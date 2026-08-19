Kahdeksan sankarikoiraa palkitaan Koiramessuilla 13.12.

Kennelliitto myöntää vuosittain Sankarikoiran arvoja ja kunniamainintoja koirille, jotka ovat toiminnallaan merkittävästi vaikuttaneet ihmishengen pelastumiseen. Sankarikoiran arvolla palkitaan tänä vuonna kahdeksan koiraa. Kunniamaininta myönnetään 14 koiralle.

Tänä vuonna Sankarikoiran arvoja saavat koirat, jotka ovat pelastaneet ihmisen vaaratilanteesta, ilmaisseet apua tarvitsevan ihmisen tai ilmaisseet ihmisen sairaskohtauksen.

Sankarikoiran arvon saavat tänä vuonna isovillakoira Alvar Vihdistä, australian working kelpie Kajo Laitilasta, toyvillakoira Leo Joensuusta, lapinporokoira Martta Kittilästä, venänjätoy Nelle Espoosta, bretoni Taiga Rovaniemeltä, shetlanninlammaskoira Tico Kotkasta ja jämtlanninpystykorva Vode Ruokolahdelta.

Kunniamaininnan saavat eurasier Aslan, siperianhusky Halla, labradorinnoutajat Lemmy ja Hubert, chihuahua Mimi, karkeakarvainen mäyräkoira Mokka, havannankoira Paloma, pitkäkarvainen mäyräkoira Rane, shiba inu Rei, ranskanbulldoggi Taco, chesapeakelahdennoutaja Takoda, cockerspanieli Wiljo sekä kääpiöpinserit Yoda ja Nato.

Kennelliitto on palkinnut koiria sankariteoista jo 1970-luvulta lähtien. Sankarikoira-arvonimiä myönnettiin ensimmäisen kerran vuonna 1997. Sankarikoira® on Kennelliiton rekisteröimä tavaramerkki.

Kennelliitto palkitsee sankarikoirat yhdessä yhteistyökumppaninsa Agria Eläinvakuutuksen kanssa sunnuntaina 13.12. Koiramessuilla Helsingissä. Palkinnot sankareille luovuttaa koiranohjaajan- ja koirankouluttaja Tommy Wirén.

Koira pelasti ihmisen vaaratilanteesta

Australian working kelpie Kajon omistaja oli yhdessä Kajon kanssa siirtämässä siitossonnia toiselle laitumelle tutulla kulkureitillä. Sonni uhitteli Kajolle jo lähtiessä, mutta Kajo sai paimennettua sonnin sadan metrin matkan pellon poikki puuportille, joka omistajan oli tarkoitus avata. Juuri kun omistaja oli avaamassa veräjää, sonni lähestyi häntä takaapäin, ja hän kaatui maahan menettäen hetkeksi tajuntansa. Kajo suojasi omistajaansa paimentamalla sonnin pysymään paikoillaan. Ilman Kajon apua omistaja olisi saattanut vammautua tai jopa menettää henkensä.

Venäjäntoy Nellen omistaja oli katsomassa televisiota, kun Nelle alkoi haukkua ja käyttäytyä levottomasti. Koira ohjasi omistajan pois talosta, jossa oli syttynyt tulipalo. Palo eteni nopeasti ja tuhosi koko talon asuinkelvottomaksi. Ilman Nellen toimintaa omistaja olisi voinut menehtyä.

Koira ilmaisi apua tarvitsevan ihmisen

Toyvillakoira Leo herätti omistajansa kello kahdelta aamuyöstä pyytäen tätä ulos. Ulkona Leon omistaja havaitsi pihan pusikossa liikkumatta makaavan nuoren miehen. Leo veti omistajaansa miestä kohden muristen. Omistaja soitti ambulanssin ja yritti pitää Leon kanssa miehen hereillä. Miehellä ei ollut ulkovaatteita, ja hän oli sekavassa tilassa. Ulkona oli lunta ja pakkasta -12 astetta. Ambulanssi vei miehen sairaalaan. Ilman Leon päättäväistä toimintaa mies olisi voinut menehtyä hypotermiaan.

