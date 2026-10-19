Veronika Honkasalo: Suomella on varaa turvata ihmisarvoinen ikääntyminen – vanhuspalveluiden kriisi vaatii suunnanmuutoksen
20.10.2026 10:29:31 EEST | Vasemmistoliitto | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo vaatii suunnanmuutosta sosiaali- ja terveyspolitiikkaan iäkkäiden aseman turvaamiseksi. Vanhusasiavaltuutetun tiistaina julkaiseman raportin mukaan Suomessa ei olla varauduttu riittävästi yli 1,3 miljoonan iäkkään moninaisiin tarpeisiin.
– Suomella on varaa turvata ihmisarvoinen ikääntyminen. Kyse on arvovalinnasta. Jos rikkaiden verohelpotukset ja yhteisöveron alennukset olisi jätetty tekemättä, voitaisiin vanhuspalvelut rahoittaa tarvetta vastaavasti, Honkasalo sanoo.
Vanhuusasiavaltuutetun raportin mukaan ympärivuorokautisen hoidon ja kotihoidon kriteerejä on tiukennettu kohtuuttomasti, minkä seurauksena yhä useammat iäkkäät asuvat kotonaan ilman riittäviä palveluja.
– On suuri epäkohta, että samaan aikaan, kun iäkkäiden määrä ja erityisesti muistisairaiden määrä kasvaa, ympärivuorokautista hoivaa ja kotihoidon kattavuutta vähennetään. Suunnan pitää olla aivan toinen. On heitteillejättöä jättää liian huonokuntoiset vanhukset sinnittelemään kotihoidon varaan, kun palveluasumiseen on niin vaikea päästä, Honkasalo sanoo.
Honkasalo muistuttaa, että Orpon hallitus on leikannut useaan otteeseen vanhuspalveluiden resursseja ja hyvinvointialueiden rahoitusta tilanteessa, jossa väestö ikääntyy ja palvelutarve kasvaa.
– On anteeksiantamatonta, että Orpon hallituksen politiikka on johtanut pelkästään viime vuonna noin 1300 sote-työntekijän irtisanomiseen ja lisää on luvassa. Työntekijöitä tarvitaan kipeästi vanhuspalveluissa ja heidän työnsä arvon pitää näkyä palkassa, työehdoissa ja työolosuhteissa. Nyt eettinen kuorma on valtava, Honkasalo sanoo.
Veronika Honkasalo keskusteli aiheesta tiistaina 20.10.2026 Ylen aamussa ja Ylen Ykkösaamussa.
Yhteyshenkilöt
Veronika HonkasalokansanedustajaPuh:040 555 9409veronika.honkasalo@eduskunta.fi
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