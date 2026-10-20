Museovirasto avasi avustushaun rakennusten ja kulttuuriympäristökohteiden entistämiseen
20.10.2026 13:03:58 EEST | Museovirasto | Tiedote
Avustuksen tavoitteena on säilyttää arvokasta rakennettua kulttuuriperintöä ja tukea rakennusrestauroinnin työtapojen säilymistä. Avustuksia haetaan valtion yhteisessä Haeavustuksia.fi-palvelussa 30.11.2026 klo 23.59 mennessä.
Museovirasto on avannut 19.10.2026 vuoden 2027 entistämisavustushaun rakennusten ja kulttuuriympäristökohteiden säilyttävään korjaamiseen. Avustusten tavoitteena on turvata arvokkaan rakennetun kulttuuriperinnön säilyminen sekä ylläpitää rakennusrestauroinnin perinteisiä työtapoja ja osaamista.
Avustuksia voivat hakea kohteiden omistajat rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain (498/2010) nojalla suojeltuihin kohteisiin sekä muihin kulttuuri- tai rakennushistoriallisesti merkittäviin kohteisiin. Tukea voidaan myöntää hankkeisiin, joiden toteuttaminen edellyttää erityistä rakennus- tai kulttuurihistoriallista asiantuntemusta. Hankkeiden tulee myös edistää kohteen kestävää käyttöä ja pitkäjänteistä hoitoa.
Museovirasto myöntää vuosittain entistämisavustusta noin 200 kohteelle. Avustettavia kohteita voivat olla rakennukset, rakennelmat, rakennusryhmät tai rakennetut alueet, joilla on merkitystä rakennushistorian, rakennustaiteen, rakennustekniikan, ympäristöarvojen tai niihin liittyvien tapahtumien kannalta. Yleisimpiä avustuskohteita ovat katto- ja julkisivukorjaukset.
Avustusta haetaan valtionhallinnon yhteisessä Haeavustuksia.fi-palvelussa, jossa ovat saatavilla myös hakuilmoitus ja tarkemmat avustusehdot. Hakuaika päättyy 30.11.2026 klo 23.59.
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Yhteyshenkilöt
Erikoisasiantuntija Kirsi Toivonen, entistamisavustus@museovirasto.fi
Erityiskysymyksissä yhteydenotot keskiviikkoisin klo 9–12 ja perjantaisin klo 12–15 puh. 0295 33 6313.
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Museovirasto Museovirasto on kulttuuriperinnön asiantuntija, palvelujen tuottaja ja toimialansa kehittäjä. Museovirasto pitää huolta monimuotoisen kulttuuriperinnön säilymisestä sekä edistää sen saavutettavuutta ja avointa käyttöä. Museovirasto on opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuudessa toimiva viranomainen.
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