Lapinporokoira Martta heräsi sohvalta, hyppäsi katsomaan ikkunasta ja pyysi päästä ulos. Martta reagoi haukulla pihalla johonkin ääneen, ja näytti myös haukulla suuntaa. Omistaja otti koiran talutushihnaan pihalta ja Martta suuntasi heti naapuria kohti. Naapurin pihaliittymästä kuului jälleen ääni, ja sen kuullessaan Martta suuntasi suoraan naapurin likakaivolle. Selvisi, että naapuri oli pudonnut likakaivoon, ja oli jo hyvin hädissään ja väsynyt. Martan omistajat saivat sidottua Martan talutushihnan hätään joutuneen naapurin ranteen ympärille ja pidettyä näin hänen päänsä veden yläpuolella siihen saakka, kunnes pelastuslaitos saapui paikalle. Ilman Martan neuvokasta toimintaa kylmettynyt ja väsynyt naapuri olisi voinut menehtyä.

Shetlanninlammaskoira Tico oli lenkillä omistajansa kanssa, kun läheiseltä uimarannalta kuului avunhuutoja. Tico ja omistaja lähtivät juoksemaan rantaan, mutta Tico pysähtyi metsäpolun alkupäähän osoittaen paikan, jossa kaksi ihmistä oli joutunut veden varaan. Omistaja soitti hätänumeroon ja meni auttamaan veden varaan joutuneita toisen paikalla olleen henkilön kanssa. Ilman Ticon neuvokasta toimintaa veden varaan joutuneet henkilöt olisivat voineet hukkua.

Jämtlanninpystykorva Vode oli yöllä ulkona koiratarhassa. Voden omistaja heräsi aamuyöllä kuultuaan muksahtavan äänen. Hän ei kuitenkaan reagoinut siihen, vaan jatkoi uniaan, kunnes Vode alkoi uikuttaa pihalla. Hän heräsi ja meni tarkistamaan tilannetta. Tällöin selvisi, että hänen puolisonsa oli pudonnut rappusista noin kahden metrin korkeudesta, ja jäänyt lattialle makaamaan. Ambulanssi vei puolison sairaalaan. Ilman Voden apua puoliso olisi hyvin todennäköisesti menehtynyt vakaviin vammoihinsa.

Koira ilmaisi sairaskohtauksen

Isovillakoira Alvarin omistaja heräsi kipuun, mutta jatkoi nukkumista. Alvar meni kuitenkin hänen jalkojensa väliin ja tökki häntä niin kauan, kunnes hän heräsi ja nousi ottamaan kipulääkettä. Alvar seurasi häntä koko ajan tarkasti käyttäytyen epätavallisesti. Viikon kuluttua tapahtui taas niin, että Alvar herätti omistajansa tämän nukkuessa, tökki tätä kuonollaan ja pakotti nousemaan. Omistaja herätti puolisonsa, koska epäili, että kaikki ei ole hyvin. Puoliso soitti hätäkeskukseen. Ambulanssin tultua hoitohenkilökunta totesi, että omistajalla on sydäninfarkti, ja vei tämän sairaalaan. Alvar pelasti todennäköisesti määrätietoisella toiminnallaan omistajansa hengen.

Bretoni Taiga herätti aamuyöllä omistajansa hyppäämällä tämän päälle ja liikehtien levottomasti. Hän huomasi vaimonsa pudonneen sängystä lattialle, eikä tämä päässyt omin voimin ylös. Vaimon puhe oli sekavaa, eivätkä hänen vasemmanpuoleiset raajansa toimineet. Omistaja soitti hätänumeroon. Taiga istui tiukasti vaimon vieressä aina ambulanssin tuloon saakka, johon meni aikaa lähes tunti. Ilman Taigan toimintaa omistaja ei olisi ehkä herännyt, ja hänen vaimonsa olisi voinut menehtyä.

Kaikkien sankarikoirien omistajien yhteystiedot voidaan luovuttaa medialle. Yhteystietoja voi tiedustella Kennelliiton viestinnän sähköpostista viestinta@kennelliitto.fi.