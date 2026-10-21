Valtaosa vanhuspalvelujen asiakkaista on tyytyväisiä palveluihinsa

Pohjois-Pohjanmaalla kotiin annettavien palvelujen ja ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakkaat ovat palveluihin tyytyväisiä lähes kaikilla tarkasteluluilla osa-alueilla. Alueen tulokset ovat monilta osin valtakunnallista tasoa parempia.

Asiakkaat kokevat erityisesti, että heidän toiveitaan kuunnellaan ja että he saavat tarvitsemansa avun. Myös halukkuus suositella palveluja muille sai hyvät arviot.

Kotiin annettavien palvelujen asiakkaiden suosittelut valtakunnallista keskiarvoa korkeampia

Kotiin annettavien palvelujen asiakkaat ovat palveluihin pääosin tyytyväisiä ja kokevat saavansa yksilöllistä palvelua. Lisäksi asiakkaat kokivat, että heidän toiveensa huomioitiin ja he myös suosittelevat palveluja.

"On positiivista, että asiakkaiden kokemus henkilöstön kiireestä on vähentynyt aiempiin vuosiin verrattuna", toimialuejohtaja Mervi Koski toteaa.

"Kehittämistyötä kuitenkin jatketaan ja suurin kehittämistarve liittyy asiakkaiden sosiaalisen hyvinvoinnin ja osallisuuden vahvistamiseen".

Noin neljännes vastaajista kertoi kokevansa yksinäisyyttä usein tai koko ajan, kun valtakunnallisesti vastaava osuus jäi noin viidennekseen vastaajista.

Yli-Iin kotihoito sai parhaat asiakasarviot Pohjois-Pohjanmaan vertailussa

Yli-Iin kotihoito sai erinomaiset asiakasarviot Pohjois-Pohjanmaan alueella tehdyssä vertailussa. Asiakkaat olivat erityisen tyytyväisiä avun riittävyyteen, omien toiveiden huomioimiseen ja palvelujen laatuun.

Ympärivuorokautisissa asumispalveluissa hoitajien ajan riittävyyden kokemuksessa parannusta

Ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakkaat kokevat aiempaa useammin, että henkilökunnalla on aikaa kohdata heidät. Myös virkistystoimintaan ja ulkoiluun liittyvä tyytyväisyys on parantunut selvästi. Asiakkaiden arjen mielekkyyteen ja osallisuuteen on onnistuttu kiinnittämään aiempaa enemmän huomiota.

Vaikka kehitys on ollut positiivista, ulkoilu ja virkistystoiminta ovat edelleen osa-alueet, joissa tyytyväisyys on muita osa-alueita matalammalla tasolla. Näissä on kuitenkin nähtävissä oikeansuuntaista kehitystä, mikä kertoo, että tehdyt parannukset näkyvät asiakkaiden arjessa.

Asiakkaiden kokemukset antavat hyvän pohjan kehittämistyölle

Pohjois-Pohjanmaan tulokset osoittavat, että asiakkaiden kokemukset palveluiden laadusta, turvallisuudesta ja riittävyydestä ovat hyvällä tasolla ja pääosin hieman valtakunnallista keskiarvoa parempia. Tulokset antavat myönteisen kuvan palveluiden kehityksestä erityisesti henkilöstön saatavuuden, asiakkaiden osallisuuden sekä arjen sisältöjen näkökulmasta.

Asiakaspalaute on tärkeä osa palvelujen kehittämistä. Sen avulla voidaan vahvistaa niitä asioita, jotka toimivat hyvin, ja samalla tunnistaa ne kohdat, joissa ikäihmisten arkea voidaan tehdä entistä sujuvammaksi, turvallisemmaksi ja mielekkäämmäksi.

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