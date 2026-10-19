Taina Latvalan audiodraamassa ollaan mustasukkaisia Venetsiassa – Rooleissa Eero Ritala ja Kreeta Salminen
20.10.2026 09:24:46 EEST | Gummerus | Tiedote
Taina Latvalan audiodraamassa Karnevaaliyö (Gummerus) vietetään kymmenvuotishääpäivää sateisessa Venetsiassa. Teos jatkaa Gummeruksen Kohtaamisia-audiodraamasarjaa, jossa on julkaistu aiemmin Juha Itkosen Sivuraide (2024) ja Emmi Pesosen Yllätysaamiainen (2025). Intiimin hauska ja koskettava Karnevaaliyö tarkastelee rakkauteen, uskollisuuteen ja luottamukseen liittyviä kysymyksiä ja pohtii, missä menevät avioliiton rajat.
Nea ja Pyry viettävät kymmenvuotishääpäiväänsä Venetsiassa, kun hotellin henkilökunta kehottaa heitä pysyttelemään sisätiloissa. Vettä sataa kaatamalla, ja kadut alkavat jo tulvia. Pyryä ei haittaa, että hän on vaimonsa kanssa jumissa hotellihuoneessa, mutta Nea haluaisi Venetsialta enemmän. Pinnan alla on kuplinut jo kauan, ja veden yhä noustessa avioliiton käsittelemättä jääneet asiat pulpahtavat pintaan. Onko heillä enää mitään yhteistä? Onko mustasukkaisuus intohimoa vai omimista? Ja miksi takavuosien ihastus Giovanni lähettelee koko ajan viestejä Nealle?
”Audiodraaman tekeminen oli hyvin antoisaa ja muistutti paljon näytelmän kirjoittamista, vaikka dialogin ja puheen merkitys korostuu vielä enemmän kuin näyttämölle kirjoittaessa. Tein paljon työtä sen eteen, että avioparin keskustelu olisi yhtä aikaa luontevaa ja koukuttavaa, sellaista, joka pitää kuulijan kiinnostuksen ja uteliaisuuden yllä. Kirjoitusprosessin aikana opin paljon uutta henkilöistäni, rakastavaisten välisestä dynamiikasta ja ihmissuhteista ylipäätään. Lahjakkaat näyttelijät Eero Ritala ja Kreeta Salminen pystyivät omaksumaan roolinsa ihailtavan nopeasti ja oivalsivat heti, millaisia ihmisiä Nea ja Pyry ovat. Se toi henkilöihin vielä lisää aitoutta ja todentuntua”, Taina Latvala kertoo.
Taina Latvala (s. 1982) on eteläpohjalaistaustainen kirjailija. Hän on kirjoittanut useita proosateoksia ja näytelmiä, joista Kekkosen tytär sai vuoden parhaan kotimaisen näytelmätekstin Lea-palkinnon 2021. Karnevaaliyö-audiodraaman rooleissa ovat Eero Ritala ja Kreeta Salminen, äänisuunnittelijana Miki Brunou ja dramaturgeina Niina Miettinen ja Peppi Toivola.
Taina Latvala: Karnevaaliyö
kesto 2 h 45 min
Rooleissa Eero Ritala ja Kreeta Salminen
Lisätietoja sekä haastattelupyynnöt:
Eeva Herrainsilta, viestintäjohtaja, p. 040 514 6360, eeva.herrainsilta@gummerus.fi
Arvostelukappale- ja kuvapyynnöt: info@gummerus.fi
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Eeva HerrainsiltaViestintäjohtajaGummerusPuh:040 5146 360eeva.herrainsilta@gummerus.fi
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