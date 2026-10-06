Kymen Seudun Osuuskauppa

Kotkan torin rakennushankkeen urakoitsijat on valittu

19.10.2026 12:05:31 EEST | Kymen Seudun Osuuskauppa | Tiedote

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Kymen Seudun Osuuskauppa toteuttaa Kotkan kauppatorin laidalle yli 20 miljoonan euron rakennushankkeen, jonka tavoitteena on vahvistaa Kotkansaaren vetovoimaa. Hankkeen pääurakoitsijaksi valittiin Varte.

Kirkkokatu 8:n tontille rakennetaan viisikerroksinen talo, johon tulee liike- ja asuinhuoneistoja. Liiketiloihin avataan uusi S-market ja Rosso. Asuinkerrokset vuokrataan Kymenlaakson hyvinvointialueen ikääntyneiden palveluasumiseen. Rakennustyöt alkavat lokakuussa 2026 ja hanke valmistuu kesällä 2028. 

Hankkeen urakoitsijoiksi valittiin: 

  • pääurakoitsija: Varte Lahti Oy 

  • LVI-urakka: Haveputki Oy 

  • Sähköurakka: Proput Oy 

  • Automaatiourakka: Adconsys Oy 

Lue lisää Kotkan torin rakennushankkeesta:https://kymenseudunosuuskauppa.fi/artikkeli/yli-20-miljoonan-euron-investointi-kotkansaarelle-torin-laidalle-uusi-s-market-rosso-ja-asuinhuoneistoja

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Tietoja julkaisijasta

Kymen Seudun Osuuskauppa, eli KSO, on market- ja tavaratalokauppaa, matkailu- ja ravitsemiskauppaa sekä liikennemyymälä- ja polttonestekauppaa harjoittava monialayritys, joka tarjoaa palveluja 100 toimipaikassa Kymenlaaksossa. Kymen Seudun Osuuskaupan omistavat yli 90 000 kymenlaaksolaista kotitaloutta ja se työllistää 1 600 eri ammattialojen osaajaa.

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Tykkimäki Resortilla kuvattu Koko Suomi leipoo alkaa – Kouvolan maisemat ja Tykkimäen kohteet valtakunnalliseen valokeilaan5.10.2026 14:30:00 EEST | Tiedote

MTV:n suositun Koko Suomi leipoo -ohjelman 11. tuotantokausi käynnistyy tiistaina 6.10.2026 MTV3-kanavalla ja MTV Katsomossa. Uusi kausi kuvattiin kesäkuussa Tykkimäki Resortilla Kouvolassa Käyrälammen rannalla, ja katsojat pääsevät jaksojen aikana näkemään niin resortin kohteita, Käyrälammen järvimaisemia kuin Tykkimäen huvipuistoakin. Ohjelman ikoninen leivontateltta rakennettiin kesällä Tykkimäki Resortin alueelle. Kuvaukset toivat valtakunnallisen tuotannon ensimmäistä kertaa Kouvolaan. Tuotannon siirtyminen Tykkimäki Resortille toi ohjelmaan uudenlaiset puitteet, joissa yhdistyvät järvimaisema, metsäluonto ja matkailupalvelut. – On hienoa, että pääsemme yhdessä tuotantoyhtiön kanssa näyttämään katsojille Kymenlaakson ja Kouvolan parhaita puolia sekä kurkistamaan Tykkimäki Resortin upeisiin maisemiin. Erityisesti odotamme myös huvipuistoteemaista jaksoa, jossa nähdään pilkahduksia omasta huvipuistostamme Tykkimäestä, kertoo Kymen Seudun Osuuskaupan viestintäpäällikkö Johanna Koisti

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