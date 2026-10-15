Rakkautta ensipuraisulla?

Visit Finland käynnisti keväällä Have Some Finnish -kampanjan tehdäkseen suomalaista ruokakulttuuria tunnetuksi maailmalla ja houkutellakseen Suomeen uusia ruokamatkailijoita. Kampanjan ensimmäiset ruokamatkat toteutettiin syyskuussa Turussa ja Rovaniemellä. Helmikuussa 2027 vuorossa ovat Helsinki ja Tampereen alue, joihin kutsutaan jälleen 16 kansainvälistä vierasta neljän päivän ruokamatkoille.

”Suomalaisella ruokakulttuurilla on paljon annettavaa kansainvälisille matkailijoille, mutta se tunnetaan maailmalla vielä melko huonosti. Have Some Finnish -kampanjalla haluamme nostaa suomalaisen ruoan matkailuvalttiemme joukkoon. Kampanjan saama kansainvälinen huomio osoittaa, että suomalaisesta ruokakulttuurista voidaan kertoa maailmalle kiinnostavalla ja uudenlaisella tavalla”, sanoo Business Finlandin positionnista ja brändistä vastaava johtaja Heli Jimenez.

Sinkkukorien somesuosio inspiroi uutta kampanjatoteutusta

Have Some Finnish -kampanjan seuraava vaihe tuo ruokamatkoille uudenlaisen näkökulman. Finnish Dinner Date -konseptissa eri puolilta maailmaa saapuvat sinkut pääsevät tutustumaan suomalaiseen ruokakulttuuriin ja uusiin ihmisiin yhteisten illallisten äärellä.

– Ruoka on luonteva tapa tuoda ihmisiä yhteen. Halusimme hyödyntää kansainvälisesti huomiota herättänyttä sinkkukori-ilmiötä ja rakentaa sen ympärille uudenlaisen ruokamatkailuelämyksen. Tärkeintä ei ole kumppanin löytäminen vaan suomalaisen ruokakulttuurin kokeminen yhdessä muiden kanssa. Toivomme, että vieraat rakastuvat ennen kaikkea suomalaisiin makuihin ja haluavat palata Suomeen uudelleen, Jimenez kertoo.

Sinkkukori-ilmiö nousi maailmalla esiin, kun Visit Finlandin vieraana Suomessa ollut vaikuttaja teki somevideon vaaleanpunaisesta ostoskorista, jolla sinkut voivat viestiä olevansa avoimia uusille tuttavuuksille. Video levisi viraalisti sosiaalisessa mediassa ja sinkkukoreista innostuivat raportoimaan myös perinteiset mediat kuten Fox News, Ouest France ja The Times of India.

Helsingin ja Tampereen maut esille huippukokkien johdolla

Helmikuun ruokamatkojen kohokohtina ovat elämykselliset illalliset, joiden menut on suunniteltu esittelemään alueiden omaleimaista ruokakulttuuria. Helsingin alueen maistelumenun on suunnitellut Café Savoyn keittiömestari Adele Kinnunen. Järvi-Suomen makuja esittelevästä menusta vastaa Serlachius-museon Ravintola Göstan ravintoloitsija Henry Tikkanen, joka on edustanut Suomea Bocuse d'Or -kilpailussa.

Maistelumenut pohjautuvat kampanjan alussa toteutettuun kyselyyn, jossa suomalaiset kertoivat oman alueensa ruokaperinteistä, raaka-aineista ja rakkaimmista mauista. Huippukokit ovat tulkinneet näitä makuja omissa menukokonaisuuksissaan.

Have Some Finnish -kampanja on osa hallitusohjelman mukaista maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa ruoka-alan kasvuohjelmaa.