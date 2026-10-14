Tavoitteena lisätä nuorten metsästystietoutta – Wihurin rahastolta tukea Metsästäjäliiton hankkeelle

Suomen Metsästäjäliitto suunnittelee digitaalisen oppimateriaalin hanketta, jonka tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten tietämystä suomalaisesta metsästyskulttuurista ja luonnon kestävästä käytöstä. Tarkoituksena on luoda avoin ja maksuton selainpohjainen materiaali, jota voitaisiin hyödyntää kouluissa, nuorisoryhmissä sekä erilaisissa koulutus- ja yhteistyötilaisuuksissa.