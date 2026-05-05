Muoti- ja urheilukaupan myynti kasvussa – kuluttajien oman talouden koheneminen näkyy nopeasti kaupassa

Muoti- ja urheilukaupan myynti on kehittynyt vuoden 2026 aikana kokonaisuutena myönteisesti. Alkuvuoden erittäin nopean kasvun jälkeen vauhti on tasaantunut, mutta myynti on pysynyt viime vuotta korkeammalla tasolla. Kuluttajien oman talouden koheneminen ja erityisesti työssäkäyvien vahvistunut ostovoima näkyvät nopeasti muodin ja urheilun kulutuksessa. Myös alan yritysten arviot markkinatilanteesta ovat muuttuneet syksyllä myönteisemmiksi. Kulutuksen vahvempaa elpymistä jarruttavat edelleen korkea työttömyys ja epävarmuus työmarkkinoilla.

Muotikaupan myynti kasvoi tammi–syyskuussa 1,5 prosenttia edellisvuodesta. Syyskuu oli selvästi alkuvuoden hitaampia kuukausia vahvempi: myynti kasvoi 4,2 prosenttia. Erityisen voimakkaasti kasvoi verkkokauppa, jonka myynti oli syyskuussa 20,7 prosenttia viime vuotta suurempi ja tammi–syyskuussa 15,4 prosenttia edellisvuotta korkeammalla. Kivijalkakaupan kehitys on ollut selvästi maltillisempaa.

Urheilukaupassa tammi–syyskuun myynti oli niin ikään 1,5 prosenttia edellisvuotta suurempi. Alkuvuoden voimakkaan kasvun jälkeen kehitys on tasaantunut: syyskuun myynti jäi 1,3 prosenttia viime vuoden syyskuusta. Tuoteryhmien välillä erot ovat kuitenkin suuria. Jalkineiden myynti kasvoi syyskuussa 7,9 prosenttia ja tammi–syyskuussa 6,2 prosenttia, kun taas urheiluvälineiden myynti jäi syyskuussa 15,8 prosenttia viime vuotta alemmaksi erityisesti pyöräkaupan heikkouden vuoksi.

Barometri vahvistaa kuvaa kaupan piristymisestä

Myyntilukujen myönteistä viestiä tukee Muoti- ja urheilukauppa ry:n tuore barometri. Syyskuussa yritykset raportoivat kivijalkakaupan ja asiakasmäärien kasvusta selvästi useammin kuin kesäkuussa. Myös verkkokaupan kasvu nousi aiempaa useammin esiin myyntiä tukevana tekijänä. Samaan aikaan kysynnän heikkenemiseen liittyvät havainnot vähenivät.

Myös lähikuukausien odotukset ovat vahvat: 87 prosenttia muotikaupan ja 100 prosenttia urheilukaupan vastaajista odottaa myynnin kasvavan seuraavien kolmen kuukauden aikana viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Muutos näkyy erityisen selvästi urheilukaupassa, jossa asiakasmäärien kasvu ja kivijalkakaupan piristyminen korostuivat syksyn vastauksissa. Samalla asiakkaiden heikentyneeseen maksuvalmiuteen, liian vähäisiin asiakasmääriin ja kysynnän heikkenemiseen liittyvät kielteiset havainnot vähenivät selvästi kesäkuusta.

Muodin ja urheilun kauppa reagoi kuluttajien tilanteeseen erittäin nopeasti. Kyse on suurelta osin hankinnoista, joita voidaan aikaistaa tai lykätä sen mukaan, millaiseksi kotitaloudet kokevat oman taloudellisen tilanteensa. Kun luottamus omaan talouteen ja käytettävissä oleviin tuloihin vahvistuu, se näkyy nopeasti vaatteiden, jalkineiden ja urheilutuotteiden kysynnässä.

”Kuluttajan luottamus omaan talouteensa näkyy meillä lähes suoraan kassalla. Nyt myös alan yritysten näkemykset kertovat tilanteen kohentumisesta: asiakasmäärien ja kivijalkakaupan kasvusta raportoidaan aiempaa useammin ja kysynnän heikkenemisestä harvemmin. Työssäkäyvien taloustilanteen koheneminen tukee kulutusta, mutta korkea työttömyys ja epävarmuus työmarkkinoilla jarruttavat edelleen kulutuksen vahvempaa kasvua”, toteaa Muoti- ja urheilukauppa ry:n toimitusjohtaja Veli-Matti Kankaanpää.

Muoti- ja urheilukauppa ry

Myyntitiedot perustuvat Muoti- ja urheilukauppa ry:n tammi–syyskuun 2026 myyntiseurantaan ja syyskuun barometriin.

Lisätietoja ja tilastoja:

Velimatti Kankaanpää, toimitusjohtaja, Muoti- ja urheilukauppa ry,

+358 400 600 037, velimatti.kankaanpaa@muotijaurheilukauppa.fi

Vuonna 2026 muodin kulutuksen arvon ennustetaan nousevan 3,4 miljardiin ja urheilukaupan tuotteiden kulutuksen arvon 1,27 miljardiin euroon.

Lähteet: Muoti- ja urheilukauppa ryn tilasto