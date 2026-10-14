Tavoitteena lisätä nuorten metsästystietoutta – Wihurin rahastolta tukea Metsästäjäliiton hankkeelle
20.10.2026 08:36:21 EEST | Suomen Metsästäjäliitto ry | Uutinen
Suomen Metsästäjäliitto suunnittelee digitaalisen oppimateriaalin hanketta, jonka tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten tietämystä suomalaisesta metsästyskulttuurista ja luonnon kestävästä käytöstä. Tarkoituksena on luoda avoin ja maksuton selainpohjainen materiaali, jota voitaisiin hyödyntää kouluissa, nuorisoryhmissä sekä erilaisissa koulutus- ja yhteistyötilaisuuksissa.
Hankkeen taustalla on tarve tarjota nuorille, opettajille ja nuorisotyöntekijöille ajantasaista ja luotettavaa tietoa metsästyksestä vastuullisena, eettisenä ja tarkasti säädeltynä harrastuksena. Materiaali käsittelisi muun muassa metsästyskulttuuria, riistanhoitoa, luonnon monimuotoisuutta, turvallisuutta ja metsästyksen yhteiskunnallista merkitystä.
– Metsästysaiheinen digitaalinen oppimateriaali tuo nuorille ja oppilaitoksille luotettavaa tietoa helposti saavutettavassa ja nykyaikaisessa muodossa, kertoo Metsästäjäliiton nuorisotyön asiantuntija Antti Mäkinen.
Jenny ja Antti Wihurin rahasto on myöntänyt 20 000 euroa Metsästäjäliiton suunnittelemaa oppimateriaalia varten. Hanke toteutetaan vuosina 2027–2028, mikäli hankkeen muu rahoitus varmistuu.
– Olemme kiitollisia Jenny ja Antti Wihurin rahaston myöntämästä 20 000 eurosta ja toivomme sen kannustavan myös muita rahoittajia tukemaan hanketta, Mäkinen kertoo.
Metsästäjäliitto hakee hankkeeseen tukea eri säätiöiltä ja rahoittajilta.
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Yhteyshenkilöt
Antti MäkinenNuorisotyön asiantuntijaPuh:+358 50 462 6993antti.makinen@metsastajaliitto.fi
Suomen Metsästäjäliitto on valtakunnallinen metsästäjien etujärjestö, jonka jäseninä on noin 145 000 metsästäjää ja 2 700 metsästysseuraa. Tehtävämme on edistää metsästystä, luontoelämyksiä ja luonnonvarojen kestävää käyttöä.
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