sinebrychoffin kotimuseoon

Joulutunnelmaa Bulevardilla

27.11.2026–17.1.2027

Sinebrychoffin taidemuseo

Kotimuseoon on maksuton sisäänpääsy



Joulu otetaan jälleen vastaan Sinebrychoffin taidemuseossa säihkyvin tunnelmin. Paul ja Fanny Sinebrychoffin kotimuseon pöydille katetaan juhla-astiasto ja herkut esille. Kuuset ja koristeet tuovat sesongin tunnelman viehättävään kotimuseoon. Museo on esitellyt entisaikojen joulua vuodesta 2018 lähtien. Joulukattauksista on tullut jo perinne, jota monet kävijät tulevat ihastelemaan vuodesta toiseen.

Mainiot draamaoppaat viihdyttävät museokävijöitä itse Paulin ja Fannyn rooleissa. He vievät aikamatkalle jouluvalmisteluihin 1800-luvun loppuun ja 1900-luvun alkuun, kun museorakennus oli heidän kotinsa. Draamaoppaina nähdään Fanny Sinebrychoffin roolissa Riitta Ojamaa ja Paul Sinebrychoffin roolissa Antti Solin. Draamaopastukset ovat maksuttomia ja niitä on tarjolla lauantaisin marraskuun lopusta jouluun asti.

Musiikki siivittää myös osaltaan joulun tunnelmaan. Kotimuseossa kuullaan pianonsoittoa marraskuun lopusta loppiaiseen asti lähes viikoittain, pianistina Olivier Wu. Kahtena kertana on mukana myös laulaja Anna-Greta Salmela. Omalle ryhmälle voi myös varata kotimuseon opastuksen joulupainotuksella. Koristeita ja lahjoja omaan joulun viettoon löytyy museokaupasta.

Kotimuseossa pääsee tutustumaan entisaikojen säätyläiskodin jouluun ja sen perinteisiin. Esillä olevat komeat ja runsaat juhlakattaukset edustavat 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun tyyliä.





Joulunajan tapahtumat



28.11., 5.12., 12.12. & 19.12.

klo 11–16

Draamallista joulutunnelmaa



27.11., 29.11., 13.12., 20.12., 3.1. & 6.1.

klo 15–17

Jouluista tunnelmamusiikkia /pianisti Olivier Wu. 13.12. ja 20.12. mukana myös laulu Anna-Greta Salmela.







Joulutunnelman lisäksi Sinebrychoffin taidemuseossa on esillä vaihtuvat näyttelyt Riikinkukko puutarhassa – Mathias Withoosin Rooma sekä Anna Sinebrychoff – Edelläkävijä.







Oy Sinebrychoff Ab tukee Sinebrychoffin taidemuseon toimintaa.