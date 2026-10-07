Italian ensimmäinen Hesburger on nyt avattu – Materaan 20 uutta työpaikkaa
24.10.2026 09:59:26 EEST | Hesburger | Tiedote
Hesburger on avannut ensimmäisen ravintolansa Italiassa. Yli miljoonan euron investointi Materan kaupunkiin 20 uutta työpaikkaa.
Hesburgerin ensimmäinen ravintola Italiassa avattiin perjantaina 23. lokakuuta Materan kaupungissa. Keskeisellä paikalla osoitteessa Piazza Mulino 20 sijaitseva ravintola on kaksikerroksinen. Sisätilaa on noin 200 neliömetriä, minkä lisäksi ravintolassa on ulkoterassi. Uusi ravintola työllistää noin 20 henkilöä. Toiminnan käynnistämisessä on mukana myös Hesburgerin kansainvälinen avaustiimi, johon kuuluu ketjun työntekijöitä eri maista.
– Ensimmäisen Hesburger-ravintolan avaaminen Italiassa on ollut meille erittäin mielenkiintoinen ja innostava projekti. Uudelle markkina-alueelle laajentuminen tuo aina mukanaan paljon uutta opittavaa, mahdollisuuksia ja myös haasteita. Projekti on edennyt hyvässä yhteistyössä paikallisten kumppaneidemme kanssa. On ollut hienoa nähdä, miten yhteinen työ on konkretisoitunut. Olemme todella iloisia ja ylpeitä tästä tärkeästä askeleesta Hesburgerin kansainvälisessä kasvutarinassa, Hesburgerin viestinnän ja kansainvälisen markkinoinnin johtaja Ieva Salmela kertoo.
Materasta kotoisin oleva yrittäjä toi Hesburgerin Italiaan
Ravintolan taustalla on Materasta kotoisin oleva yrittäjä Venanzia Rizzi, joka on asunut pitkään Suomessa ja jolla on vahvat siteet molempiin maihin.
– Matera on kotikaupunkini ja Suomi toinen kotimaani. Siksi on erityisen hienoa päästä yhdistämään nämä kaksi minulle tärkeää paikkaa myös yrittäjyyden kautta. Toivon, että Hesburger tuo Materaan uusia makuja, työmahdollisuuksia ja kohtaamisia sekä löytää oman paikkansa paikallisten arjessa, kertoo Hesburgerin Italian-toiminnan toimitusjohtaja Rizzi.
Matera tunnetaan rikkaasta historiastaan, ruokakulttuuristaan ja kansainvälisestä vetovoimastaan. Hesburgerin tavoitteena on löytää oma paikkansa kaupungin ravintolatarjonnassa ja tulla ajan myötä luontevaksi osaksi paikallista yhteisöä.
– Näimme kaupungissa kiinnostavan mahdollisuuden aloittaa toimintamme Italiassa ja tutustuttaa sekä paikalliset asukkaat että matkailijat Hesburgerin tuotteisiin. Arvostamme suuresti Materan paikallisia perinteitä ja ruokakulttuuria. Tarkoituksenamme ei ole kilpailla näiden perinteiden kanssa, vaan täydentää kaupungin nykyistä ravintolatarjontaa tuomalla siihen jotain uutta, Salmela sanoo.
Baltiasta tuttu menu paikallisilla tuoreilla kasviksilla
Materan ravintolassa on sama valikoima kuin Hesburgerin Baltian maiden ravintoloissa aamiaisvaihtoehtoja lukuun ottamatta. Paikallisia erikoistuotteita ei ainakaan alkuvaiheessa ole suunnitteilla. Raaka-aineita toimitetaan ravintolaan Suomesta ja Liettuasta, mutta tuoreet kasvikset hankitaan paikallisesti Italiasta.
Salmelan mukaan uutinen Hesburgerin saapumisesta Materaan on herättänyt paikallisesti paljon kiinnostusta ja keskustelua. Kansainvälisen ravintolaketjun tulo vahvoista ruokaperinteistään tunnettuun kaupunkiin on saanut sekä myönteisiä että varauksellisia reaktioita. Osa paikallisista asukkaista on ilmaissut huolensa kansainvälisten ravintolaketjujen saapumisesta, kun taas toiset ovat suhtautuneet myönteisesti niiden tuomiin uusiin mahdollisuuksiin.
– Suoraan saamamme palaute on ollut positiivista, ja olemme iloisia siitä, että brändimme herättää kiinnostusta. Haluamme ennen kaikkea ansaita paikallisten asiakkaiden luottamuksen laadukkailla tuotteilla, ystävällisellä palvelulla ja positiivisella asiakaskokemuksella, Salmela toteaa.
Italian avaus on merkittävä virstanpylväs Hesburgerin kansainvälisessä kasvussa. Mahdollista laajentumista muihin Italian kaupunkeihin arvioidaan ensimmäisen ravintolan kokemusten perusteella.
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Yhteyshenkilöt
Ieva SalmelaViestinnän ja kansainvälisen markkinoinnin johtajaHesburgerPuh:+358 45 637 0927ieva.salmela@hesburger.fi
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Tietoja julkaisijasta
Burger-In Oy on suomalainen perheyritys ja Hesburger sen rekisteröity liikemerkki. Hesburger-ravintoloita löytyy yhdeksästä maasta: Suomesta, Virosta, Latviasta, Liettuasta, Saksasta, Ukrainasta, Bulgariasta, Puolasta ja Romaniasta. Hesburger työllistää Suomessa noin 6000 työntekijää ja ulkomailla noin 3500 työntekijää. Vuoden 2025 verollinen myynti Suomessa oli noin 327 miljoonaa euroa ja ulkomailla noin 242 miljoonaa euroa.
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