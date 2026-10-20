IT-ehdot uusiutuvat – sopimuksessa huomioidaan tekoäly

20.10.2026 13:00:00 EEST | Keskuskauppakamari | Tiedote

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Uudistetut IT2026-ehdot julkistetaan 20.10. Uusissa ehdoissa huomioidaan tekoälyn nopea yleistyminen ja EU:n datasäädös.

Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija (IPR ja digitalisaatio) Minna Aalto-Setälä.
Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija (IPR ja digitalisaatio) Minna Aalto-Setälä. Kuva: Elmo Eklund / Keskuskauppakamari

IT-ehdot määrittelevät alan toiminnan pelisääntöjä. Ne helpottavat ja nopeuttavat sopimista IT-hankinnoista palveluntarjoajan ja asiakkaan välillä.

IT2022-sopimusehtoihin jatkumona perustuvat IT2026-ehdot on ajanmukaistettu vastaamaan IT-alan liiketoiminnan kehitystä. Yleisissä sopimusehdoissa tekoälyä käsitellään käytännön näkökulmasta ja alan markkinakäytäntöä seuraten.  Uudistetuissa pilvipalveluehdoissa näkyy EU:n datasäädöksen vaikutus.

Ehtoihin on esimerkiksi lisätty tekoälyn määritelmä sekä määritelty sopijapuolten velvollisuuksia tekoälyä käytettäessä.     

”IT-ala kehittyy nopeasti, ja on tärkeää, että alalla yleisesti käytettävät sopimusehdot pysyvät kehityksen mukana”, sanoo Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Minna Aalto-Setälä.

Uudistuksessa tarkastettiin ja käytiin läpi sopimuskokoelman kaikki ehdot. Aiemmista datan käyttöä koskevista erityisehdoista luovuttiin kokonaan.

”Kun kaikki ehdot käytiin läpi, datan käyttöä koskeville erillisille erityisehdoille ei ollut enää tarvetta johtuen EU:n datasäädöksestä, joka muutti olennaisesti datasta sopimisen pelisäännöt”, Aalto-Setälä sanoo.

IT-ehtojen käyttöohje on päivitetty ja käännetty englanniksi. Teksti on tehty aiemman uudistuksen yhteydessä legal designia hyödyntäen. Tavoitteena on tehdä IT-alan sopimisesta selkeämpää ja helpommin ymmärrettävää.

”Koska alalla on paljon eri maista peräisin olevia toimijoita, on tärkeää, että myös käyttöohjeet ovat kaikkien luettavissa”, Aalto-Setälä sanoo.

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