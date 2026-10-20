MTV:n marraskuun kärkitärpit: Bachelor Suomi, Rimakauhua ja rakkautta, Suomalainen menestysresepti, Kuokkavieras Kataja, Rookien uusi kausi, Kunnes kuolema meidät erottaa
21.10.2026 10:10:00 EEST | MTV Oy | Tiedote
MTV tuo marraskuuhun iloa ja väriä, kun kotimainen Rimakauhua ja rakkautta, suomalaisten vieraanvaraisuuden testiin laittava Kuokkavieras Kataja sekä Suomalainen menestysresepti alkavat. Bachelor-Arttu lähtee etsimään rakkautta lukuisten naisten joukosta, kun taas Love Island Australian uudella kaudella villan tapahtumiin pääsevät vaikuttamaan myös edelliskausien parit. Jännitystä tarjoavat Ruotsissa ilmiöksi noussut draamasarja Kunnes kuolema meidät erottaa ja hittisarja The Rookien uusin kausi. Lisäksi Rikospaikka.doc-dokumentti vie syvälle sarjanäpistelijöiden maailmaan. Penkkiurheilijoille on tarjolla tuhti jääkiekko- ja jalkapallokattaus sekä rutkasti huipputennistä, kun vuorossa ovat Helsingin Challenger-turnaus ja ATP-finaalit.
MTV:n kärkitärpit kokoaa yhteen pakettiin kuukauden kiinnostavimmat julkaisut sekä MTV Katsomosta että MTV:n kanavilta. Lokakuun tärppeihin pääset vielä tästä.
KOTIMAISET OHJELMAT
Rikospaikka.doc: Myymälävarkaat
pe 13.11. alkaen
MTV Katsomo
- Myymälävarkaudet ovat lisääntyneet Suomessa voimakkaasti. Sarjanäpistelijöistä puhuttaessa huomio kiinnittyy usein päihderiippuvuuksiin, vaikka ihmiset päätyvät varastamaan monenlaisista lähtökohdista.
- Rikospaikka.doc: Myymälävarkaat -dokumentissa kuullaan poikkeuksellisen avointa puhetta ihmisiltä, jotka varastavat kaupoista jopa päivittäin. MTV Uutisten dokumentaristi Jere Silfsten selvittää, mikä ajaa ihmisiä toistuvaan näpistelyyn ja millaisia tuotteita kaupoista viedään. Dokumentissa ääneen pääsevät niin alaikäiset kuin jo pitkään lähes päivittäin varastaneet aikuiset.
Rimakauhua ja rakkautta
la 14.11. alkaen
MTV Katsomo+
- Rakastetun brittisarjan odotettu kotimainen versio alkaa MTV Katsomossa!
- Samaistuttava draamakomedia seuraa kolmen kolmekymppisen pariskunnan, Akun ja Julian, Peten ja Jonnan sekä Iriksen ja Tanelin elämää. Takana on villi nuoruus ja edessä keski-iän kriisit, eikä kuukaan heistä selviä niistä helpolla. Seksikohelluksia, itsetunto-ongelmia ja pakahduttavia onnentunteita riittää, kun pariskunnat yrittävät pysyä uskollisina sekä itselleen että toisilleen.
- Kulttimaineeseen nousseen brittisarjan kotimainen versio sijoittuu nykyaikaan, ja sitä tähdittävät Minka Kuustonen, Joonas Nordman, Nicklas Pohjola, Saga Sarkola, Aku Sipola ja Linda Wiklund. Ohjauksesta vastaa Ville Jankeri ja käsikirjoituksen modernisoinnista Marika Kuortti.
Kuokkavieras Kataja
ma 16.11. alkaen
MTV Katsomo ja MTV3
- Suomalaisten vieraanvaraisuutta tutkitaan jälleen, kun Kuokkavieras Kataja alkaa.
- Janne Kataja, äänittäjä Sami Auru ja uutena kuokkavieraana debytoiva kuvaaja Tuomo Knaapila matkustavat kymmenelle paikkakunnalle tyhjin taskuin ja lompakoin, etsien tuttuun tapaan apua, ateriaa ja yösijaa luottaen ainoastaan suomalaisten vieraanvaraisuuteen.
- Kolmannella kaudella kuokkavieraat etsivät paikkakunnilta sen tunnetuinta henkilöä ja saavat uuden jännittävän haasteen, mikä johtaa odottamattomiin kohtaamisiin ja hauskoihin tilanteisiin.
