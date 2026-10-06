MobilePaylla voi nyt todistaa ikänsä

Ikätodistus näyttää käyttäjän iän mukaan, että käyttäjä on yli 16, 18, 20 tai 24 vuotta. Todistuksessa ei näy syntymäaika tai tarkka ikä.

MobilePay vaatii vahvan tunnistautumisen yli 15-vuotiailta käyttäjiltä, tämä tieto tallentuu asiakastietoihin ja ikätodistus-toiminto hakee käyttäjän iän asiakastiedoista.

”Nyt nuoret voivat todistaa ikänsä esimerkiksi elokuvissa, kioskilla tai tapahtumissa, helposti puhelimella”, Vipps MobilePayn Suomen maajohtaja Perttu Kröger sanoo.

MobilePayn ikätodistukseen voi myös lisätä passikuvansa. Toiminto käyttää puhelimen nfc-sirua, jolla se lukee passin sirulta löytyvän kuvan ja lisää sen ikätodistukseen. Käyttäjä asettaa puhelimen passin henkilötietosivua vasten ja hyväksyy kuvan lisäämisen.

Uusi ikätodistustoiminto voidaan integroida suoraan kauppiaan kassa- ja itsepalveluratkaisuihin tai verkkopalveluihin, samalla kun se toimii asiakkaan iän ja nimen varmistamisessa kasvokkain. Seuraavassa kehitysvaiheessa ikätodistuksesta löytyy QR-koodi, jonka kauppias voi lukea yhteensopivalla kassajärjestelmällä.

Ikätodistukset ja vaatimukset uudistuvat

Euroopan komissio valmistelee yhdessä EU:n jäsenvaltioiden ja alan toimijoiden kanssa EU:n digitaalista identiteettilompakkoa. Sillä suomalaiset voivat 2027 alkaen tunnistautua ja esimerkiksi todistaa ikänsä puhelimen avulla. Tulevaisuudessa MobilePay voi olla yksi näistä identiteettilompakoista, jos Vipps MobilePay sertifioi toiminnon vaatimusten mukaisesti. MobilePayn tänään lanseeraama ikätodistus ei ole virallinen henkilötodistus.

”Tämä on kevyt ratkaisu esimerkiksi 16–18-vuotiaille, joilla on ajoittain tarve todistaa ikänsä ja eivät joko omista tai kanna mukanaan virallista henkilötodistusta. Kauppiaille tämä on erittäin helppo tapa varmistaa asiakkaan ikä ja nimi”, Kröger kertoo.

Nuoret voivat jo nykyisin joutua todistamaan ikänsä energiajuomia ostaessaan, sillä osa kaupoista ja kioskeista on asettanut niiden myynnille ikärajan. Tulevaisuudessa iän tarkistaminen voi yleistyä, sillä hallitus valmistelee lakiesitystä, joka kieltäisi energiajuomien myynnin alle 16-vuotiaille.

Uusi ikätodistus löytyy MobilePayn Lompakko-välilehdeltä.