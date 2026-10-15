Diakonissalaitos

Kutsu Ihmisarvoakatemiaan 28.10.: Kuka saa (kuvitella) paremman tulevaisuuden?

20.10.2026 09:33:46 EEST | Diakonissalaitos | Kutsu

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Kenen näkemykset vaikuttavat siihen, millaista tulevaisuutta Suomessa rakennetaan? Entä keiden kokemukset ja toiveet jäävät tulevaisuudesta käytävän keskustelun ulkopuolelle?

Kolme nuorta ihmistä istuu rappusilla ja katsovat toisiaan.
Ihmisarvoakatemia on Diakonissalaitoksen tapahtumasarja, joka yhdistää teorian ja arjen kokemuksen kiinnostavaksi keskusteluksi ajankohtaisista yhteiskunnallisista ilmiöistä. Ihmisarvoakatemiassa käsiteltävät aiheet liittyvät Diakonissalaitoksen työhön haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten parissa. Dialogisuutta painottavat tapahtumat tuovat yhteen tutkijoita ja käytännön toimijoita, ja ne ovat avoimia ja maksuttomia kaikille kiinnostuneille. Diakonissalaitos

Diakonissalaitoksen Ihmisarvoakatemiassa keskustellaan 28.10. klo 14–16 tulevaisuusvallasta ja siitä, kuka saa kuvitella paremman tulevaisuuden. Tulevaisuuskuvat eivät ole vain mielikuvia, vaan ne ohjaavat myös tämän päivän yhteiskunnallisia valintoja.

Tilaisuudessa tutkimuspuheenvuoron pitää Anu Lainio Itä-Suomen yliopiston Utopioita ruokajonosta -hankkeesta aiheenaan Poliittisen mielikuvituksen rajat, reunaehdot ja raot. 

Kommenttipuheenvuoroissa ääneen pääsevät Diakonissalaitoksen, Vuoden innovaatio -tunnustuksella palkitun osallistavan tulevaisuustyön asiantuntija Maiju Lehto sekä Ajatus- ja toimintapaja Creaturan varapuheenjohtaja Anyara Granskog Wise.

Median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita seuraamaan ja osallistumaan keskusteluun. Tilaisuus tarjoaa myös mahdollisuuden kysymyksille tulevaisuusvallasta, osallistavasta tulevaisuustyöstä sekä siitä, miten nykyistä useampien ihmisten näkemykset tulevaisuudesta saataisiin osaksi yhteiskunnallista keskustelua.

Ihmisarvoakatemia: Tulevaisuusvalta – Kuka saa (kuvitella) paremman tulevaisuuden?
28.10. klo 14–16, verkossa

Lisätiedot tapahtumasta: https://www.diakonissalaitos.fi/akatemia/  

Avainsanat

tulevaisuustulevaisuuskeskustelutulevaisuusvaltaosallisuusdemokratiaosallistuminen

Yhteyshenkilöt

Median ilmoittautumiset:

Heli Nissinen, viestintäpäällikkö, Diakonissalaitos
heli.m.nissinen@diakonissalaitos.fi
+358503092897

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