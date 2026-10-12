Keskuskauppakamarin pääekonomisti: Työmarkkinoiden nousukäännettä joudutaan vielä odottamaan – ”Tarvitaan kärsivällisyyttä”

Kauppakamarikysely: Osaajapula ja työttömyys rinnakkain – yritykset peräävät nopeampia täsmäkoulutuksia tutkintojen sijaan 12.10.2026 06:57:00 EEST | Tiedote

Kauppakamareiden osaajakyselyn mukaan yritykset tarvitsevat työntekijöilleen ennen kaikkea lyhyitä koulutuksia ja täsmäosaamista, eivät uusia tutkintoja. "Tekoäly ja vihreä kasvu edellyttävät yrityksiltä ja työntekijöiltä ennennäkemätöntä ketteryyttä", sanoo Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Suvi Pulkkinen.