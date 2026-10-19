MUISTUTUSKUTSU: Tervetuloa Taivaan kansalaiset ja Kylmään kadonneet -sarjojen pressitilaisuuteen Korjaamon Vintille ke 28.10. klo 10.30

Pressitilaisuus

Aika: keskiviikko 28.10. klo 10.30

Paikka: Korjaamon Vintti, Töölönkatu 51 A, 00250 Helsinki

Tilaisuudessa on lounastarjoilu.

Paikalla haastateltavina:

Taivaan kansalaiset:

Lauri Tilkanen

Daniel Virtanen

Aamu Milonoff

Carl-Kristian Rundman

Antti-Tuomas Heikkinen

käsikirjoittaja Venla Aakko

ohjaaja ja käsikirjoittaja Mika Ronkainen

Kylmään kadonneet:

Oona Airola

Kari Hietalahti

ohjaaja Teppo Airaksinen

Elisa Viihteen alkuperäissarja Taivaan kansalaiset alkaa Ruutu+-tilaajille 8. marraskuuta.

Jännittävä draamasarja kertoo uskonlahkosta, vallasta ja perheestä. Kun suljettuun uskonyhteisöön palaava tuhlaajapoika tekee ihmeen, veljesten välinen valtataistelu käynnistyy ja yhteisö joutuu koetukselle. Mutta mitä tapahtuu, kun ihmeen takaa alkaa paljastua valhe? Sarja on Kaikki synnit -tekijöiden Mika Ronkaisen ja Venla Aakon uusi draama.

Elisa Viihteen alkuperäissarja Kylmään kadonneet alkaa Ruutu+-tilaajille 20. joulukuuta.

Lapin kevättalveen sijoittuvassa rikosdraamassa brittiläisen kausityöntekijän ruumis löytyy jään alta. Hänen veljensä Alex saapuu Lappiin ja kohtaa tapausta tutkivan Agatha Koskisen. Pian käy ilmi, että kuolema saattaa liittyä useisiin alueella vuosien varrella tapahtuneisiin katoamisiin.

Ilmoittautuminen

Ilmoittauduthan 22.10. mennessä. Kerrothan ilmoittautumisen yhteydessä haastattelutoiveesi sekä osallistutko illan kutsuvierasensi-iltaan.

Maija Vanhanen

050 531 3387

maija.vanhanen@nelonenmedia.fi

Lämpimästi tervetuloa!

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Kutsuvierasensi-ilta samana iltana

Pressitilaisuuteen osallistuvat median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita myös illan kutsuvierasensi-iltaan, jossa nähdään molempien sarjojen ensimmäiset jaksot.

Aika ja paikka: Kello 17.30 / Korjaamo Kino, Töölönkatu 51 B, 00250 Helsinki

Kutsuvierasensi-illan ohjelma:

17.30 alkaen sininen matto: näyttelijöiden ja tekijöiden haastattelu- ja kuvausmahdollisuus

18.00 Näytös alkaa salissa lyhyellä paneelikeskustelulla

Näytöksen jälkeen nostamme maljat sarjoille Korjaamohallissa noin klo 20.00 alkaen.