Keskusta selvitti: Orpo-Purran hallitukselle tukkapöllyä arjen kustannusten kallistumisesta

Erityisen tyytymättömiä hallituksen toimintaan ovat nuoret ja 40–49 -vuotiaat suomalaiset. Pettyneiden joukkoon kuuluvat myös opiskelijat, työntekijät ja työttömät.

Huomionarvoista tutkimuksessa oli, että ainoastaan kokoomuksen kannattajien enemmistö katsoi hallitukseen onnistuneen arjen kustannusten hillitsemisessä.

Muiden hallituspuolueiden kannattajilta tuli, RKP:tä lukuun ottamatta, kritiikkiä jonkin verran enemmän kuin kiitosta. RKP:n kannattajat olivat sen sijaan miltei yhtä tyytymättömiä hallituksen toimintaan kuin oppositiopuolueiden kannattajat.

Oppositiopuolueilta ei hallitukselle kiitosta herunut. Kritiikkiä sitäkin enemmän.

Keskustan varapuheenjohtaja Markku Siposen mukaan kyselytutkimuksen tulokset eivät yllätä ketään. Suomalaisten kuluttajien ostovoimaa ovat kaventaneet muun muassa bensan, sähkön ja ruuan hintojen nousu.

- Hallitus on jakanut hyvätuloisille verohelpotuksia ja kurittanut tavallisia suomalaisilla. Ei ihme, että osa hallituksen omista kannattajistakin on tyytymättömiä.

- Suomi ei nouse ainoastaan leikkaamalla. Se on nyt nähty. Suomi tarvitsee ankeuttamisen sijaan enemmän kasvutoimia ja tulevaisuudenuskoa, Siponen toteaa.

Liitteet: Kyselytutkimuksen tulosten tarkempi jakauma eri vastaajaryhmissä (pdf)

Kyselyn toteutti Keskustan toimeksiannosta Verian syyskuun lopussa ja lokakuun alussa 2026. Vastaajia oli 1 276.