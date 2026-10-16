Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.

Adlercreutz: Kotiopetusta tulee uudistaa

19.10.2026 13:23:58 EEST | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote

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Tänään julkaistiin opetus- ja kulttuuriministeriön laatima selvitys kotiopetuksesta Suomessa. Kotiopetuksessa olevien lasten määrä on kasvanut viime vuosina, mikä on yksi syy selvityksen laatimiselle.

Tällä hetkellä huoltaja voi päättää lapsen siirtymisestä kotiopetukseen tekemällä yksinkertaisen ilmoituksen kunnalle. Viime vuosina niiden kotiopetuksessa olleiden lasten määrä, jotka eivät ole onnistuneet saamaan perusopetuksen päättötodistusta, on ollut huolestuttavan suuri. Näin, vaikka jokaisella Suomessa vakituisesti asuvalla lapsella on oikeus päättötodistukseen.

– Käytännössä kotiopetuksen seurannassa on suuria eroja kuntien välillä. Tämä johtaa oppilaiden epätasa-arvoiseen kohteluun sekä arvioinnin että ennen kaikkea yhdenvertaisen koulutuksen saamisen näkökulmasta, RKP:n puheenjohtaja, opetusministeri Anders Adlercreutz sanoo.

Lasten kannalta, ja myös kotiopetuksen seurantaa tekevien opettajien kannalta, ainoa oikeudenmukainen ratkaisu on ottaa käyttöön kotiopetuksen järjestelmällinen arviointi ja valvonta.

– Kotiopetukseen voi olla monia syitä, ja monet niistä ovat hyvin perusteltuja, esimerkiksi silloin kun kyse on lapsen terveydestä. Syystä riippumatta on kuitenkin oltava selkeä suunnitelma siitä, miten opetus toteutetaan ja miten oppilaan oikeus oppimiseen turvataan, Adlercreutz sanoo.

– Samalla meidän tulisi käydä laajempaa keskustelua kotiopetuksen asemasta. Mitkä tulisi olla ne kriteerit, joiden perusteella kotiopetus voidaan sallia? Tämä vaatii lisäselvitystä.

Jos kunta havaitsee, että kotiopetuksessa oleva oppilas ei edisty riittävästi, sen mahdollisuudet puuttua tilanteeseen ovat tällä hetkellä rajalliset. Käytännössä kunta voi lähinnä tehdä lastensuojeluilmoituksen tai pyytää poliisitutkintaa.

– Kunnilla nykyisin käytettävissä olevat keinot eivät riitä. Tarvitsemme työkalut kotiopetuksen keskeyttämiseen, jos opetus tai oppilaan edistyminen ei täytä asetettuja vaatimuksia, Adlercreutz toteaa.

Selvitys toimii pohjana tulevalle hallituskaudelle. Ahvenanmaa ei ollut mukana selvityksessä, koska sillä on oma toimivalta koulutusasioissa.

Yhteyshenkilöt

Andreas Elfvingspecialmedarbetare, erityisavustaja (Anders Adlercreutz)

Puh:+358 50 310 0274

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