Keskuskauppakamarin pääekonomisti: Työmarkkinoiden nousukäännettä joudutaan vielä odottamaan – ”Tarvitaan kärsivällisyyttä”

20.10.2026 08:52:26 EEST | Keskuskauppakamari | Tiedote

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Keskuskauppakamarin pääekonomistin Jukka Appelqvistin mukaan syyskuun työmarkkinaluvut olivat oletettua heikompia. ”Onneksi työttömyyden lisääntymistä selittää suureksi osaksi työvoiman kasvu”, sanoo Appelqvist

Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist.
Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist. Kuva: Liisa Takala

Työllisiä oli 11 000 vähemmän kuin vuosi sitten ja työttömiä 39 000 enemmän.

”Vaisut lukemat osoittavat, että työmarkkinoiden tilanne on edelleen vaikea, ja selkeää myönteistä käännettä joudutaan odottamaan. Nyt tarvitaan kärsivällisyyttä”, toteaa Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist.

Työllisyysasteen trendi oli syyskuussa 75,8 prosenttia. Trendi on likimain samalla tasolla kuin vuosi sitten. Appelqvistin mukaan keväällä käytiin hetkellisesti alempanakin, eli siihen nähden on mitattu elpymistä.

”Työmarkkinoiden heikkeneminen on jo takana, mutta edelleen kuljetaan pikemmin vaakasuunnassa kuin selkeästi kasvussa, vaikka kuukausitasolla nähdäänkin heiluntaa. Erityisesti yksityisellä sektorilla tilanne on yhä haastava”, arvioi Appelqvist.

Työttömiä oli syyskuussa Tilastokeskuksen käyttämän määritelmän mukaan 298 000. Työttömyysasteen trendi nousi takaisin 10,5 prosenttiin.

”Onneksi työttömyyden lisääntymistä selittää suureksi osaksi työvoiman kasvu”, sanoo Appelqvist.

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin julkiseen hakuun syyskuussa 33 400 eli 800 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Avoimien työpaikkojen osalta myös viime vuoden taso oli alhainen.

”Työmarkkinoilla asetelma on edelleen äärimmäisen kireä. Työnhaku ei ole helppoa, kun työttömiä on poikkeuksellisen paljon suhteessa avoimena oleviin työpaikkoihin”, arvio Appelqvist.

Yhteyshenkilöt

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