Tieteen päivien ja Tieteiden yön ohjelmat julki – tietopohjainen keskustelu haastaa vastakkainasettelut
22.10.2026 12:00:00 EEST | Tieteellisten seurain valtuuskunta | Tiedote
Miten demokratian tulevaisuus turvataan? Onko tietoisuus tieteen suurin mysteeri? Miten tutkitaan tuntematonta? Tieteen päivien ja Tieteiden yön ohjelmat on julkaistu. Tammikuussa 2027 järjestettävät maksuttomat tiedetapahtumat kutsuvat yleisön tutkitun tiedon äärelle ja haastavat kärjistynyttä keskustelukulttuuria.
Suomen suurin tiedetapahtuma Tieteen päivät järjestetään 20.–24.1.2027 Helsingin yliopiston päärakennuksella ja Tiedekulmassa sekä verkossa. Viisipäiväisen tapahtuman ohjelmassa on yli 70 ohjelmanumeroa eri tieteenaloilta. Tieteen päivien sisartapahtumaa Tieteiden yötä vietetään torstaina 21.1.2027 eri puolilla Helsinkiä ja verkossa. Tieteiden yön ohjelmassa on yli 30 tapahtumaa.
Tieteen päivät täyttää vuonna 2027 50 vuotta. Juhlavuoden teema Hyppy tuntemattomaan kannustaa tarkastelemaan maailmaa uteliaasti, kyseenalaistamaan totuttuja käsityksiä ja etsimään uusia näkökulmia. Ohjelmassa käsitellään niin tieteen suuria mysteerejä kuin ajankohtaisia yhteiskunnallisia kysymyksiä.
Tärppejä ohjelmasta: Vastakkainasettelujen sijaan ymmärrystä
Julkisessa keskustelussa monimutkaiset kysymykset typistyvät usein vastakkainasetteluiksi. Tieteen päivät haluaa haastaa kärjistynyttä keskustelukulttuuria tarjoamalla keskustelun pohjaksi tutkittua tietoa ja mahdollisuuksia erilaisten näkökulmien kohtaamiseen.
Tieteen päivien ohjelmassa tarkastellaan muun muassa demokratian tulevaisuutta, nationalismin vaikutuksia, hyvinvointivaltion muutoksia ja tekoälyn merkitystä yhteiskunnassa. Sunnuntaina 24.1. järjestettävä Suurvaltojen sunnuntai pureutuu Yhdysvaltojen, Kiinan ja Venäjän väliseen valtakamppailuun sekä siihen, millaista liikkumatilaa pienille valtioille jää muuttuvassa maailmanjärjestyksessä.
Tieteiden yössä yhteiskunnalliset kysymykset ovat esillä esimerkiksi Demokratian yö -tapahtumassa keskustakirjasto Oodissa, jossa tutkijat esittävät tutkimukseen perustuvia ratkaisuja demokratian tulevaisuuden turvaamiseksi. Suomen Pankin rahamuseossa puolestaan pohditaan muun muassa tutkimustiedon merkitystä poliittisessa päätöksenteossa ja tekoälyn vaikutuksia rahoitusmarkkinoihin.
Tieteen päivillä ja Tieteiden yössä yleisö pääsee osallistumaan keskusteluun. Tieteiden yössä on tarjolla runsaasti osallistavaa ohjelmaa, joka mahdollistaa oivaltamisen itse tekemällä. Tieteen päivillä järjestetään ensimmäistä kertaa dialogeja, joissa osallistujat tarkastelevat ajankohtaisia ja mielipiteitä jakavia kysymyksiä omien kokemustensa ja näkökulmiensa kautta. Keskusteluissa hyödynnetään rakentavaan vuorovaikutukseen kehitettyä Erätauko-menetelmää. Tavoitteena ei ole yksimielisyys, vaan toisten näkökulmien ymmärtäminen.
Tärppejä ohjelmasta: Hyppy tuntemattomaan vai paluu koulunpenkille?
Tieteen päivien ohjelma vie yleisön tuntemattomille alueille. Torstaina 21.1. sessiossa Kohti tuntematonta: avaruus, arktiset alueet ja meret tutustutaan jättiteleskooppien avaamiin näkymiin, arktisten alueiden muuttuviin olosuhteisiin ja merten syvyyksiin. Samana päivänä luento Pimeä diversiteetti – tieteelle tuntemattomat eliöt paljastaa luonnon monimuotoisuuden vähemmän tunnettua puolta.
Perjantaina 22.1. paneelikeskustelussa Onko tietoisuus tieteen suurin mysteeri? pohditaan tietoisuuden syntyä ja sitä, voisiko myös tekoälystä tulla tietoista. Lauantaina 23.1. sessiossa Lääketieteellisen kuvantamisen uudet kohteet muumioista telkänmuniin kuullaan, miten lääketieteessä kehitettyjä menetelmiä voidaan hyödyntää yllättävissä tutkimuskohteissa.
Tieteiden yön uutuus on Yökoulu, jossa Tieteiden talo palaa illan ajaksi alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa kouluna. Kaikenikäiset oppilaat ovat tervetulleita oppitunneille ja tentteihin tai viettämään välitunteja tieteellisten seurojen seurassa. Yökoulussa pääsee muun muassa opettelemaan mansin kielen alkeita, osallistumaan 1700-luvun lukukinkereihin ja testaamaan tietonsa tähtitieteessä. Yökoulu on avoinna klo 17–23.
Tutkittu tieto kuuluu kaikille
Tieteen päivien ja Tieteiden yön tavoitteena on tuoda tutkittu tieto mahdollisimman monen ulottuville. Tapahtumat tarjoavat mahdollisuuden tutustua eri alojen tutkimukseen ja tarkastella maailmaa uusista näkökulmista.
Tapahtumiin on vapaa pääsy. Tieteen päivien ohjelmaa voi seurata myös osittain verkossa, ja Tieteiden yössä on sekä paikan päällä että verkossa järjestettävää ohjelmaa.
Tieteen päivät 20.–24.1.2027
Helsingin yliopiston päärakennuksella ja Tiedekulmassa sekä verkossa
Ohjelma: www.tieteenpaivat.fi/ohjelma
Tieteiden yö 21.1.2027
Eri puolilla Helsinkiä ja verkossa
Ohjelma: www.tieteidenyo.fi/ohjelma
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mandi VermiläVastaava tapahtumatuottajaTieteellisten seurain valtuuskunta (TSV)
Vermilä työskentelee Tieteen päivien pääsihteerinä ja Tieteen päivien ja Tieteiden yön vastaavana tuottajana.
Kaisa KivipuroViestintäasiantuntija, Tieteen päivät ja Tieteiden yöPuh:044 74 56 519kaisa.kivipuro@tsv.fi
Kuvat
Linkit
- Tieteen päivät: Suurvaltojen sunnuntai
- Tieteiden yö: Demokratian yö
- Tieteiden yö: Rahamuseon yö
- Tieteen päivät: Dialogit
- Tieteen päivät: Kohti tuntematonta
- Tieteen päivät: Pimeä diversiteetti
- Tieteen päivät: Onko tietoisuus tieteen suurin mysteeri?
- Tieteen päivät: Lääketieteellisen kuvantamisen uudet kohteet
- Tieteiden yö: Yökoulu
Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV)
Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV) on merkittävä tiedepoliittinen toimija, joka edistää tiedeyhteisön elinvoimaisuutta ja monimuotoisuutta yhteiskunnan hyväksi.
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