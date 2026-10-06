Kotkan torin rakennushankkeen urakoitsijat on valittu

Tykkimäki Resortilla kuvattu Koko Suomi leipoo alkaa – Kouvolan maisemat ja Tykkimäen kohteet valtakunnalliseen valokeilaan 5.10.2026 14:30:00 EEST | Tiedote

MTV:n suositun Koko Suomi leipoo -ohjelman 11. tuotantokausi käynnistyy tiistaina 6.10.2026 MTV3-kanavalla ja MTV Katsomossa. Uusi kausi kuvattiin kesäkuussa Tykkimäki Resortilla Kouvolassa Käyrälammen rannalla, ja katsojat pääsevät jaksojen aikana näkemään niin resortin kohteita, Käyrälammen järvimaisemia kuin Tykkimäen huvipuistoakin. Ohjelman ikoninen leivontateltta rakennettiin kesällä Tykkimäki Resortin alueelle. Kuvaukset toivat valtakunnallisen tuotannon ensimmäistä kertaa Kouvolaan. Tuotannon siirtyminen Tykkimäki Resortille toi ohjelmaan uudenlaiset puitteet, joissa yhdistyvät järvimaisema, metsäluonto ja matkailupalvelut. – On hienoa, että pääsemme yhdessä tuotantoyhtiön kanssa näyttämään katsojille Kymenlaakson ja Kouvolan parhaita puolia sekä kurkistamaan Tykkimäki Resortin upeisiin maisemiin. Erityisesti odotamme myös huvipuistoteemaista jaksoa, jossa nähdään pilkahduksia omasta huvipuistostamme Tykkimäestä, kertoo Kymen Seudun Osuuskaupan viestintäpäällikkö Johanna Koisti