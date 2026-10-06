Työikäiset suomalaiset kertovat liikkuvansa enemmän, mutta liikemittarilla mitatut askelmäärät eivät ole kasvaneet

Vapaa-ajan liikkuminen yleistyy, mutta arkiliikkuminen vähenee



Väestötutkimuksen kyselytulosten mukaan viikoittaisen liikkumisen suosituksen täyttäneiden osuus on kasvanut 14 prosenttiyksikköä neljän vuoden aikana. Muutos on merkittävä, ja tämän kokoluokan vaihtelut ovat väestötutkimuksissa suhteellisen harvinaisia. Kun huomioidaan myös liikemittarilla kerätyt tulokset, voidaan päätellä, että taustalla on vähintään kaksi samanaikaista ilmiötä: työikäisten vapaa-ajalla tapahtuvan liikkumisen yleistyminen sekä ympäröivän yhteiskunnan, erityisesti työelämän, muuttuminen vähemmän arkiliikkumista vaativaksi.

Tulokset osoittavat, että työikäiset suomalaiset ovat lisänneet erityisesti vapaa-ajalla tapahtuvaa liikkumista ja liikuntaharrastuksia. Samalla päivittäinen muu liikkuminen on vähentynyt, eikä liikkumisen kokonaismäärässä ole havaittavissa merkittävää muutosta, kertoo tutkimusta johtanut Tommi Vasankari UKK-instituutista.

Luotettava kokonaiskuva syntyy kyselystä ja liikemittauksesta

Tulokset osoittavat, että väestön liikkumisessa tapahtuvia muutoksia eri ajankohtina voidaan tarkastella luotettavasti vain yhdistämällä validoidut kyselyt ja standardoidut liikemittaukset.

KunnonKartta‑väestötutkimuksen tulokset osoittavat yksiselitteisesti, kuinka tärkeää on käyttää liikkumisen kokonaismäärän arvioinnissa objektiivista liikemittaria. Jos johtopäätökset tehtäisiin pelkästään tutkittavien vastaaman kyselyn perusteella, tulokset vääristäisivät kokonaiskuvaa merkittävästi, Vasankari toteaa.

Vertailukelpoinen aineisto kolmelta tutkimuskierrokselta

UKK-instituutti julkaisee nyt UKK-instituutin julkaisusarjassa ensimmäisiä tuloksia viimeisimmästä työikäisen aikuisväestön KunnonKartta-väestötutkimuksesta, jonka aineisto kerättiin syyskuun 2025 ja toukokuun 2026 välillä. Aiemmat tutkimukset on tehty vuosina 2017–2018 ja 2021–2022, ja kaikki kolme tutkimuskierrosta on toteutettu samalla menetelmällä. Liikkumisen, paikallaanolon, unen ja fyysisen kunnon mittaukset on tehty jokaisessa tutkimuksessa samalla tavalla. Uusimpaan KunnonKartta 2025–2026 ‑tutkimukseen osallistui 2032 työikäistä suomalaista.

Nyt julkaistavat tulokset muodostavat ensimmäisen osan 26.1.2027 Nootti-seminaarissa Helsingissä julkaistavasta Liikuntaraportista. Liikuntaraportti kokoaa yhteen neljän väestötutkimuksen (perusopetusikäiset, toisen asteen opiskelijat, työikäiset ja iäkkäät) liikkumisen, paikallaanolon, unen ja fyysisen kunnon tulokset viimeisen neljän vuoden ajalta.