Kämppikset, kausi 2
ma 16.11. alkaen
Nyt maksutta MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla
- Hulvaton sukupolvikomedia Kämppikset jatkuu toisen kauden jaksoilla nyt maksutta MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla. Kommuuniin syntyy uusi kämppis, ja arki muuttuu kertaheitolla.
- Ensimmäisellä kaudella valkoinen valhe yhdisti porukan senioreita ja junioreita asumaan saman katon alle kämppiksinä. Toisella tuotantokaudella he jatkavat vauhdikasta ja tapahtumarikasta yhteisasumistaan tutuksi tulleessa, hieman rapistuneessa kartanossa. Arkea sekoittaa entisestään vauvan tulo ja menneisyyden salainen ex-rakkaus.
- Kausi on jo aiemmin julkaistu MTV Katsomo+ -tilaajille.
Podme x MTV Katsomo
ma 16.11. alkaen
MTV Katsomo
- MTV Katsomo tarjoaa näyteikkunan Podmen parhaisiin podcasteihin – maistele tuoreet jaksot suosikkipodcastaajilta!
- MTV Katsomon ja Podmen yhteistyö syvenee, kun MTV Katsomossa kuullaan nyt myös parhaita paloja Podmen tarjonnasta. Marraskuussa julkaistaan neljä jaksoa podcasteista Terveisiä perheestä, Anni ja Jaajo sekä Hey baby. Jo aiemmin MTV Katosmossa on julkaistu jaksoja podcasteista Nikotellen, Tuplakääk, Hupiklubi, GREKOVIT sekä OLIPA KERRAN OTSIKKO.
Bachelor Suomi
ti 17.11. alkaen
MTV Katsomo ja MTV3
- Bachelor-Arttu etsii rakkautta lukuisten upeiden naisten joukosta uudella Bachelor Suomi -kaudella, joka vie matkalle suurten tunteiden, luottamuksen ja läheisyyden äärelle. Kauden aikana Arttu vie osallistujat unohtumattomille yksilö- ja ryhmätreffeille, jotka testaavat kemiaa ja yhteensopivuutta. Ruususeremonioissa Arttu tekee vaikeita päätöksiä siitä, kenen kanssa hän haluaa jatkaa tutustumista ja kenen kanssa yhteys voi kasvaa joksikin suuremmaksi. Esiin nousevat myös nykyajan deittailuun, parisuhteisiin ja sitoutumiseen liittyvät kysymykset, jotka ovat rakkauden etsinnässä ajankohtaisempia kuin koskaan.
- Lue lisää ja tutustu kauden täällä.
Suomalainen menestysresepti
to 26.11. alkaen
MTV Katsomo ja MTV3
- Suomalainen menestysresepti tulee jälleen, suurempana kuin koskaan!
- Uusi kausi tarjoilee aidon, tunteikkaan ja rehellisen näkymän suomalaisten uusien suosikkituotteiden tuotekehitysmatkalle, joka lopulta huipentuu konkreettisiksi tuotteiksi ruokakauppoihin ympäri Suomen.
- Uudella kaudella tuomaristoriviin Jyrki Sukulan, Suvi Luoman ja Antti Oksan rinnalle nousee valovoimainen ruokavaikuttaja Kia Arpia. Kialla on vahva tausta brändi-, konseptointi- ja somemaailmasta ja hänet tunnetaan erityisesti Bella Table -podcastista ja ruokayhteisöstä.
- Tällä kertaa maaliviivalla odottaa suurempi palkinto kuin koskaan aiemmin kisan historiassa!
The Floor Suomi: VIP
su 29.11.
MTV Katsomo ja MTV3
- The Floor Suomi -erikoisjaksossa lattia laitetaan uuteen järjestykseen, kun julkisuudesta tutut henkilöt astuvat mukaan kilpailuun – valmiina laittamaan osaamisensa peliin hyvän asian puolesta.
- Kaksitoista kilpailijaa saapuu lattialle mukanaan oma kysymyskategoriansa. Lattian valitseman kilpailijan on haastettava yksi vastustajistaan kaksintaisteluun tämän omalla vahvuusalueella. Panoksena on lattian valtaaminen ja 10 000 euroa voittajan valitsemalle hyväntekeväisyysjärjestölle.
- Janne Katajan luotsaaman erikoisjakson kilpailijoina nähdään Marko Anttila, Hanna Sumari, Fathi Ahmed, Ali Jahangiri, Mona Bling, Pekka Pouta, Marita Taavitsainen, Viki Eerikkilä, Mikko Töyssy, Linnea Vihonen, Jenni Poikelus ja Miska Haakana.
