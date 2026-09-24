Mikko Wartiovaara Tesin talousjohtajaksi

Mikolla on vahvaa näyttöä strategisesta ja kasvuun tähtäävästä talousjohtamisesta ja monipuolista kokemusta Tesin toimintaympäristöön liittyvästä liiketoiminnasta ja sijoittajasuhteiden hoitamisesta mukaan lukien listautuminen, strategiset hankkeet ja yritysjärjestelyt.

Tesiin Mikko siirtyy pörssilistatun Inderes Oyj:n talousjohtajan ja varatoimitusjohtajan paikalta. Ennen Inderesiä Mikko on työskennellyt talousjohtajana teknologia- ja turvallisuusalan yrityksissä, ja hän on kerryttänyt kokemusta myös suurten kansainvälisten konsernien talousorganisaatioissa.

”Tesin uusi strategiakausi on lähtenyt menestyksekkäästi käyntiin. On upeaa saada Mikon kaltainen moniosaaja, business partner -tyyppinen huipputekijä mukaan kehittämään Tesin toimintaa ja kirittämään lupaavimpia suomalaisia startupeja, scaleupeja, teollisia hankkeita ja pääomarahastoja kasvuun”, sanoo Tesin toimitusjohtaja Pia Santavirta.

”Tesin rooli yksityisen pääoman katalyyttinä on ainutlaatuinen, ja odotan innolla, että pääsen mukaan Tesin tiimiin ja tarkastelemaan kasvua ja arvonluontia nyt sijoittajan silmin. Talousjohtajana haluan olla tukemassa hyviä sijoituspäätöksiä ja pitämässä huolta siitä, että Tesin sijoittamat eurot tekevät töitä moninkertaisesti Suomen kasvun hyväksi”, sanoo Wartiovaara.