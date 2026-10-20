Viron Kansallisoopperan ja -baletin Prinsessa Ruusunen vierailee Tampere-talossa – musiikin tulkitsee Tampere Filharmonia
20.10.2026 13:00:00 EEST | Tampere-talo Oy | Tiedote
Viron Kansallisooppera ja -baletti tuo Tampere-taloon Tšaikovskin Prinsessa Ruusunen -baletin 12.–13. marraskuuta 2027. Satumaisen balettiklassikon musiikin tulkitsee Tampere Filharmonia. Esityksiä on kolme, ja niiden liput tulevat myyntiin torstaina 22. lokakuuta klo 9.
Viron Kansallisooppera- ja baletti on odotettu vierailija Tampereella. Viime vuosina seurue on tuonut Tampere-taloon ensiluokkaisia balettituotantoja, kuten Liisa Ihmemaassa (2021), Coppélia (2017) ja Lumikki ja seitsemän kääpiötä (2015). Marraskuussa 2027 luvassa on Pjotr Tšaikovskin (1840–1893) rakastettu Prinsessa Ruusunen.
Prinsessa Ruusunen on toinen Tšaikovskin kolmesta baletista, ja sen musiikkia pidetään yleisesti hänen hienoimpana balettisävellyksenään. Musiikin Tampereella tulkitsee Tampere Filharmonia kapellimestari Kaspar Mändin johdolla. Vierailuesitysten tanssijat julkaistaan myöhemmin.
Prinsessa Ruusunen kertoo tanssin keinoin tutun tarinan satavuotiseen uneen lumotusta prinsessa Aurorasta, haltijattarista ja urhoollisesta prinssistä. Teoksessa seikkailee myös muista klassikkosaduista tuttuja hahmoja, kuten Punahilkka ja Saapasjalkakissa.
Tuotanto sai ensi-iltansa Tallinnassa vuonna 2014. Thomas Edurin tulkinta klassisen baletin isänä pidetyn Marius Petipan koreografiasta ja Peter Dochertyn näyttävä lavastus ja herkulliset puvut tarjoavat silmänruokaa kaikille satujen ystäville.
”Viron Kansallisoopperan ja -baletin Prinsessa Ruusunen tuo näyttämölle klassisen baletin loiston ja sadun lumon, jotka puhuttelevat yli sukupolvien. Haluamme tarjota elämyksiä niin baletin konkareille kuin ensikertalaisille. Prinsessa Ruusunen sopii hyvin lapsen ensimmäiseksi balettikokemukseksi”, Tampere-talon taiteellinen johtaja Suvi Leinonen kertoo.
”Tšaikovskin musiikki kertoo loistavin värein Prinsessa Ruususen tarinaa. Baletin 1. näytöksessä juhlittaville Auroran 16-vuotissyntymäpäiville säveltäjä loi suloisen valssin, josta tuli yksi hänen tunnetuimmistaan. Orkesterille baletti on kiehtovaa vuoropuhelua tanssin ja musiikin välillä, ja odotamme jälleen innolla työskentelyä Viron Kansallisoopperan ja -baletin kanssa”, Tampere Filharmonian intendentti Eija Oravuo sanoo.
Kapellimestari Kaspar Mänd on työskennellyt Viron Kansallisoopperassa ja -baletissa vuodesta 2014 lähtien ja johtanut noin 50 ooppera-, baletti-, operetti- ja musikaaliteosta. Mänd huomioitiin Viron kulttuurirahaston musiikin vuosipalkinnolla vuonna 2021. Vuonna 2025 hän oli yksi Viron valtion kulttuuripalkinnon saajista baletista Light from the End of the World.
Prinsessa Ruusunen -baletin Tampereen esitysten liput tulevat myyntiin Tampere-talon ja Lippu.fin lipunmyyntikanavissa torstaina 22. lokakuuta klo 9.
Tšaikovski: Prinsessa Ruusunen
Viron Kansallisooppera ja -baletti & Tampere Filharmonia
Iso sali, Tampere-talo
Esitykset:
Pe 12.11.2027 klo 18
La 13.11.2027 klo 13
La 13.11.2027 klo 18
Esitys kestää n. 2 tuntia 45 minuuttia sisältäen yhden väliajan.
Esitystä suositellaan yli 6-vuotiaille katsojille.
Esityksessä käytetään pyroteknisiä tehosteita, kuten laukausefektiä ja vilkkuvia valoja.
Liput:
Perusliput 79/70/60 €
Eläkeläiset 76/66/56 €
Nuoret (16 v. asti) ja opiskelijat 50 €
Lapset (13 v. asti) 45 €
Asiakkaan tulee varautua esittämään alennushintaiseen lippuun oikeuttava todistus (esim. opiskelija- tai eläkeläiskortti) vahtimestarille lipuntarkastuksen yhteydessä.
Tekijät:
Musiikki Pjotr Tšaikovski
Libretto Marius Petipa ja Ivan Vsevoložski pohjautuen Charles Perrault’n satuihin
Alkuperäiskoreografia Marius Petipa
Uudistettu koreografia ja ohjaus Thomas Edur
Lavastus ja puvut Peter Docherty
Valosuunnittelu Anton Kulagin
Kapellimestari Kaspar Mänd
Musiikin toteutus Tampere Filharmonia
Solistit ja tanssiryhmä Viron Kansallisooppera ja -baletti
Kantaesitys 15. tammikuuta 1890 Pietarin Mariinski-teatterissa. Tuotannon ensi-ilta Viron Kansallisoopperassa ja -baletissa 14. marraskuuta 2014.
Tapahtumamuutokset ovat mahdollisia.
Tuotanto: Tampere-talo, yhteistyössä Tampere Filharmonia
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Yhteyshenkilöt
Elsa VähänenViestintäasiantuntija / Communications SpecialistTampere-talo OyPuh:+358 40 551 2739elsa.vahanen@tampere-talo.fi
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