MobilePaylla voi nyt todistaa ikänsä
20.10.2026 10:00:00 EEST | MobilePay | Tiedote
MobilePaysta löytyy nyt ikätodistus. Käyttäjät voivat tarvittaessa todistaa ikänsä näyttämällä MobilePayta.
Ikätodistus näyttää käyttäjän iän mukaan, että käyttäjä on yli 16, 18, 20 tai 24 vuotta. Todistuksessa ei näy syntymäaika tai tarkka ikä.
MobilePay vaatii vahvan tunnistautumisen yli 15-vuotiailta käyttäjiltä, tämä tieto tallentuu asiakastietoihin ja ikätodistus-toiminto hakee käyttäjän iän asiakastiedoista.
”Nyt nuoret voivat todistaa ikänsä esimerkiksi elokuvissa, kioskilla tai tapahtumissa, helposti puhelimella”, Vipps MobilePayn Suomen maajohtaja Perttu Kröger sanoo.
MobilePayn ikätodistukseen voi myös lisätä passikuvansa. Toiminto käyttää puhelimen nfc-sirua, jolla se lukee passin sirulta löytyvän kuvan ja lisää sen ikätodistukseen. Käyttäjä asettaa puhelimen passin henkilötietosivua vasten ja hyväksyy kuvan lisäämisen.
Uusi ikätodistustoiminto voidaan integroida suoraan kauppiaan kassa- ja itsepalveluratkaisuihin tai verkkopalveluihin, samalla kun se toimii asiakkaan iän ja nimen varmistamisessa kasvokkain. Seuraavassa kehitysvaiheessa ikätodistuksesta löytyy QR-koodi, jonka kauppias voi lukea yhteensopivalla kassajärjestelmällä.
Ikätodistukset ja vaatimukset uudistuvat
Euroopan komissio valmistelee yhdessä EU:n jäsenvaltioiden ja alan toimijoiden kanssa EU:n digitaalista identiteettilompakkoa. Sillä suomalaiset voivat 2027 alkaen tunnistautua ja esimerkiksi todistaa ikänsä puhelimen avulla. Tulevaisuudessa MobilePay voi olla yksi näistä identiteettilompakoista, jos Vipps MobilePay sertifioi toiminnon vaatimusten mukaisesti. MobilePayn tänään lanseeraama ikätodistus ei ole virallinen henkilötodistus.
”Tämä on kevyt ratkaisu esimerkiksi 16–18-vuotiaille, joilla on ajoittain tarve todistaa ikänsä ja eivät joko omista tai kanna mukanaan virallista henkilötodistusta. Kauppiaille tämä on erittäin helppo tapa varmistaa asiakkaan ikä ja nimi”, Kröger kertoo.
Nuoret voivat jo nykyisin joutua todistamaan ikänsä energiajuomia ostaessaan, sillä osa kaupoista ja kioskeista on asettanut niiden myynnille ikärajan. Tulevaisuudessa iän tarkistaminen voi yleistyä, sillä hallitus valmistelee lakiesitystä, joka kieltäisi energiajuomien myynnin alle 16-vuotiaille.
Uusi ikätodistus löytyy MobilePayn Lompakko-välilehdeltä.
Yhteyshenkilöt
Laura TöttermanViestintäpäällikköPuh:+358447119550laura.totterman@vippsmobilepay.com
Kuvat
Lyhyesti Vipps MobilePaysta
Vipps MobilePay aloitti toimintansa 1.11.2022, kun kaksi brändiä, norjalainen Vipps ja tanskalainen MobilePay yhdistyivät. Molemmat brändit ovat yltäneet YouGovin listauksessa top 3 -sijoille Tanskassa ja Norjassa. Suomessa MobilePay on finanssialan toimijoista 2. arvostetuin brändi. Luottamus&Maine-tutkimuksessa Vipps ja MobilePay ovat finanssialan sijalla 1. Suomessa, Tanskassa ja Norjassa. Vipps MobilePaylla on noin 12,5 miljoonaa käyttäjää, yli 400 000 maksupistettä ja 650 työntekijää. MobilePaylla on Suomessa 3 miljoonaa käyttäjää.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta MobilePay
MobilePayn nimeksi Vipps6.10.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Neljässä Pohjoismaassa toimiva sovellus yhtenäistää nimensä ja brändi-ilmeensä. Muutos tehdään seuraavan kolmen kuukauden aikana ja tammikuun 12. päivä MobilePayn nimeksi tulee Vipps. Sovellus ja sen toiminta säilyy ennallaan.
MobilePayn lähimaksuratkaisu laajenee – nyt voi täpätä Klarna-kortilla29.9.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Vipps MobilePay lanseerasi lähimaksuominaisuuden joulukuussa 2024 Norjassa. Sen jälkeen yli 2 miljoonaa pohjoismaista käyttäjää on aktivoinut lähimaksamisen MobilePayssa ja Vippsissä. Nyt myös Klarna-kortin voi aktivoida täppäämistä varten MobilePayssa.
MobilePay saa uuden ilmeen20.8.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
MobilePayn ulkoasu ja käytettävyys saavat huomattavan päivityksen. Uudistus parantaa sovelluksessa navigointia ja sen käyttöä. Sovelluksen uusi ilme päivittyy vaiheittain käyttäjille. Käyttäjiltä kerätään palautetta seuraavien viikkojen aikana sovelluksen kautta.
MobilePayn käyttäjämäärä ylitti 3 miljoonaa12.8.2026 11:43:00 EEST | Tiedote
Suomen suosituin mobiililompakko MobilePay löytyy nyt useamman kuin joka toisen suomalaisen puhelimesta. Elokuun alussa rikkoutui kolmen miljoonan käyttäjän raja. ”Olemme ainutlaatuisessa asemassa näin suurella käyttäjämäärällä, mikä kertoo siitä, että meidän lupauksemme, helppo, nopea ja turvallinen maksaminen, toteutuu ja helpotamme käyttäjiemme arkea”, Perttu Kröger, Vipps MobilePayn Suomen maajohtaja toteaa.
MobilePaysta oma versio suomalaisille nuorille11.6.2026 09:08:25 EEST | Tiedote
Suomalaiset 7–14-vuotiaat nuoret voivat tänään huoltajiensa luvalla alkaa opetella digitaalisia rahataitoja MobilePaylla. Sovelluksesta julkaistaan tänään yksinkertainen versio nuorille helpottamaan perheiden arjen raha-asioita turvallisesti.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme