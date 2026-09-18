Suomen edustaja Ebony taistelee katutanssin maailmanmestaruudesta Sveitsissä
21.10.2026 07:00:00 EEST | Red Bull Finland | Tiedote
Whacking-tanssija Axelle "Ebony" Munezero kohtaa maailman parhaat katutanssijat Red Bull Dance Your Stylen maailmanfinaalissa Zürichissä 24. lokakuuta. Kilpailua voi seurata suorana lähetyksenä verkossa, ja ensimmäistä kertaa myös kotikatsomo pääsee mukaan äänestämään voittajaa.
Red Bull Dance Your Style tunnetaan formaatista, jossa voittajaa ei ratkaise tuomaristo vaan yleisö. Tänä vuonna kilpailun tunnusomainen yleisöäänestys laajenee ensimmäistä kertaa myös finaaliareenan ulkopuolelle, kun katsojat ympäri maailmaa voivat äänestää suosikkiaan suorassa Youtube -lähetyksessä.
Suomea kilpailussa edustaa syyskuussa Helsingin Senaatintorilla voiton napannut whacking-tanssija Ebony. Sveitsin Zürichin maailmanfinaalissa Ebony saa vastaansa maailman muut huiput, jopa yli 50 maan kansalliset voittajat.
– Senaatintorin finaalissa yleisön energia tuntui huikealta jokaisessa battlessa. On upeaa, että myös yleisö Suomessa voi nyt olla mukana seuraamassa maailmanfinaalia ja äänestämässä suosikkiaan, vaikka eivät olisi paikan päällä Zürichissä, Ebony jatkaa.
Kuten kansallisissa karsinnoissa, myös maailmanfinaalissa tanssijat kohtaavat toisensa yksi vastaan yksi -battleissa improvisoiden yllätyksenä tulevaan musiikkiin. Finaaliviikon aikana tanssijat kilpailevat ensin kahdessa karsinnassa kahdeksasta lopullisesta finaalipaikasta. Lauantaina 24.10. vuoden 2026 Red Bull Dance Your Style -kauden päättää finaalitapahtuma, jossa finaalikahdeksikko saa vastaansa kahdeksan kansainvälistä kutsuvierastanssijaa.
– Suomen edustaminen näin kansainvälisessä tanssitapahtumassa tuntuu todella merkitykselliseltä. Tämä on iso hetki minulle, mutta myös suomalaiselle tanssiyhteisölle, Ebony sanoo.
Red Bull Dance Your Style on kasvanut vuosi vuodelta hurjaa vauhtia ja tunnetaankin jo yhtenä katutanssiskenen merkittävimpänä globaalina kilpailuna. Vuoden 2026 Red Bull Dance Your Style -kausi koostui yhteensä 160 karsintatapahtumasta, jopa 54 eri maassa.
Red Bull Dance Your Style maailmanfinaali 2026
Päivä: lauantai 24.10.2026
Paikka: Hallenstadion, Zürich, Sveitsi
Suora lähetys: Alkaa klo 22:00 Suomen aikaa, Red Bull Dancen YouTube-kanavalla. Pääset seuraamaan sitä täältä.
Liveäänestys: Katsojat voivat äänestää suosikkiaan suorassa lähetyksessä maailmanlaajuisesti Youtube-lähetyksen yhteydessä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Alina YlimäkiRed Bull Finland / Viestintä & PRalina.ylimaki@redbull.com
Kuvat
Red Bull
Red Bull on vuonna 1987 perustettu itävaltalainen yritys, joka loi energiajuomakategorian lanseeraamalla Red Bull Energy Drinkin. Nykyään Red Bullia on saatavilla jopa 178 maassa ympäri maailmaa, ja pelkästään vuonna 2024 koko maailmassa myytiin yli 13,9 miljardia tölkkiä Red Bullia. Red Bull tunnetaan energiajuomiensa lisäksi aktiivisesta roolistaan urheilun, kulttuurin ja luovan sisällön parissa. Yrityksen missiona on antaa siivet ihmisille ja ideoille. Yksi tölkki Red Bull -energiajuomaa sisältää 80 mg kofeiinia, mikä vastaa suunnilleen kotona keitetyn kahvikupin määrää.
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