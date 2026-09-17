Tulikiven uusi sähkökiuasmallisto täyttää Yhdysvaltain markkinoiden ETL-vaatimukset
20.10.2026 09:00:00 EEST | Tulikivi Oyj | Tiedote
Vaatimusten täyttyminen kattaa Tulikiven Kaarna-, Pyry- ja Usva-sähkökiukaat sekä WiFi-ohjausjärjestelmän.
Tulikivi Oyj:n uuden sukupolven sähkökiuasmallisto täyttää Yhdysvaltain markkinoiden ETL-vaatimukset. Vaatimusten täyttyminen kattaa Tulikiven Kaarna-, Pyry- ja Usva-sähkökiukaat sekä WiFi-ohjausjärjestelmän.
Tuotteet on testattu uuden, vuonna 2025 kesällä julkaistun kiukaita koskevan UL 60335-2-53:2025 -turvallisuusstandardin mukaisesti. ETL-vaatimusten täyttyminen mahdollistaa malliston kaupallisen lanseerauksen Yhdysvalloissa ja tukee Tulikiven kansainvälisen saunaliiketoiminnan kasvutavoitteita.
Tulikiven sähkökiuasmalliston suunnittelussa yhdistyvät suomalainen saunaperinne, moderni muotoilu ja Tulikiven pitkä kokemus lämpöä varaavista materiaaleista. Malliston keskeisiä ominaisuuksia ovat turvalliset pintalämpötilat, pienet suojaetäisyydet ja mahdollisuus yksilölliseen saunaelämykseen. Mallistossa hyödynnetään Tulikivelle ominaista vuolukiveä, joka lisää käyttömukavuutta ja tukee korkealaatuista saunakokemusta.
”ETL-vaatimusten ja uuden kiukaita koskevan UL-standardin vaatimusten täyttyminen ovat merkittävä virstanpylväs Tulikiven saunaliiketoiminnan kansainvälisessä kasvussa. Ne avaavat meille pääsyn maailman suurimmille sauna- ja hyvinvointimarkkinoille ja vahvistavat mahdollisuuksiamme kasvattaa liiketoimintaamme Pohjois-Amerikassa”, sanoo Tulikivi Oyj:n CEO Heikki Vauhkonen.
Tulikivi on käynnistänyt malliston markkinoinnin ja jakelun Yhdysvalloissa yhteistyössä paikallisten jälleenmyyjien ja kumppaneiden kanssa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Heikki VauhkonenToimitusjohtajaTulikivi OyjPuh:040 524 5593
Tulikivi
Tulikivi on suomalainen perheyritys, joka on erikoistunut tulisijoihin, kiukaisiin ja sisustuskiviin. Yritys valmistaa kestäviä ja ekologisia lämmitysratkaisuja, joissa yhdistyvät huippuluokan muotoilu ja toiminnallisuus. Tulikiven tuotteet valmistetaan korkealaatuisista luonnon- ja kierrätysmateriaaleista, ja ne ovat tunnettuja pitkästä käyttöiästään sekä energiatehokkuudestaan. Tulikivi on saavuttanut kansainvälistä menestystä ja on arvostettu toimija alallaan.
Tulikivi Oyj
Kuhnustantie 22
83900 Juuka
0403 063 100
www.tulikivi.fi
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