Pikakommentti: Työttömyys pysyy sitkeästi korkealla

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 15–74-vuotiaita työttömiä oli vuoden 2026 syyskuussa 39 000 enemmän vuoden takaiseen verrattuna. 15–64-vuotiaiden työllisyysasteen trendiluku oli 70,9 %. 15–74-vuotiaiden työttömyysasteen trendiluku oli 10,5 %.

”Työttömyysaste on taas kääntynyt nousuun, mutta PTT:n suhdanne-ennusteessa arvioimme, että loppuvuosi olisi työttömyyden osalta enemmän vakautumisen kuin nopean laskun aikaa. Tähän vaikuttaa osaltaan se, että talouskasvun lähteistä kaikki eivät ole työvoiman kysyntää lisääviä”, sanoo Busk.

Myös nuorten työttömyysasteessa on selvää nousua, mikä on Buskin mukaan huolestuttavaa. Samoin pitkäaikaistyöttömyys kasvaa edelleen, joskin kasvu on loiventunut kesän jälkeen.

Myönteistä on toisaalta se, että työllisten määrä ja työllisyysasteen trendi ovat viime kuukausina olleet nousussa. Kuitenkaan yksityisellä sektorilla ei ole vielä nähtävissä merkittävää kasvua. Yritysten epävarmuudesta kertoo se, että työsuhteen tyypin mukaan tarkasteltuna palkansaajien määrän kasvu tulee lähes täysin määräaikaisista osa-aikaisista työsuhteista.

Toimialoista työllisten lukumäärä on vuoden takaiseen laskenut kolmannella neljänneksellä eniten teollisuudessa, ja laskua on tapahtunut myös rakentamisessa sekä maataloudessa. Kasvussa toimialoista puolestaan ovat taiteet viihde ja virkistys, julkinen hallinto ja maanpuolustus.