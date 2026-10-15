Elokuu Uudenmaan matkailun ennätyskuukausi – ulkomaalaisten hotelliyöpymisiä lähes 455 000
21.10.2026 07:00:00 EEST | Helsingin seudun kauppakamari | Tiedote
Ulkomaalaisten hotelliyöpymisiä Uudellamaalla kirjattiin 454 589 elokuussa 2026. Se on noin kahdeksan prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Elokuun vahvuus kertoo matkailukauden painottumisesta loppukesään.
Myös heinäkuu oli ennätyksellinen. Kesäkuussa yöpymiset sen sijaan vähenivät kahdeksan prosenttia.
Uudellamaalla kirjattiin jälleen ennätysmäärä ulkomaalaisten hotelliyöpymisiä kesällä 2026. Kesäkuu 2026 oli edellisen vuoden kesäkuuta hiljaisempi turistikuukausi, mutta heinä- ja elokuussa nähtiin enemmän ulkomaalaisia hotellimatkailijoita kuin koskaan aiemmin. Pääkaupunkiseudun hotellien käyttöasteet ovat pääsääntöisesti kasvaneet viime kesinä. Elokuussa 2026 huonekäyttöaste oli jo 78 prosenttia.
Hotelleihin saapumisia tosin oli niukasti vähemmän kuin kesällä 2025. Uudellamaalla hotelleissa yöpyneet ulkomaalaiset majoittuivat hotelleissa aavistuksen aiempaa pidempään.
”Helsingin hotellikapasiteetti on parantunut merkittävästi viime vuosina. Helsinkiin on rakennettu 2020-luvulla paljon lisää, hotelliyönkin hinta on kilpailukykyisellä tasolla. Käyttöaste todennäköisesti lisääntyy myös kääntösatamatoiminnan vuoksi. Norwegian Cruise Line on valinnut Helsingin yhdeksi kääntösatamakseen, ja vuoden 2026 aikana kaupunkiin saapuu peräti 15 kääntöalusta. Kääntösatamatoiminta tarkoittaa käytännössä sitä, että risteilymatkailijat aloittavat tai päättävät risteilynsä Helsingissä”, sanoo Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtaja Pia Pakarinen.
Ulkomailta saapuva lentoliikenne kasvoi viisi prosenttia edellisvuodesta Helsinki-Vantaalla kesällä 2026. Kansainvälisiltä lentoasemilta saapuvien matkailijoiden määrä on kasvanut pandemian jälkeen joka kesä, mutta kesän 2019 tasosta ollaan yhä jäljessä 17 prosenttia.
Sen sijaan ulkomailta laivalla saapuvien matkustajien määrä junnaa lähes paikallaan. Ulkomailta saapuvan matkustajaliikenteen määrä oli kesällä 2026 Helsingin satamissa noin neljänneksen pienempi kuin kesällä 2019.
”Matkailun merkitys Helsingin seudulle on suuri. Vierailijat jättävät Helsinkiin noin 1,5 miljardia euroa vuosittain. Rahat kulkeutuvat majoitusliikkeisiin, ravintoloihin ja kahviloihin sekä kauppoihin ympäri kaupunkia. Matkailu työllistää, pitää kaupungin elävänä ja tukee palveluita, joista hyötyvät myös helsinkiläiset itse”, sanoo Pia Pakarinen.
Pääkaupunkiseudun matkailukesä 2026 -katsaus osoitteessa helsinki.chamber.fi keskiviikkona 21.10.2026 kello 7.00
Lisätiedot:
Pia Pakarinen, toimitusjohtaja, Helsingin seudun kauppakamari, pia.pakarinen@helsinki.chamber.fi, +358 40 529 49 89.
Julkaisun ennakkopyynnöt: Heini Larros, viestintäjohtaja, Helsingin seudun kauppakamari, heini.larros@helsinki.chamber.fi, +358 40 526 9728
Yhteyshenkilöt
Pia PakarinenToimitusjohtajaHelsingin seudun kauppakamariPuh:+358 40 529 4989pia.pakarinen@helsinki.chamber.fi
Heini LarrosViestintäjohtajaHelsingin seudun kauppakamariPuh:+358 40 526 9728heini.larros@helsinki.chamber.fi
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