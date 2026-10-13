Pikakommentti: Työttömyys pysyy sitkeästi korkealla
20.10.2026 09:12:29 EEST | Pellervon taloustutkimus PTT | Tiedote
///LISÄTTY VIIMEISEEN TOIMIALOJA KOSKEVAAN KAPPALEESEEN TARKENNUS: KOLMANNELLA NELJÄNNEKSELLÄ/// Työmarkkinoiden uusimmat luvut kertovat taloudessa yhä kytevästä epävarmuudesta ja Suomen talouskasvun rakenteesta, arvioi Pellervon taloustutkimus PTT:n vanhempi ekonomisti Henna Busk aamun tilastotietoja. Työttömyys on jälleen kasvanut, etenkin miesten osalta, joskin työllisyysasteen trendi nousi hieman.
Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 15–74-vuotiaita työttömiä oli vuoden 2026 syyskuussa 39 000 enemmän vuoden takaiseen verrattuna. 15–64-vuotiaiden työllisyysasteen trendiluku oli 70,9 %. 15–74-vuotiaiden työttömyysasteen trendiluku oli 10,5 %.
”Työttömyysaste on taas kääntynyt nousuun, mutta PTT:n suhdanne-ennusteessa arvioimme, että loppuvuosi olisi työttömyyden osalta enemmän vakautumisen kuin nopean laskun aikaa. Tähän vaikuttaa osaltaan se, että talouskasvun lähteistä kaikki eivät ole työvoiman kysyntää lisääviä”, sanoo Busk.
Myös nuorten työttömyysasteessa on selvää nousua, mikä on Buskin mukaan huolestuttavaa. Samoin pitkäaikaistyöttömyys kasvaa edelleen, joskin kasvu on loiventunut kesän jälkeen.
Myönteistä on toisaalta se, että työllisten määrä ja työllisyysasteen trendi ovat viime kuukausina olleet nousussa. Kuitenkaan yksityisellä sektorilla ei ole vielä nähtävissä merkittävää kasvua. Yritysten epävarmuudesta kertoo se, että työsuhteen tyypin mukaan tarkasteltuna palkansaajien määrän kasvu tulee lähes täysin määräaikaisista osa-aikaisista työsuhteista.
Toimialoista työllisten lukumäärä on vuoden takaiseen laskenut kolmannella neljänneksellä eniten teollisuudessa, ja laskua on tapahtunut myös rakentamisessa sekä maataloudessa. Kasvussa toimialoista puolestaan ovat taiteet viihde ja virkistys, julkinen hallinto ja maanpuolustus.
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Yhteyshenkilöt
Henna Buskvanhempi ekonomistiPellervon taloustutkimus PTT ryPuh:040 164 8136henna.busk@ptt.fi
Tietoja julkaisijasta
Pellervon taloustutkimus PTT on soveltavaa taloustutkimusta ja talousennusteita tekevä riippumaton tutkimuslaitos. Perinteisiä vahvoja tutkimusalueitamme ovat kansantalous, maa- ja elintarviketalous, metsä- ja ympäristötalous sekä asuntomarkkinat. Erityisosaamistamme on talouden ilmiöiden alueellinen tarkastelu.
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