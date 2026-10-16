Kaksi uutta jäsentä KOVA ry:lle
19.10.2026 12:00:00 EEST | KOVA ry | Tiedote
Akaan Vuokra-asunnot Oy ja Liedon Asunnot Oy ovat Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry:n uusimmat jäsenet. KOVAn hallitus hyväksyi yhtiön KOVAn jäseneksi maanantaina 19.10.2026.
KOVAn jäseninä on nyt 142 yleishyödyllistä ja omakustannusperiaatteella toimivaa vuokratalo- ja asumisoikeusyhtiötä. KOVAn jäsenet omistavat yhteensä lähes 350 000 kohtuuhintaista vuokra- ja asumisoikeusasuntoa.
Akaan vuokra-asunnot Oy on vuonna 1989 perustettu, yleishyödyllinen ja omakustannusperiaatteella toimiva yhtiö, jonka omistaa kokonaan Akaan kaupunki. Yhtiö omistaa tällä hetkellä 249 vuokra-asuntoa. Yhtiö on kaupungin suurin vuokranantaja. Yhtiön asuntokannan keskivuokra vuonna 2026 on 10,60 euroa neliöltä kuukaudessa.
Liedon Asunnot Oy on vuonna 1992 perustettu, yleishyödyllinen ja oma-kustannusperiaatteella toimiva, Liedon kaupungin kokonaan omistama vuokrataloyhtiö. Yhtiö omistaa tällä hetkellä 349 vuokra-asuntoa. Yhtiö on kaupungin suurin vuokranantaja. Yhtiön asuntokannan keskivuokra vuonna 2026 on 11,71 euroa neliöltä kuukaudessa.
- Kahden uuden yhtiön liittyminen jäseniksemme kertoo KOVAn työn merkityksestä ja vahvistaa jälleen asemaamme valtakunnallisena kohtuuhintaisten asuntotoimijoiden toimialajärjestönä ja edunvalvojana. Olemme iloisia saadessamme uudet toimijat mukaan yhteiseen työhön, KOVAn toimitusjohtaja Jouni Parkkonen iloitsee.
- Yhdessä pystymme entistä vaikuttavammin edistämään kohtuuhintaisen asumisen toimintaedellytyksiä ja vastaamaan alan yhteisiin haasteisiin, Parkkonen päättää.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Toimitusjohtaja Katriina Kilpinen, Akaan Vuokra-asunnot Oy, puh. 040 335 3060, katriina.kilpinen@akaa.fi
Toimitusjohtaja Leevi Luoto, Liedon Asunnot Oy, puh. 040 186 3811, leevi.luoto@lieto.fi
Jouni ParkkonentoimitusjohtajaKohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat - KOVA ryPuh:040 593 3338jouni.parkkonen@kovary.fi
Tietoja julkaisijasta
Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat - KOVA ry on yleishyödyllisten ja omakustannusperusteella toimivien vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen toimialajärjestö, joka toimii jäsentensä edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestönä. KOVAn jäsenet omistavat normaaleja vuokra-asuntoja, erityisryhmien vuokra-asuntoja tai asumisoikeusasuntoja.
KOVAlla on 142 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on yhteensä lähes 350 000 vuokra- ja asumisoikeusasuntoa, joissa asuu yli 550 000 henkilöä. KOVAn jäsenet toimivat yli 150 kunnassa. KOVAn jäsenet omistavat noin 85 prosenttia rajoituksenalaisista normaaleista valtion tuella rakennetuista vuokra-asunnoista, noin 70 prosenttia kaikista rajoituksenalaista valtion tuella rakennetuista vuokra-asunnoista ja noin 85 prosenttia asumisoikeusasunnoista Suomessa. KOVAn jäsenet aloittavat vuonna 2026 yhteensä noin 2 900 kohtuuhintaisen vuokra- ja asumisoikeusasunnon rakennuttamisen.
KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra- ja asumisoikeusasuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVA kehittää vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen toimintaedellytyksiä tekemällä vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöille Suomen parasta edunvalvontaa. KOVAn jäsenistö toimii siten, että pienituloisillakin ihmisillä on varaa laadukkaaseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen.
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