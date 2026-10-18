SDP:n Kim Berg: Ministeri Rydman puhuu hoitoon pääsystä väärillä luvuilla – 40 prosenttia ei pääse lääkärille kahdessa viikossa

– Ministeri Rydmanilla näyttävät menneen lääkärit ja hoitajat sekaisin. Kun eduskunnassa kysytään syöpähoitojen viiveistä ja lääkärille pääsystä, ministeri vastaa luvuilla, jotka eivät kuvaa lääkärin vastaanotolle pääsyä. On melkoinen suoritus sosiaali- ja terveysministeriltä puhua hoitoon pääsyn tilastoista harhaanjohtavilla luvuilla, Berg sanoo.

THL:n syyskuun 2026 tilastojen mukaan perusterveydenhuollon lääkärinvastaanotoista vain 60 prosenttia toteutui 14 vuorokauden kuluessa. Toisin sanoen 40 prosenttia lääkärikäynneistä toteutui vasta yli kahden viikon odotuksen jälkeen. Sairaanhoitajan vastaanotolle pääsyä kuvaava luku on 87 prosenttia. Lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanotot ovat kuitenkin kaksi täysin eri asiaa.

– Luvut puhuvat puolestaan. Ministeri kertoo noin 85 prosentista, vaikka todellinen luku lääkärin vastaanotolle pääsyssä kahdessa viikossa on 60 prosenttia. Ero on valtava. Ei sairaanhoitajan vastaanottoa voi tilastoissa muuttaa lääkärikäynniksi siksi, että sillä saadaan hallituksen politiikka näyttämään paremmalta. Suomalaiset ansaitsevat ministeriltä oikeaa tietoa, eivät tilastollista silmänkääntötemppua, Berg korostaa.

Berg muistuttaa, ettei keskeinen ongelma ole ollut hoitajan vastaanotolle pääsy vaan se, kuinka nopeasti ihminen pääsee tarvittaessa lääkärin tutkittavaksi.

– Hoitajan tekemä tärkeä työ ei poista tarvetta päästä lääkärille. Vakavan sairauden, kuten syöpäepäilyn kohdalla viikkojenkin viivästys voi pahimmillaan vaikuttaa ihmisen koko loppuelämään, Berg alleviivaa.

Berg nostaa esiin myös huolestuttavan eron lääkärin etä- ja lähivastaanottojen välillä. Syyskuussa vain 46 prosenttia lääkärin lähivastaanottokäynneistä toteutui 14 vuorokauden kuluessa.

– Tämä on erityisen huolestuttavaa ikäihmisten ja monisairaiden kannalta. Digitaaliset palvelut ovat parhaimmillaan hyvä lisä terveydenhuoltoon, mutta ne eivät korvaa tilanteita, joissa lääkäri tarvitsee potilaan fyysisesti vastaanotolleen. Kaikkia sairauksia ei voi tutkia ruudun välityksellä. Varsinkin syövänhoidossa lääkärin fyysinen vastaanotto on tärkeää, sillä ilman lääkäriltä saatua lähetettä erikoissairaanhoitoon ei syöpähoitoja voida aloittaa, Berg painottaa.

Hallituksen päätös pidentää hoitotakuuta oli vakava virhe, jonka seurauksia ei voi peittää valikoiduilla tilastoluvuilla.

– Ministeri Rydmanin pitäisi nyt lopettaa lukujen kaunistelu ja vastata olennaiseen kysymykseen. Miksi yhä 40 prosenttia lääkärikäynneistä toteutuu vasta yli kahden viikon kuluttua? Hallituksen tehtävä ei ole selitellä tilastoja itselleen edullisiksi vaan varmistaa, että ihmiset pääsevät ajoissa lääkäriin. Hoitotakuun pidentäminen oli hallitukselta valtava virhe, ja nyt olisi aika myöntää se, Berg päättää.