Loihde julkistaa tammi-syyskuun 2026 liiketoimintakatsauksen 28.10.2026

Loihde on liiketoiminnan jatkuvuuden mahdollistaja. Autamme asiakkaitamme luomaan kestävää kilpailukykyä datan, tekoälyn ja digitalisaation avulla, hyötymään pilven mahdollisuuksista ja suojautumaan sekä fyysisen että verkkomaailman uhilta. Näiden osaamistemme yhdistäminen tekee Loihteesta ainutlaatuisen ja kokonaisvaltaisen kumppanin. Asiantuntijoita meillä on noin 1150, ja Loihteen liikevaihto vuonna 2025 oli 144 miljoonaa euroa. loihde.com