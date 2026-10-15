Mepit kannattavat matkustajien oikeuksien parempaa täytäntöönpanoa EU:ssa

Selkeämmät säännöt välittäjien kautta ostettuihin lentolippuihin

EU:n yhteinen lomake korvausten hakemiseen

Parempi suojelu haavoittuvassa asemassa oleville matkustajille

EU:n matkustajien oikeudet kattavat vuosittain noin 13 miljardia matkaa

Asetus, jolla vahvistetaan matkustajien oikeuksien suojelua kaikissa liikennemuodoissa, hyväksyttiin äänin 652 puolesta, 2 vastaan ja 8 tyhjää.



Lentomatkojen välittäjien maksamat korvaukset



Hyväksytyssä tekstissä selvennetään sääntöjä, jotka koskevat peruutetun matkan korvaamista silloin, kun lennot varataan välittäjän, kuten matkatoimistojen tai verkkovarausalustojen, kautta. Matkustajilla on oikeus saada täysi korvaus, välitysmaksu mukaan lukien, 14 päivän kuluessa (lentoyhtiön on siirrettävä maksu välittäjälle enintään seitsemän päivän kuluessa ja välittäjän on siirrettävä se matkustajalle seuraavien seitsemän päivän kuluessa). Välittäjien on ilmoitettava matkustajille korvausjärjestelyistä varauksen tekohetkellä .



Yhteinen EU-lomake



Matkustajat voivat hakea korvauksia vakiomuotoisilla palautus- ja korvauslomakkeilla tai muilla vastaavilla liikenteenharjoittajan toimittamilla lomakkeilla. Yhteiset lomakkeet ovat saatavilla komission verkkosivustolla kaikilla kielillä ja kaikentyyppisille matkoille.



Haavoittuvassa asemassa olevien matkustajien oikeuksien suojaaminen



Uusilla säännöillä vahvistetaan myös vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden oikeuksia sallimalla saattajan matkustaa heidän kanssaan maksutta lennolla, jos heidän läsnäolonsa on tarpeen, kuten on jo käytäntö linja-autolla, junalla tai laivalla matkustettaessa.



Enemmän valtaa kansallisille täytäntöönpano- ja valitustenkäsittelyelimille



Kansallisille viranomaisille annetaan laajemmat valtuudet tutkia mahdollisia matkustajien oikeuksien loukkauksia. Viranomaiset saavat valtuudet tehdä liikenteenharjoittajien auditointeja, tarkastuksia tai haastatteluja omasta aloitteestaan, eikä vasta matkustajien valitusten vastaanottamisen jälkeen.



Kommentit



Esittelijä Matteo Ricci (S&D, IT) totesi: ”Matkustaminen on osa elämäämme. Olimmepa menossa junalla töihin, bussilla matkalle, lentokoneella kotiin tai lautalla lomailemaan, jaamme kaikki nämä matkat matkustajina. Tämä lainsäädäntö parantaa matkustajien saamaa suojaa. Kansalliset viranomaiset auttavat varmistamaan, että yritykset täyttävät velvollisuutensa ilman oikeustoimia. Matkalippuja välittäjien kautta ostavat matkustajat säilyttävät oikeutensa, ja liikuntarajoitteisten henkilöiden tukemista parannetaan. Asetamme kansalaistemme oikeudet lentoyhtiöiden voittojen edelle.”



Seuraavaksi



Neuvoston on vielä hyväksyttävä päivitetyt säännöt virallisesti ennen niiden julkaisemista EU:n virallisessa lehdessä. Lainsäädäntö astuu voimaan 23. lokakuuta 2027 alkaen (samaan aikaan lentomatkustajien oikeuksia koskevan asetuksen kanssa).



Taustaa



Komissio esitti vuonna 2023 osana matkustajien liikkuvuutta koskevaa pakettia päivitetyt EU:n säännöt, jotka koskevat matkustajien oikeuksia lento-, rautatie-, meri-, sisävesi- ja linja-autoliikenteessä. Parlamentti hyväksyi erityisesti lentomatkustajien oikeuksia koskevan sääntöjenmuutoksen aiemmin vuonna 2026.

EU:n matkustajien oikeudet kattavat vuosittain noin 13 miljardia matkustajaa, jotka matkustavat lentokoneella, junalla, linja-autolla, tai lautalla EU:ssa. Määrän odotetaan nousevan 15 miljardiin vuoteen 2030 mennessä ja lähes 20 miljardiin vuoteen 2050 mennessä.