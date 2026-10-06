Työikäiset suomalaiset kertovat liikkuvansa enemmän, mutta liikemittarilla mitatut askelmäärät eivät ole kasvaneet
26.10.2026 09:00:00 EET | UKK-instituutti | Tiedote
UKK‑instituutin KunnonKartta 2025–2026 ‑väestötutkimuksessa työikäisten aikuisten liikkumisen määrää arvioitiin sekä kyselyllä (subjektiivisesti) että liikemittarilla (objektiivisesti). Kyselyn perusteella liikkumissuosituksen täytti noin 41 prosenttia työikäisistä vuosina 2025–2026, kun neljä vuotta aiemmin osuus oli 27 prosenttia. Liikemittarilla mitattu keskimääräinen askelmäärä ei kuitenkaan muuttunut neljässä vuodessa. Yllättäen eniten päivässä liikkuvalla kymmenyksellä se oli vuosina 2025–2026 noin 550 askelta pienempi kuin vuosina 2021–2022.
Vapaa-ajan liikkuminen yleistyy, mutta arkiliikkuminen vähenee
Väestötutkimuksen kyselytulosten mukaan viikoittaisen liikkumisen suosituksen täyttäneiden osuus on kasvanut 14 prosenttiyksikköä neljän vuoden aikana. Muutos on merkittävä, ja tämän kokoluokan vaihtelut ovat väestötutkimuksissa suhteellisen harvinaisia. Kun huomioidaan myös liikemittarilla kerätyt tulokset, voidaan päätellä, että taustalla on vähintään kaksi samanaikaista ilmiötä: työikäisten vapaa-ajalla tapahtuvan liikkumisen yleistyminen sekä ympäröivän yhteiskunnan, erityisesti työelämän, muuttuminen vähemmän arkiliikkumista vaativaksi.
Tulokset osoittavat, että työikäiset suomalaiset ovat lisänneet erityisesti vapaa-ajalla tapahtuvaa liikkumista ja liikuntaharrastuksia. Samalla päivittäinen muu liikkuminen on vähentynyt, eikä liikkumisen kokonaismäärässä ole havaittavissa merkittävää muutosta, kertoo tutkimusta johtanut Tommi Vasankari UKK-instituutista.
Luotettava kokonaiskuva syntyy kyselystä ja liikemittauksesta
Tulokset osoittavat, että väestön liikkumisessa tapahtuvia muutoksia eri ajankohtina voidaan tarkastella luotettavasti vain yhdistämällä validoidut kyselyt ja standardoidut liikemittaukset.
KunnonKartta‑väestötutkimuksen tulokset osoittavat yksiselitteisesti, kuinka tärkeää on käyttää liikkumisen kokonaismäärän arvioinnissa objektiivista liikemittaria. Jos johtopäätökset tehtäisiin pelkästään tutkittavien vastaaman kyselyn perusteella, tulokset vääristäisivät kokonaiskuvaa merkittävästi, Vasankari toteaa.
Vertailukelpoinen aineisto kolmelta tutkimuskierrokselta
UKK-instituutti julkaisee nyt UKK-instituutin julkaisusarjassa ensimmäisiä tuloksia viimeisimmästä työikäisen aikuisväestön KunnonKartta-väestötutkimuksesta, jonka aineisto kerättiin syyskuun 2025 ja toukokuun 2026 välillä. Aiemmat tutkimukset on tehty vuosina 2017–2018 ja 2021–2022, ja kaikki kolme tutkimuskierrosta on toteutettu samalla menetelmällä. Liikkumisen, paikallaanolon, unen ja fyysisen kunnon mittaukset on tehty jokaisessa tutkimuksessa samalla tavalla. Uusimpaan KunnonKartta 2025–2026 ‑tutkimukseen osallistui 2032 työikäistä suomalaista.
Nyt julkaistavat tulokset muodostavat ensimmäisen osan 26.1.2027 Nootti-seminaarissa Helsingissä julkaistavasta Liikuntaraportista. Liikuntaraportti kokoaa yhteen neljän väestötutkimuksen (perusopetusikäiset, toisen asteen opiskelijat, työikäiset ja iäkkäät) liikkumisen, paikallaanolon, unen ja fyysisen kunnon tulokset viimeisen neljän vuoden ajalta.
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Yhteyshenkilöt
Tommi Vasankarijohtaja, professoriUKK-instituuttiPuh:040 505 9157tommi.vasankari@ukkinstituutti.fi
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Tutkitusti terveellistä ja turvallista liikkumista
UKK-instituutti on terveys- ja liikunta-alalla toimiva tutkimus- ja asiantuntijakeskus. Tavoitteenamme on edistää terveyttä ja toimintakykyä lisäämällä liikkumista ja vähentämällä paikallaanoloa, liikuntavammoja ja iäkkäiden kaatumisia. Tuotamme muun muassa tutkittua tietoa väestön liikkumisesta ja toimintakyvystä päätöksenteon tueksi.
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