Kotkan torin rakennushankkeen urakoitsijat on valittu
19.10.2026 12:05:31 EEST | Kymen Seudun Osuuskauppa | Tiedote
Kymen Seudun Osuuskauppa toteuttaa Kotkan kauppatorin laidalle yli 20 miljoonan euron rakennushankkeen, jonka tavoitteena on vahvistaa Kotkansaaren vetovoimaa. Hankkeen pääurakoitsijaksi valittiin Varte.
Kirkkokatu 8:n tontille rakennetaan viisikerroksinen talo, johon tulee liike- ja asuinhuoneistoja. Liiketiloihin avataan uusi S-market ja Rosso. Asuinkerrokset vuokrataan Kymenlaakson hyvinvointialueen ikääntyneiden palveluasumiseen. Rakennustyöt alkavat lokakuussa 2026 ja hanke valmistuu kesällä 2028.
Hankkeen urakoitsijoiksi valittiin:
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pääurakoitsija: Varte Lahti Oy
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LVI-urakka: Haveputki Oy
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Sähköurakka: Proput Oy
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Automaatiourakka: Adconsys Oy
Lue lisää Kotkan torin rakennushankkeesta:https://kymenseudunosuuskauppa.fi/artikkeli/yli-20-miljoonan-euron-investointi-kotkansaarelle-torin-laidalle-uusi-s-market-rosso-ja-asuinhuoneistoja
Yhteyshenkilöt
Laura KoistinenToimitusjohtajaKymen Seudun OsuuskauppaPuh:0107635001laura.koistinen@sok.fi
Johanna KoistinenViestintäpäällikköKymen Seudun OsuuskauppaPuh:0107624019johanna.koistinen@sok.fi
Tietoja julkaisijasta
Kymen Seudun Osuuskauppa, eli KSO, on market- ja tavaratalokauppaa, matkailu- ja ravitsemiskauppaa sekä liikennemyymälä- ja polttonestekauppaa harjoittava monialayritys, joka tarjoaa palveluja 100 toimipaikassa Kymenlaaksossa. Kymen Seudun Osuuskaupan omistavat yli 90 000 kymenlaaksolaista kotitaloutta ja se työllistää 1 600 eri ammattialojen osaajaa.
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