Viron Kansallisoopperan ja -baletin Prinsessa Ruusunen vierailee Tampere-talossa – musiikin tulkitsee Tampere Filharmonia

Viron Kansallisooppera- ja baletti on odotettu vierailija Tampereella. Viime vuosina seurue on tuonut Tampere-taloon ensiluokkaisia balettituotantoja, kuten Liisa Ihmemaassa (2021), Coppélia (2017) ja Lumikki ja seitsemän kääpiötä (2015). Marraskuussa 2027 luvassa on Pjotr Tšaikovskin (1840–1893) rakastettu Prinsessa Ruusunen.

Prinsessa Ruusunen on toinen Tšaikovskin kolmesta baletista, ja sen musiikkia pidetään yleisesti hänen hienoimpana balettisävellyksenään. Musiikin Tampereella tulkitsee Tampere Filharmonia kapellimestari Kaspar Mändin johdolla. Vierailuesitysten tanssijat julkaistaan myöhemmin.

Prinsessa Ruusunen kertoo tanssin keinoin tutun tarinan satavuotiseen uneen lumotusta prinsessa Aurorasta, haltijattarista ja urhoollisesta prinssistä. Teoksessa seikkailee myös muista klassikkosaduista tuttuja hahmoja, kuten Punahilkka ja Saapasjalkakissa.

Tuotanto sai ensi-iltansa Tallinnassa vuonna 2014. Thomas Edurin tulkinta klassisen baletin isänä pidetyn Marius Petipan koreografiasta ja Peter Dochertyn näyttävä lavastus ja herkulliset puvut tarjoavat silmänruokaa kaikille satujen ystäville.

”Viron Kansallisoopperan ja -baletin Prinsessa Ruusunen tuo näyttämölle klassisen baletin loiston ja sadun lumon, jotka puhuttelevat yli sukupolvien. Haluamme tarjota elämyksiä niin baletin konkareille kuin ensikertalaisille. Prinsessa Ruusunen sopii hyvin lapsen ensimmäiseksi balettikokemukseksi”, Tampere-talon taiteellinen johtaja Suvi Leinonen kertoo.

”Tšaikovskin musiikki kertoo loistavin värein Prinsessa Ruususen tarinaa. Baletin 1. näytöksessä juhlittaville Auroran 16-vuotissyntymäpäiville säveltäjä loi suloisen valssin, josta tuli yksi hänen tunnetuimmistaan. Orkesterille baletti on kiehtovaa vuoropuhelua tanssin ja musiikin välillä, ja odotamme jälleen innolla työskentelyä Viron Kansallisoopperan ja -baletin kanssa”, Tampere Filharmonian intendentti Eija Oravuo sanoo.

Kapellimestari Kaspar Mänd on työskennellyt Viron Kansallisoopperassa ja -baletissa vuodesta 2014 lähtien ja johtanut noin 50 ooppera-, baletti-, operetti- ja musikaaliteosta. Mänd huomioitiin Viron kulttuurirahaston musiikin vuosipalkinnolla vuonna 2021. Vuonna 2025 hän oli yksi Viron valtion kulttuuripalkinnon saajista baletista Light from the End of the World.

Prinsessa Ruusunen -baletin Tampereen esitysten liput tulevat myyntiin Tampere-talon ja Lippu.fin lipunmyyntikanavissa torstaina 22. lokakuuta klo 9.

Tšaikovski: Prinsessa Ruusunen

Viron Kansallisooppera ja -baletti & Tampere Filharmonia

Iso sali, Tampere-talo

Esitykset:

Pe 12.11.2027 klo 18

La 13.11.2027 klo 13

La 13.11.2027 klo 18

Esitys kestää n. 2 tuntia 45 minuuttia sisältäen yhden väliajan.

Esitystä suositellaan yli 6-vuotiaille katsojille.

Esityksessä käytetään pyroteknisiä tehosteita, kuten laukausefektiä ja vilkkuvia valoja.

Liput:

Perusliput 79/70/60 €

Eläkeläiset 76/66/56 €

Nuoret (16 v. asti) ja opiskelijat 50 €

Lapset (13 v. asti) 45 €

Asiakkaan tulee varautua esittämään alennushintaiseen lippuun oikeuttava todistus (esim. opiskelija- tai eläkeläiskortti) vahtimestarille lipuntarkastuksen yhteydessä.

Tekijät:

Musiikki Pjotr Tšaikovski

Libretto Marius Petipa ja Ivan Vsevoložski pohjautuen Charles Perrault’n satuihin

Alkuperäiskoreografia Marius Petipa

Uudistettu koreografia ja ohjaus Thomas Edur

Lavastus ja puvut Peter Docherty

Valosuunnittelu Anton Kulagin

Kapellimestari Kaspar Mänd

Musiikin toteutus Tampere Filharmonia

Solistit ja tanssiryhmä Viron Kansallisooppera ja -baletti

Kantaesitys 15. tammikuuta 1890 Pietarin Mariinski-teatterissa. Tuotannon ensi-ilta Viron Kansallisoopperassa ja -baletissa 14. marraskuuta 2014.

Tapahtumamuutokset ovat mahdollisia.

Tuotanto: Tampere-talo, yhteistyössä Tampere Filharmonia