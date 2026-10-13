Loihde julkistaa tammi-syyskuun 2026 liiketoimintakatsauksen 28.10.2026

19.10.2026 12:38:24 EEST | Loihde Oyj | Tiedote

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Loihde Oyj julkistaa tammi-syyskuun liiketoimintakatsauksen keskiviikkona 28.10.2026 noin klo 8.00.

Loihteen toimitusjohtaja Samu Konttinen esittelee tuloksen webcast-tiedotustilaisuudessa samana päivänä klo 11.00. Lähetystä voi seurata osoitteessa https://loihde.events.inderes.com/q3-2026.

Esitysmateriaali ja tallenne webcastista tulevat myöhemmin saataville yhtiön verkkosivuille osoitteeseen https://www.loihde.com/sijoittajille/raportit-ja-esitykset.

Yhteyshenkilöt

Viestintäjohtaja Tiina Nieminen, puh. 044 411 3480, tiina.nieminen@loihde.com

Loihde on liiketoiminnan jatkuvuuden mahdollistaja. Autamme asiakkaitamme luomaan kestävää kilpailukykyä datan, tekoälyn ja digitalisaation avulla, hyötymään pilven mahdollisuuksista ja suojautumaan sekä fyysisen että verkkomaailman uhilta. Näiden osaamistemme yhdistäminen tekee Loihteesta ainutlaatuisen ja kokonaisvaltaisen kumppanin. Asiantuntijoita meillä on noin 1150, ja Loihteen liikevaihto vuonna 2025 oli 144 miljoonaa euroa. loihde.com

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Loihde julkistaa tammi-kesäkuun 2026 puolivuosikatsauksen 17.7.20267.7.2026 12:51:09 EEST | Tiedote

Loihde Oyj julkistaa tammi-kesäkuun puolivuosikatsauksen perjantaina 17.7.2026 noin klo 11.00. Loihteen toimitusjohtaja Samu Konttinen esittelee tuloksen webcast-tiedotustilaisuudessa samana päivänä klo 14.00. Lähetystä voi seurata osoitteessa https://loihde.events.inderes.com/q2-2026 Esitysmateriaali ja tallenne webcastista tulevat myöhemmin saataville yhtiön verkkosivuille osoitteeseen https://www.loihde.com/sijoittajille/raportit-ja-esitykset.

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