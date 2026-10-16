Y-Säätiö uudisti vastuullisuusohjelmansa

Y-Säätiön perustehtävä on vahvasti yhteiskunnallinen. Y-Säätiössä työskennellään asunnottomuuden poistamiseen eteen sekä sen puolesta, että jokaisella on mahdollisuus omaan kotiin. Vastuullisuus ulottuu kuitenkin perustehtävää laajemmalle. Se koskee koko organisaation toimintaa aina rakentamisesta, asumisesta ja kiinteistöjen ylläpidosta henkilöstöön, talouteen, hankintoihin, päätöksentekoon ja johtamiseen.

Tätä kokonaisuutta tukemaan Y-Säätiö on uudistanut vastuullisuusohjelmansa. Ohjelman yhdeksän teemaa pohjautuvat Y-Säätiön strategisiin linjauksiin ja ajankohtaisiin vastuullisuustavoitteisiin. Ne kokoavat yhteen painopisteet, joiden edistämiseen Y-Säätiö haluaa erityisesti panostaa, sulkematta kuitenkaan pois muita tärkeitä vastuullisuuden näkökulmia. Vastuullisuusohjelma kattaa jäljellä olevan strategiakauden 2026–2030.

”Vastuullisuus on meille tapa tehdä työtä ja kantaa vastuuta vaikutuksistamme. Siksi sen pitää näkyä kaikessa, mitä teemme, aina johtamisesta ja päätöksenteosta arjen valintoihin. Uudistettu ohjelma tekee vastuullisuudesta yhteisen tehtävän koko Y-Säätiössä”, sanoo Y-Säätiön toimitusjohtaja Teija Ojankoski.

Yhdeksän teemaa muodostaa yhteisen rakenteen

Y-Säätiön vastuullisuusohjelma rakentuu yhdeksästä teemasta, jotka sijoittuvat ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallinnon eli ESG-osa-alueiden alle. Yhteinen rakenne auttaa tarkastelemaan vastuullisuutta kokonaisuutena ja samalla tunnistamaan ne kysymykset, joihin eri puolilla organisaatiota voidaan konkreettisesti vaikuttaa.

Vastuullisuusohjelmassa on määritelty osa yhteisistä tavoitteista ja mittareista. Niiden lisäksi jokainen yksikkö laatii työpajatyöskentelyn pohjalta omat tavoitteensa ja mittarinsa, jotka parhaiten tukevat valittujen vastuullisuusteemojen edistämistä. Näin koko organisaation yhteiset vastuullisuustavoitteet kytkeytyvät osaksi yksiköiden ja tiimien käytännön työtä.

Vastuullisuutta johdetaan tavoitteellisesti

Y-Säätiössä seurataan tiiviisti uuden vastuullisuusohjelman tavoitteiden edistymistä. Yksiköt ja tiimit suunnittelevat omat toimenpiteensä ja raportoivat johdolle niiden etenemisestä puolivuosittain.

Seurannan tarkoituksena ei ole ainoastaan todentaa tehtyjä toimenpiteitä, vaan auttaa tunnistamaan, missä on onnistuttu, missä tarvitaan lisää työtä ja mitä toiminnassa voidaan tehdä paremmin. Näin vastuullisuustyö kytkeytyy jatkuvaan kehittämiseen.

Ohjelman jalkauttamista jatketaan työpajoilla, sisäisellä viestinnällä ja koulutuksella. Samalla vahvistetaan tiedon ja hyvien käytäntöjen jakamista organisaatiossa ja kannustetaan henkilöstöä tunnistamaan uusia tapoja edistää vastuullisuutta omassa työssään.

Tavoitteena vastuullisuus, joka näkyy jokaisessa valinnassa

Uudistetun vastuullisuusohjelman tavoitteena on rakentaa vastuullisuudesta yhä vahvemmin Y-Säätiön yhteinen toimintatapa. Se tarkoittaa sekä suuria linjauksia että pieniä arjen valintoja. Vastuullisuus huomioidaan silloin, kun asetetaan tavoitteita, tehdään päätöksiä, suunnitellaan toimintaa, käytetään resursseja ja kehitetään uusia toimintatapoja.

Vastuu ei myöskään kuulu vain yhdelle henkilölle tai toiminnolle. Johto vastaa suunnasta ja edellytyksistä, yksiköt ja tiimit vievät tavoitteet omaan toimintaansa ja jokainen työntekijä voi tunnistaa oman mahdollisuutensa vaikuttaa.

Kun yhteinen suunta muuttuu konkreettisiksi tavoitteiksi ja teoiksi, vastuullisuudesta tulee osa Y-Säätiön jokapäiväistä työtä koko organisaatiossa.