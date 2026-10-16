Kokoomuksen Vikman: Töihin lähtemisestä ei pidä lähettää uutta laskua
17.10.2026 09:31:08 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja Sofia Vikman torjuu liikenne- ja viestintäministeriön virkakunnan ehdottamat ruuhkamaksut. Autoilijoiden kustannuksia on hillittävä. Samalla julkinen talous on saatava kuntoon, jotta Suomella on paremmat mahdollisuudet auttaa kansalaisia akuuteissa hintakriiseissä.
– Monelle suomalaiselle auto on välttämätön esimerkiksi työmatkojen kulkemiseen ja perheen arjen pyörittämiseen. Tankkaaminen vie jo liian suuren osan palkasta. Siihen päälle ei tarvita ruuhkamaksua, joka olisi uusi lasku töihin lähtemisestä, Vikman sanoo.
Liikenne- ja viestintäministeriön virkakunta esitti keskiviikkona alueellisia ruuhkamaksuja suurille kaupunkiseuduille, kuten pääkaupunkiseudulle ja Tampereelle. Kyse on virkakunnan ehdotuksesta seuraavalle hallituskaudelle.
Vikmanin mukaan kokoomuksen tavoite on, että työssäkäyvälle jää enemmän rahaa käteen. Työn verotuksen keventämisen rinnalla on huolehdittava siitä, etteivät työmatkakulut syö ostovoimaa.
– Työssäkäyvän kukkarolla on jo riittävästi jakajia. Ei käy, että työn verotusta kevennetään ja hyöty kerätään takaisin työmatkoille asetettavilla uusilla maksuilla. Kokoomus ei kannata ruuhkamaksuja.
Vikman muistuttaa, että myös kaupunkiseuduilla työpaikan sijainti, työvuorot ja lapsiperheen arki voivat tehdä omasta autosta välttämättömän.
– Hoitajan on ehdittävä työvuoroon ja vanhemman vietävä lapsi päiväkotiin. Kaikkien arki ei taivu joukkoliikenteen reitteihin ja aikatauluihin. Ruuhkamaksu ei poista tarvetta käyttää autoa. Se vain tekee välttämättömästä liikkumisesta kalliimpaa.
Vikman pitää hallituksen polttoainesopua tervetulleena mutta helpotusta rajallisena. Suomen heikko julkisen talouden tilanne rajoittaa mahdollisuuksia tukea autoilijoita.
– Helpotus jää pienemmäksi kuin moni autoilija toivoo. Valtiontalouden liikkumavara ei mahdollista suuria tukipaketteja. Juuri siksi julkisen talouden tasapainottaminen on niin tärkeää. Mitä enemmän rahaa kuluu velan korkoihin, sitä vähemmän sitä on käytettävissä suomalaisten arjen helpottamiseen.
Vikman korostaa, että kokoomus on jo esittänyt keinonsa julkisen talouden tasapainottamiseen.
– Julkisen talouden kuntoon laittaminen näkyy lopulta jokaisen suomalaisen arjessa. Se ratkaisee myös, millaiset mahdollisuudet meillä on auttaa seuraavan kriisin iskiessä. Kokoomus on osoittanut keinonsa talouden tasapainottamiseen. Nyt tarvitaan valmiutta tehdä päätökset.
– Autoilijat tarvitsevat kohtuullisuutta liikkumisen kustannuksiin ja Suomi kestävän valtiontalouden. Ruuhkamaksut vain kasvattaisivat työssäkäyvän laskua, Vikman päättää.
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Yhteyshenkilöt
Sofia VikmanKansanedustaja
Pirkanmaan vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
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