IT-ehdot uusiutuvat – sopimuksessa huomioidaan tekoäly
20.10.2026 13:00:00 EEST | Keskuskauppakamari | Tiedote
Uudistetut IT2026-ehdot julkistetaan 20.10. Uusissa ehdoissa huomioidaan tekoälyn nopea yleistyminen ja EU:n datasäädös.
IT-ehdot määrittelevät alan toiminnan pelisääntöjä. Ne helpottavat ja nopeuttavat sopimista IT-hankinnoista palveluntarjoajan ja asiakkaan välillä.
IT2022-sopimusehtoihin jatkumona perustuvat IT2026-ehdot on ajanmukaistettu vastaamaan IT-alan liiketoiminnan kehitystä. Yleisissä sopimusehdoissa tekoälyä käsitellään käytännön näkökulmasta ja alan markkinakäytäntöä seuraten. Uudistetuissa pilvipalveluehdoissa näkyy EU:n datasäädöksen vaikutus.
Ehtoihin on esimerkiksi lisätty tekoälyn määritelmä sekä määritelty sopijapuolten velvollisuuksia tekoälyä käytettäessä.
”IT-ala kehittyy nopeasti, ja on tärkeää, että alalla yleisesti käytettävät sopimusehdot pysyvät kehityksen mukana”, sanoo Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Minna Aalto-Setälä.
Uudistuksessa tarkastettiin ja käytiin läpi sopimuskokoelman kaikki ehdot. Aiemmista datan käyttöä koskevista erityisehdoista luovuttiin kokonaan.
”Kun kaikki ehdot käytiin läpi, datan käyttöä koskeville erillisille erityisehdoille ei ollut enää tarvetta johtuen EU:n datasäädöksestä, joka muutti olennaisesti datasta sopimisen pelisäännöt”, Aalto-Setälä sanoo.
IT-ehtojen käyttöohje on päivitetty ja käännetty englanniksi. Teksti on tehty aiemman uudistuksen yhteydessä legal designia hyödyntäen. Tavoitteena on tehdä IT-alan sopimisesta selkeämpää ja helpommin ymmärrettävää.
”Koska alalla on paljon eri maista peräisin olevia toimijoita, on tärkeää, että myös käyttöohjeet ovat kaikkien luettavissa”, Aalto-Setälä sanoo.
Yhteyshenkilöt
Minna Aalto-SetäläJohtava asiantuntija, IPR ja digitalisaatioPuh:09 4242 6244minna.aalto-setala@chamber.fi
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