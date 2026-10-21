Valtaosa vanhuspalvelujen asiakkaista on tyytyväisiä palveluihinsa
21.10.2026 08:15:00 EEST | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on julkaissut seurantatietoa vanhuspalvelujen asiakastyytyväisyydestä. Tiedot on saatu kansallisella asiakastyytyväisyyskyselyllä, joka on pidetty kotihoidon, yhteisöllisen asumisen ja ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakkaille. THL on seurannut vanhuspalvelujen asiakastyytyväisyyttä kahden vuoden välein vuodesta 2022. Kyselyyn on vastannut jokaisella kerralla yli 40 000 asiakasta.
Pohjois-Pohjanmaalla kotiin annettavien palvelujen ja ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakkaat ovat palveluihin tyytyväisiä lähes kaikilla tarkasteluluilla osa-alueilla. Alueen tulokset ovat monilta osin valtakunnallista tasoa parempia.
Asiakkaat kokevat erityisesti, että heidän toiveitaan kuunnellaan ja että he saavat tarvitsemansa avun. Myös halukkuus suositella palveluja muille sai hyvät arviot.
Kotiin annettavien palvelujen asiakkaiden suosittelut valtakunnallista keskiarvoa korkeampia
Kotiin annettavien palvelujen asiakkaat ovat palveluihin pääosin tyytyväisiä ja kokevat saavansa yksilöllistä palvelua. Lisäksi asiakkaat kokivat, että heidän toiveensa huomioitiin ja he myös suosittelevat palveluja.
"On positiivista, että asiakkaiden kokemus henkilöstön kiireestä on vähentynyt aiempiin vuosiin verrattuna", toimialuejohtaja Mervi Koski toteaa.
"Kehittämistyötä kuitenkin jatketaan ja suurin kehittämistarve liittyy asiakkaiden sosiaalisen hyvinvoinnin ja osallisuuden vahvistamiseen".
Noin neljännes vastaajista kertoi kokevansa yksinäisyyttä usein tai koko ajan, kun valtakunnallisesti vastaava osuus jäi noin viidennekseen vastaajista.
Yli-Iin kotihoito sai parhaat asiakasarviot Pohjois-Pohjanmaan vertailussa
Yli-Iin kotihoito sai erinomaiset asiakasarviot Pohjois-Pohjanmaan alueella tehdyssä vertailussa. Asiakkaat olivat erityisen tyytyväisiä avun riittävyyteen, omien toiveiden huomioimiseen ja palvelujen laatuun.
Ympärivuorokautisissa asumispalveluissa hoitajien ajan riittävyyden kokemuksessa parannusta
Ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakkaat kokevat aiempaa useammin, että henkilökunnalla on aikaa kohdata heidät. Myös virkistystoimintaan ja ulkoiluun liittyvä tyytyväisyys on parantunut selvästi. Asiakkaiden arjen mielekkyyteen ja osallisuuteen on onnistuttu kiinnittämään aiempaa enemmän huomiota.
Vaikka kehitys on ollut positiivista, ulkoilu ja virkistystoiminta ovat edelleen osa-alueet, joissa tyytyväisyys on muita osa-alueita matalammalla tasolla. Näissä on kuitenkin nähtävissä oikeansuuntaista kehitystä, mikä kertoo, että tehdyt parannukset näkyvät asiakkaiden arjessa.
Asiakkaiden kokemukset antavat hyvän pohjan kehittämistyölle
Pohjois-Pohjanmaan tulokset osoittavat, että asiakkaiden kokemukset palveluiden laadusta, turvallisuudesta ja riittävyydestä ovat hyvällä tasolla ja pääosin hieman valtakunnallista keskiarvoa parempia. Tulokset antavat myönteisen kuvan palveluiden kehityksestä erityisesti henkilöstön saatavuuden, asiakkaiden osallisuuden sekä arjen sisältöjen näkökulmasta.
Asiakaspalaute on tärkeä osa palvelujen kehittämistä. Sen avulla voidaan vahvistaa niitä asioita, jotka toimivat hyvin, ja samalla tunnistaa ne kohdat, joissa ikäihmisten arkea voidaan tehdä entistä sujuvammaksi, turvallisemmaksi ja mielekkäämmäksi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mervi KoskiIkäihmisten palvelujen toimialuejohtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:044 703 4018mervi.koski@pohde.fi
Maria VahtolaPalvelualuejohtaja, ikäihmisten palvelut, kotiin annettavat palvelutPuh:0447034026maria.vahtola@pohde.fi
Hannele PöykiöPalvelualuejohtaja, ikäihmisten palvelut, ympärivuorokautinen palveluasuminenPuh:050 310 7370hannele.poykio@pohde.fi
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
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