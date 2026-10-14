Suomen Metsästäjäliitto ry

Tavoitteena lisätä nuorten metsästystietoutta – Wihurin rahastolta tukea Metsästäjäliiton hankkeelle

20.10.2026 08:36:21 EEST | Suomen Metsästäjäliitto ry | Uutinen

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Suomen Metsästäjäliitto suunnittelee digitaalisen oppimateriaalin hanketta, jonka tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten tietämystä suomalaisesta metsästyskulttuurista ja luonnon kestävästä käytöstä. Tarkoituksena on luoda avoin ja maksuton selainpohjainen materiaali, jota voitaisiin hyödyntää kouluissa, nuorisoryhmissä sekä erilaisissa koulutus- ja yhteistyötilaisuuksissa.

Lapsia ja aikuinen paistamassa makkaraa.
Metsästäjäliiton hankkeen tavoitteena on tarjota nuorille luotettavaa tietoa metsästyksestä. Pekka Rousi. Metsästäjäliitto.

Hankkeen taustalla on tarve tarjota nuorille, opettajille ja nuorisotyöntekijöille ajantasaista ja luotettavaa tietoa metsästyksestä vastuullisena, eettisenä ja tarkasti säädeltynä harrastuksena. Materiaali käsittelisi muun muassa metsästyskulttuuria, riistanhoitoa, luonnon monimuotoisuutta, turvallisuutta ja metsästyksen yhteiskunnallista merkitystä. 

– Metsästysaiheinen digitaalinen oppimateriaali tuo nuorille ja oppilaitoksille luotettavaa tietoa helposti saavutettavassa ja nykyaikaisessa muodossa, kertoo Metsästäjäliiton nuorisotyön asiantuntija Antti Mäkinen.

Jenny ja Antti Wihurin rahasto on myöntänyt 20 000 euroa Metsästäjäliiton suunnittelemaa oppimateriaalia varten. Hanke toteutetaan vuosina 2027–2028, mikäli hankkeen muu rahoitus varmistuu. 

– Olemme kiitollisia Jenny ja Antti Wihurin rahaston myöntämästä 20 000 eurosta ja toivomme sen kannustavan myös muita rahoittajia tukemaan hanketta, Mäkinen kertoo.

Metsästäjäliitto hakee hankkeeseen tukea eri säätiöiltä ja rahoittajilta. 

Avainsanat

nuoretnuorisotyömetsästys

Yhteyshenkilöt

Suomen Metsästäjäliitto on valtakunnallinen metsästäjien etujärjestö, jonka jäseninä on noin 145 000 metsästäjää ja 2 700 metsästysseuraa. Tehtävämme on edistää metsästystä, luontoelämyksiä ja luonnonvarojen kestävää käyttöä.

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