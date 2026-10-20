OmaKanta-sovelluksella jo lähes puoli miljoonaa käyttäjää – helpottaa digiasiointia maanlaajuisesti
20.10.2026 09:51:33 EEST | Kela/FPA | Tiedote
Jo yli 470 000 suomalaista on ottanut OmaKanta-sovelluksen käyttöönsä. Käyttäjäkyselyn mukaan sovellus vastaa toiveeseen helpommasta ja sujuvammasta digiasioinnista.
Suomen käytetyin sosiaali- ja terveydenhuollon digipalvelu OmaKanta on noin vuoden ajan ollut käytettävissä myös puhelimelle ja tabletille ladattavana sovelluksena. Aalto-yliopisto ja Kela toteuttivat aiemmin tänä vuonna OmaKannan käyttäjille kyselyn, jossa käyttäjät antoivat sovellukselle erityistä kiitosta turvallisesta ja nopeasta kirjautumisesta. Kyselyyn vastasi 14 200 ihmistä.
OmaKanta-sovellus helpottaa erityisesti niitä, jotka käyttävät OmaKantaa usein tai asioivat sekä julkisissa että yksityisissä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Sovellus kokoa yhteen paikkaan tiedot kaikista palveluista koko maassa.
– OmaKanta-sovellus tukee sujuvaa digiasiointia ja auttaa ihmisiä seuraamaan omia terveystietojaan. Sovelluksena OmaKanta on monelle entistä helpompi käyttää, Kelan tietopalvelujohtaja Arto Vuori toteaa.
Kyselyn perusteella eri ikäryhmät ovat ottaneet OmaKanta-sovelluksen laajasti käyttöönsä. Sovellusta käyttäneiden osuus kyselyyn vastanneista oli suurin 55–64-vuotiaiden ja 65–74-vuotiaiden ikäryhmissä.
OmaKanta-sovellus palvelee koko maassa
OmaKantaa käyttää kuukausittain yli 1,2 miljoona ihmistä, joista suurin osa asioi palvelussa puhelimella tai tabletilla.
– OmaKanta-sovellus tarjoaa valtakunnallisesti yhdenvertaisen mahdollisuuden tarkastella terveystietoja, Vuori korostaa.
Omat tiedot ovat sovelluksessa katsottavissa ajasta ja paikasta riippumatta.
Sovelluksessa on OmaKannan käytetyimpiä toimintoja, kuten reseptien uusiminen, lääkärin kirjausten katselu ja laboratoriotulosten tarkastelu. Sovelluksesta voi tilata ilmoitukset suoraan puhelimeen esimerkiksi uusista resepteistä, laboratoriotuloksista ja lääkärin tekemistä kirjauksista.
OmaKanta-sovellus sopii myös viestikanavaksi
OmaKanta-sovellus muistuttaa käyttäjiä myös kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluvista tehosterokotteista koko maassa. Sovelluksen teknologia mahdollistaa muistutusten ja viestien lähettämisen myös muissa tilanteissa. Jatkossa se voisi muistuttaa suomalaisia muun muassa kausi-influenssarokotteista.
– OmaKanta-sovelluksella on suuri potentiaali olla helpottamassa suomalaisten arkea erilaisissa elämäntilanteissa, Vuori korostaa.
Sovellus voisi toimia terveydenhuollon viestintäkanavana myös poikkeusoloissa. Päätökset OmaKanta-sovelluksen jatkokehittämisestä ja uusista toiminnoista tehdään sosiaali- ja terveysministeriön johdolla.
Kelan Kanta-palvelut kehittää sovellusta yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, hyvinvointialueiden sekä muiden sidosryhmien kanssa.
OmaKannan käyttäjien kokemuksista on Aalto-yliopistossa valmistunut Heidi Mäkitalon diplomityö ”Patients’ Experiences of a National Mobile Patient Portal”. (Diplomityö on saatavilla pyynnöstä, yhteystiedot voi pyytää Kelan viestinnästä viestinta@kela.fi.)
Lisätietoja
OmaKanta-sovelluksesta on painokelpoisia kuvia median käyttöön Kelan mediapankissa STTinfossa, hakusana OmaKanta.
OmaKanta lyhyesti
OmaKanta on valtakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon digipalvelu kansalaisille, ja se on osa Kelan toteuttamaa Kanta-palvelujen kokonaisuutta.
OmaKanta on tuttu lähes kaikille suomalaisille: vuonna 2025 palvelua käytti 3,25 miljoonaa henkilöä ja sinne kirjauduttiin 41,1 miljoonaa kertaa. OmaKanta-sovelluksella on tällä hetkellä noin 470 000 käyttäjää ja sen voi ladata maksutta App Storesta tai Google Play -kaupasta.
OmaKannasta jokainen näkee muun muassa omat terveystietonsa, kuten lääkärin kirjaamat potilastiedot, reseptit ja laboratoriotulokset. Myös sosiaalipalvelujen tietoja on voinut tarkastella OmaKannassa vuodesta 2023 alkaen.
OmaKantaa voi käyttää kahdella tavalla:
- lataamalla sovelluksen puhelimelle tai tabletille sovelluskaupasta
- kirjautumalla verkkopalveluun osoitteessa www.kanta.fi.
Kaikki OmaKannan toiminnot eivät ole käytössä sovelluksessa. Niitä voi käyttää jatkossakin OmaKanta-verkkopalvelussa, jonne kirjaudutaan osoitteessa kanta.fi.
Yhteyshenkilöt
Arto VuoritietopalvelujohtajaKela
Haastattelupyynnöt Kelan viestinnän kautta, puh. 020 634 7745 (arkisin klo 9–16) tai viestinta@kela.fi.
Kelan viestintäKelan viestinnän mediapuhelin palvelee arkisin klo 9–16. Numerossa ohjaamme haastattelupyyntöjä asiantuntijoillemme. Voit jättää haastattelupyynnön myös sähköpostitse.Puh:020 634 7745viestinta@kela.fi
Kuvat
Kansaneläkelaitos (Kela) hoitaa Suomen sosiaaliturvaan kuuluvien perusturvaa eri elämäntilanteissa.
Lisäksi Kela vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon Kanta-palveluista. OmaKannasta kansalainen näkee esimerkiksi terveystietonsa ja reseptinsä.
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