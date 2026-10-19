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MUISTUTUSKUTSU: Tervetuloa Taivaan kansalaiset ja Kylmään kadonneet -sarjojen pressitilaisuuteen Korjaamon Vintille ke 28.10. klo 10.30

20.10.2026 10:09:47 EEST | Nelonen Media | Kutsu

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Elisa Viihteen uudet alkuperäissarjat Taivaan kansalaiset ja Kylmään kadonneet kokoavat näyttelijänsä ja tekijänsä yhteiseen pressitilaisuuteen Korjaamon Vintille keskiviikkona 28. lokakuuta. Samana iltana järjestetään myös sarjojen kutsuvierasensi-ilta, jonka tiedot löydät kutsun lopusta.

Pressitilaisuudessa paikalla ovat muun muassa Lauri Tilkanen, Oona Airola, Kari Hietalahti ja Carl-Kristian Rundman.

Pressitilaisuus

Aika: keskiviikko 28.10. klo 10.30
Paikka: Korjaamon Vintti, Töölönkatu 51 A, 00250 Helsinki

Tilaisuudessa on lounastarjoilu.

Paikalla haastateltavina:

Taivaan kansalaiset:
Lauri Tilkanen
Daniel Virtanen
Aamu Milonoff
Carl-Kristian Rundman
Antti-Tuomas Heikkinen
käsikirjoittaja Venla Aakko
ohjaaja ja käsikirjoittaja Mika Ronkainen

Kylmään kadonneet:
Oona Airola
Kari Hietalahti
ohjaaja Teppo Airaksinen

Elisa Viihteen alkuperäissarja Taivaan kansalaiset alkaa Ruutu+-tilaajille 8. marraskuuta.

Jännittävä draamasarja kertoo uskonlahkosta, vallasta ja perheestä. Kun suljettuun uskonyhteisöön palaava tuhlaajapoika tekee ihmeen, veljesten välinen valtataistelu käynnistyy ja yhteisö joutuu koetukselle. Mutta mitä tapahtuu, kun ihmeen takaa alkaa paljastua valhe? Sarja on Kaikki synnit -tekijöiden Mika Ronkaisen ja Venla Aakon uusi draama.

Elisa Viihteen alkuperäissarja Kylmään kadonneet alkaa Ruutu+-tilaajille 20. joulukuuta.

Lapin kevättalveen sijoittuvassa rikosdraamassa brittiläisen kausityöntekijän ruumis löytyy jään alta. Hänen veljensä Alex saapuu Lappiin ja kohtaa tapausta tutkivan Agatha Koskisen. Pian käy ilmi, että kuolema saattaa liittyä useisiin alueella vuosien varrella tapahtuneisiin katoamisiin.

Ilmoittautuminen

Ilmoittauduthan 22.10. mennessä. Kerrothan ilmoittautumisen yhteydessä haastattelutoiveesi sekä osallistutko illan kutsuvierasensi-iltaan.

Maija Vanhanen
050 531 3387
maija.vanhanen@nelonenmedia.fi

Lämpimästi tervetuloa!

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Kutsuvierasensi-ilta samana iltana

Pressitilaisuuteen osallistuvat median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita myös illan kutsuvierasensi-iltaan, jossa nähdään molempien sarjojen ensimmäiset jaksot.

Aika ja paikka: Kello 17.30 / Korjaamo Kino, Töölönkatu 51 B, 00250 Helsinki

Kutsuvierasensi-illan ohjelma:

17.30 alkaen sininen matto: näyttelijöiden ja tekijöiden haastattelu- ja kuvausmahdollisuus

18.00 Näytös alkaa salissa lyhyellä paneelikeskustelulla

Näytöksen jälkeen nostamme maljat sarjoille Korjaamohallissa noin klo 20.00 alkaen.

Avainsanat

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Yhteyshenkilöt

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Nelonen Media

Nelonen Media on Suomen suurin viihdetalo, jonka portfoliosta löytyvät suoratoistopalvelu Ruutu sekä televisiokanavat Nelonen, Jim, Liv ja Hero. Nelonen Mediaan kuuluvat myös radiokanavat Suomipop, Radio Rock, HitMix, Loop, Aito Iskelmä, Classic Hits, Easy Hits, GrooveFM ja Kantriradio sekä monipuolinen audiopalvelu Supla.

Nelonen Media levittää kotimaisia elokuvia ja osana Nelonen Mediaa toimii musiikkiyhtiö Kaiku Entertainment, joka julkaisee ja kustantaa kotimaista musiikkia.

Nelonen Media Live on yksi Suomen suurimmista festivaali- ja tapahtumajärjestäjistä, joka tuottaa vuosittain yli 20 suurtapahtumaa, konsertteja ja risteilyjä eri puolilla maata. Suurimpiin tapahtumiin kuuluvat mm. Tammerfest, Suomipop-festivaalit, Tikkurila Festivaali sekä Eppu Normaalin jäähyväiskonsertit.

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