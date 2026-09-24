Mikko Wartiovaara Tesin talousjohtajaksi
20.10.2026 09:32:39 EEST | Tesi | Tiedote
KTM Mikko Wartiovaara on nimitetty 1.1.2027 alkaen Tesin (Suomen Teollisuussijoitus Oy) talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi.
Mikolla on vahvaa näyttöä strategisesta ja kasvuun tähtäävästä talousjohtamisesta ja monipuolista kokemusta Tesin toimintaympäristöön liittyvästä liiketoiminnasta ja sijoittajasuhteiden hoitamisesta mukaan lukien listautuminen, strategiset hankkeet ja yritysjärjestelyt.
Tesiin Mikko siirtyy pörssilistatun Inderes Oyj:n talousjohtajan ja varatoimitusjohtajan paikalta. Ennen Inderesiä Mikko on työskennellyt talousjohtajana teknologia- ja turvallisuusalan yrityksissä, ja hän on kerryttänyt kokemusta myös suurten kansainvälisten konsernien talousorganisaatioissa.
”Tesin uusi strategiakausi on lähtenyt menestyksekkäästi käyntiin. On upeaa saada Mikon kaltainen moniosaaja, business partner -tyyppinen huipputekijä mukaan kehittämään Tesin toimintaa ja kirittämään lupaavimpia suomalaisia startupeja, scaleupeja, teollisia hankkeita ja pääomarahastoja kasvuun”, sanoo Tesin toimitusjohtaja Pia Santavirta.
”Tesin rooli yksityisen pääoman katalyyttinä on ainutlaatuinen, ja odotan innolla, että pääsen mukaan Tesin tiimiin ja tarkastelemaan kasvua ja arvonluontia nyt sijoittajan silmin. Talousjohtajana haluan olla tukemassa hyviä sijoituspäätöksiä ja pitämässä huolta siitä, että Tesin sijoittamat eurot tekevät töitä moninkertaisesti Suomen kasvun hyväksi”, sanoo Wartiovaara.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pia SantavirtatoimitusjohtajaTesiPuh:+358 40 546 7749pia.santavirta@tesi.fi
Mikko WartiovaaraPuh:+358 50 577 4092
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Tesi pähkinänkuoressa
Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy) on valtion pääomasijoitusyhtiö, jolla on talouden kasvuun sekä investointien edistämiseen keskittyvä tehtävä. Sijoitamme markkinaehtoisesti pääomasijoitusrahastoihin, suoraan kasvuyrityksiin ja uusiin teollisiin hankkeisiin. tesi.fi | X (Twitter) | LinkedIn | Instagram | Bluesky | Threads | Uutiskirje
Taustaa Tesistä:
- Vuonna 1995 perustettu pääomasijoitusyhtiö
- Virallinen nimi Suomen Teollisuussijoitus Oy
- Suomen valtion 100 % omistama
- Hallinnoitavat pääomasijoitukset 3,9 miljardia euroa
- 12 miljardia euroa liikevaihtoa ja noin 62 000 työpaikkaa Suomeen kasvuyrityksistä, joissa Tesi on suoraan tai välillisesti rahastojen kautta vähemmistöomistajana
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