Demariopiskelijat: Yksityiseen pysäköinninvalvontaan on puututtava

Yksityinen pysäköinninvalvonta on kasvanut vuosien mittaan merkittäväksi toimialaksi, mutta sen pelisäännöt ovat jääneet kuitenkin epäselviksi. Toimintaa ohjaavat nykyisin periaatteessa vain yritysten omat käytännöt, mistä kärsivät sekä autoilijat että valvonnan parissa työskentelevät. Demariopiskelijoiden liittohallitus nostaa nyt esille yksityisen pysäköinninvalvonnan epäkohtia ja kehitystarpeita seuraavalle hallituskaudelle.

Ala käärii miljoonavoittoja, mutta ilman kunnollisia yhteisiä pelisääntöjä. Siksi Demariopiskelijoiden liittohallitus esittää muutoksia alan palkkaukseen, reklamaatioiden käsittelyyn, yksityistä pysäkönninvalvontaa koskevaan lakiin sekä tulospaineen vähentämiseen.

Yksityinen pysäköinninvalvonta työllistää paljon opiskelijoita ja nuoria, joiden neuvotteluasema on usein heikko. Tämä näkyy usein palkkauksessa: alan suurimpiin toimijoihin kuuluva Parkkipate Oy ei ole liiton tiedon mukaan korottanut työntekijöidensä palkkoja kertaakaan 2020-luvulla, vaikka yhtiön liikevaihto ja liikevoitto ovat nousseet roimasti.

Samalla kun yksityiset pysäköinninvalvontayhtiöt tekevät miljoonavoittoja vuodessa, työntekijät joutuvat tulemaan toimeen kymmenen euron tuntipalkalla ja tekemään työtä ilman lauantai- tai iltalisiä.

Yksityisten pysäköinninvalvojien määräämät sakot riitautuvat usein, ja kun reklamaatioiden oikeudenmukaiseen käsittelyyn ei luoteta, riidat päätyvät tuomioistuimiin. Se lisää jo ruuhkautuneen tuomioistuinlaitoksen kuormaa. Kun valvontayhtiö käsittelee itse omiin sakkoihinsa kohdistuvat reklamaatiot, sen puolueettomuutta on vaikea perustella. Riippumaton ja läpinäkyvä muutoksenhakumenettely, jota julkinen viranomainen seuraa, olisi kaikkien etu.

Vaadimme, että seuraavalla hallituskaudella säädetään yksityistä pysäköinninvalvontaa koskeva laki. Nykyisin alaa ei ohjaa mikään yhteinen, sitova sääntely, eikä toimintaa tarkasta mikään ulkopuolinen riippumaton taho. Tämän vuoksi valvonnan riippumattomuus ei ole varmaa.

Kun valvontayhtiön tulos riippuu annettujen sakkojen määrästä, tulospaine kohdistuu väistämättä myös yksittäiseen työntekijään. Kiintiöt ja sakkomääriin perustuvat provisiot ajavat työntekijät asemaan, jossa oma toimeentulo riippuu täysin ulkopuolisista tekijöistä eli ihmisten liikennekäyttäytymisestä. Tämä voi kannustaa valvojia tekemään epämääräisiä päätöksiä, joita ei olisi ilman tulospainostusta tehty. Valvonnan tulee perustua sääntöjen noudattamisen ylläpitämiseen, ei sakkomäärien maksimointiin.

Vaadimme tämän kaiken vuoksi lakia, joka kieltää kiintiöpohjaisen valvonnan, tulospohjaisen palkkauksen, takaa oikeudenmukaisen reklamaatiokäsittelyn ja suojaa epäkohdista ilmoittavia työntekijöitä. Lisäksi vaadimme, että yksityisen pysäköinninvalvonnan toimijoita ryhdytään valvomaan julkisella vallalla. Siirtymällä pois tulospainemallista varmistamme niin autoilijoiden oikeusturvan, kuin työntekijöiden hyvinvoinnin ja reilun toimeentulon.