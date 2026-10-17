Keskusta: Sähkön hintapiikit historiaan – laaja toimenpideohjelma julki
20.10.2026 13:02:52 EEST | Suomen Keskusta r.p. | Tiedote
Keskusta esittää Hintapiikit historiaan -ohjelmassaan muun muassa kotitalouksien sähköveron poistoa, datakeskusten verotuksen kiristämistä sekä uutta ideaa nimeltään Pakkaspuskuri.
Keskusta on asettanut tavoitteekseen tehdä sähkön hintapiikeistä historiaa vuoteen 2035 mennessä. Puolue on luonut kolme ratkaisua, joilla se aikoo tavoitteen saavuttaa.
Ensimmäinen uusi idea on Pakkaspuskuri.
– Tyynellä pakkaskelillä sähkön hinta kohoaa Suomessa pilviin. Viime talvenakin mentiin yli 80 senttiin kilowattitunnilta. Jos mitään ei tehdä, tilanne on vain pahenemassa datakeskusten myötä. Siksi me ehdotamme pakkaspuskuria, kertoo Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen.
Pakkaspuskuri on rahasto, josta tuetaan säävarman sähkön investointeja kaikkialle Suomeen. Varat rahastoon kerättäisiin datakeskusten puskurimaksuilla. Maksu on 1,5 senttiä/kilowattitunnilta. Keskustan tavoite on, että vuoteen 2035 mennessä pakkaspuskurista on vivutettu ainakin kahdeksan miljardin euron edestä investointeja säävarmaan sähköön.
Lähisähkösuunnitelma: datakeskuksille uudet lupaehdot ja tuulivoimalat ilmavalvonnan tueksi
Keskusta esittelee myös uuden lähisähkösuunnitelman, jolla puolue tavoittelee sähköntuotannon tuplaamista. Osana suunnitelmaa Keskusta asettaisi datakeskuksille uudet lupaehdot.
– Jatkossa datakeskusten pitää lisätä puhtaan sähkön tuotantoa kulutuksensa verran ja sähkön pitää tulla omasta maakunnasta tai lähialueelta, kertoo Keskustan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Markku Siponen.
Suunnitelmassa poistetaan myös merkittävä itäisen Suomen tuulivoimarakentamisen pullonkaula. Tällä hetkellä rakentaminen on vaikeaa, koska tuulivoimalat häiritsevät Puolustusvoimien tutkakuvaa. Keskusta ratkaisisi ongelman valjastamalla tuulivoimalat ilmavalvonnan tueksi modernilla teknologialla.
– Pelkästään itäisen Suomen tuulivoimapotentiaali vapauttamalla Suomen sähköntuotanto voitaisiin jopa tuplata. Tämä on alueelle merkittävä elinvoimakysymys, jonka ratkaiseminen alentaa myös sähkön hintaa.
Kotien sähkövero pois, datakeskusten sähköveroa ylös
Keskusta aikoo poistaa kotitalouksilta sähköveron portaittain vuoteen 2035 mennessä. Omakotitalossa, jonka kulutus on 20 000 kilowattituntia, ratkaisu tarkoittaisi 562 euroa kevyempää verotusta vuodessa.
Uudistus rahoitettaisiin datakeskusten sähköveron nostolla yhdellä sentillä ja koko verokertymän kasvulla.
– Suomalaisia on suojattava nousevilta sähkön hinnoilta ja hintapiikeiltä. Meidän mallissamme jokainen uusi datakeskus laskee suomalaisten sähköverotusta, toteaa Keskustan eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Eeva Kalli.
Hintapiikit historiaan -ratkaisut kokonaisuudessaan ovat luettavissa täältä.
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Yhteyshenkilöt
Markku SiponenKeskustan varapuheenjohtaja, kansanedustajaPuh:+358 44 544 1766markku.siponen@eduskunta.fi
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Keskusta. Rohkeutta. Ratkaisuja. Keskusta on 120-vuotias kansanliike, joka rakentaa politiikkansa ihmisen, ei järjestelmän tarpeille.
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