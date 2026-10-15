Yuka Orihara ja Juho Pirinen kolmanneksi Budapest Trophyssa

ISU:n Challenger-sarjaan kuuluva Budapest Trophy järjestettiin viikonloppuna Unkarissa. Perjantain rytmitanssissa neljänneksi sijoittuneet Yuka Orihara ja Juho Pirinen luistelivat sunnuntaina kilpailun toiseksi parhaat vapaatanssipisteet ja nousivat kokonaiskilpailun kolmanneksi. Oriharan ja Pirisen onnistunut kilpailu toi parille kauden uudet ennätyspisteet 182,73.

– On todella tyytyväinen, onnistunut ja helpottunut olo. Tämä oli taas askel eteenpäin viime kilpailusta, Pirinen iloitsi.

Budapest Trophyn pronssi on kaksikon ensimmäinen yhteinen Challenger-sarjan mitali.

Jäätanssikilpailun voittoon nousivat Tšekin Natalie Taschlerova ja Filip Taschler pistein 185,66. Toiseksi tanssivat Espanjan Olivia Smart ja Tim Dieck tuloksella 185,09.

Matias Lindfors yhdeksänneksi miesten kilpailussa

Matias Lindfors avasi kansainvälisen kilpailukautensa erittäin vahvalla lyhytohjelmalla, joka palkittiin kovatasoisen kilpailun kuudenneksi parhailla pisteillä. Vapaaohjelmaan mahtui kuitenkin muutamia virheitä, ja kokonaistulos 203,50 riitti kilpailun yhdeksänteen sijaan.

– Kisasta jäi kokonaisuudessaan hyvä fiilis. Lyhytohjelma oli erinomainen, ja siihen olen erittäin tyytyväinen. Vapaaohjelmaan mahtui monia puutteita niin tekniseltä, kuin esittävältä kannalta. Niitä pitää nyt lähteä korjaamaan, mutta kauden ensimmäiseksi kilpailuksi tämä oli ihan kelpo suoritus, Lindfors analysoi.

Lindforsin katse on suunnattu erityisesti marraskuussa Helsingissä kilpailtavaan Finlandia Trophyyn. Tavoitteena on viimeistellä vapaaohjelma GP-kilpailuun mennessä sekä kehittää vaikeampia hyppyjä, joiden avulla Lindfors pyrkii saavuttamaan myös MM-kilpailujen teknisen pisterajan.

Suomen toinen edustaja Makar Suntsev oli kilpailun 23:s pistein 164,96.

Budapest Trophyn voitti Italian Daniel Grassl tuloksella 268,84. Toiseksi luisteli Yhdysvaltojen Patrick Blackwell 242,93 pisteellä ja kolmanneksi Sveitsin Lukas Britschgi pistein 240,01.