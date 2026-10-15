Kutsu Ihmisarvoakatemiaan 28.10.: Kuka saa (kuvitella) paremman tulevaisuuden?
20.10.2026 09:33:46 EEST | Diakonissalaitos | Kutsu
Kenen näkemykset vaikuttavat siihen, millaista tulevaisuutta Suomessa rakennetaan? Entä keiden kokemukset ja toiveet jäävät tulevaisuudesta käytävän keskustelun ulkopuolelle?
Diakonissalaitoksen Ihmisarvoakatemiassa keskustellaan 28.10. klo 14–16 tulevaisuusvallasta ja siitä, kuka saa kuvitella paremman tulevaisuuden. Tulevaisuuskuvat eivät ole vain mielikuvia, vaan ne ohjaavat myös tämän päivän yhteiskunnallisia valintoja.
Tilaisuudessa tutkimuspuheenvuoron pitää Anu Lainio Itä-Suomen yliopiston Utopioita ruokajonosta -hankkeesta aiheenaan Poliittisen mielikuvituksen rajat, reunaehdot ja raot.
Kommenttipuheenvuoroissa ääneen pääsevät Diakonissalaitoksen, Vuoden innovaatio -tunnustuksella palkitun osallistavan tulevaisuustyön asiantuntija Maiju Lehto sekä Ajatus- ja toimintapaja Creaturan varapuheenjohtaja Anyara Granskog Wise.
Median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita seuraamaan ja osallistumaan keskusteluun. Tilaisuus tarjoaa myös mahdollisuuden kysymyksille tulevaisuusvallasta, osallistavasta tulevaisuustyöstä sekä siitä, miten nykyistä useampien ihmisten näkemykset tulevaisuudesta saataisiin osaksi yhteiskunnallista keskustelua.
Ihmisarvoakatemia: Tulevaisuusvalta – Kuka saa (kuvitella) paremman tulevaisuuden?
28.10. klo 14–16, verkossa
Lisätiedot tapahtumasta: https://www.diakonissalaitos.fi/akatemia/
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Median ilmoittautumiset:
Heli Nissinen, viestintäpäällikkö, Diakonissalaitos
heli.m.nissinen@diakonissalaitos.fi
+358503092897
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