KANSAINVÄLISET OHJELMAT
Unelmatalo Australiassa, kausi 2
ti 3.11. alkaen
MTV Katsomo ja MTV Ava
- Ränsistyneet talot Australiassa kokevat hurjia muodonmuutoksia, kun ne remontoidaan lattiasta kattoon tai rakennetaan kokonaan uudelleen. Juju piilee kuitenkin siinä, etteivät omistajat remontoi omia talojaan vaan toistensa talot. Ammattilaistuomarit valitsevat voittajan, joka saa mojovan summan asuntolainansa lyhentämiseen.
Siskoni on noita
ke 4.11. alkaen
MTV Katsomo ja MTV Ava
- Taikuutta, demoneita ja sisarusten välistä voimaa on luvassa, kun Halliwellin sisarukset Prue, Piper ja Phoebe tekevät paluun. Sarja nosti päätähdet Holly Marie Combsin, Rose McGowanin ja Alyssa Milanon superjulkkiksiksi.
- MTV Katsomo+ -tilaajat seurasivat ikonista Siskoni on noita -sarjaa jo elokuussa, ja nyt sarja nähdään myös maksutta MTV Katsomossa sekä MTV Avalla.
Love Island Australia, kausi 8
ma 9.11. alkaen
MTV Katsomo+
- Australian Love Islandin uusinta kautta seurataan MTV Katsomossa lähes tuoreeltaan, vain pari viikkoa ensiesityksen jälkeen!
- Rakkautta etsimässä on toinen toistaan kauniimpia ja komeampia aussisinkkuja, jotka flirttailevat ja kisailevat kuvankauniilla villalla Fidžillä. Tällä kaudella soppaa hämmentävät myös kuusi aiemmilta kausilta tuttua paria, joilla on sanansa sanottavana villan tapahtumiin – ja kaaos on taattua. Ohjelman juontajana jatkaa Sophie Monk.
- Sarjaa julkaistaan viisi jaksoa maanantaisin.
Suurmestari Australia, kausi 4
ti 10.11. alkaen
MTV Katsomo ja MTV Sub
- Hittisarjan australialaisversiossa julkisuuden henkilöt suorittavat hulvattoman hauskoja ja kummallisia tehtäviä, ja suurmestari arvioi suoritukset mielivaltaisesti.
- Koko kausi julkaistaan kerralla MTV Katsomo+ -tilaajille. Maksutta MTV Katsomossa kausi nähdään tv:n tahdissa.
The Rookie, kausi 8
to 12.11. alkaen
MTV Katsomo+
- Uusia katsojia jokaisella kaudellaan koukuttavan hittisarjan The Rookien tuoreimmalla kaudella panokset kovenevat entisestään. John Nolan kohtaa uransa suurimman haasteen sekä poliisina että johtajana, kun Los Angelesia uhkaavat vaarat käyvät yhä monimutkaisemmiksi ja henkilökohtaisemmiksi. Samalla tiimin uskollisuus joutuu koetukselle ja vanhat viholliset palaavat. Kauden avaus vie porukan Prahaan, jossa turistikierrokset saavat jäädä.
- Koko kausi julkaistaan kerralla.
Kunnes kuolema meidät erottaa
ti 17.11. alkaen
MTV Katsomo+
- Ruotsissa ilmiöksi noussut Kunnes kuolema meidät erottaa on kerännyt TV4 Play -suoratoistopalvelussa yli miljoona katsojaa jokaiselle jaksolleen.
- Kuusiosaisessa draamatrillerissä perheoikeusjuristi Malinin ja hänen miehensä Tobiaksen elämä kääntyy päälaelleen, kun poliisi saapuu kesken illanvieton kertomaan, että heidän lastenvahtinsa on murhattu. Epäilykset kohdistuvat Tobiakseen, ja Malin ryhtyy puolustamaan miestään. Pian Malin kuitenkin joutuu pohtimaan, kuinka hyvin todellisuudessa tuntee miehensä.
- Ensimmäisellä viikolla julkaistaan kaksi jaksoa, sen jälkeen yksi jakso viikossa.
The Rainmaker, kausi 2
to 19.11. alkaen
MTV Katsomo+
- Menestys tuo Rudy Baylorille yhä haastavampia tapauksia lakidraama The Rainmakerin toisella kaudella. Avausjaksossa Rudy-sedälle osoitettu kirje herättää hämmennystä. Hätähuudon on lähettänyt kepposen vuoksi nuorisovankilaan joutunut Victor, vaikka sukua he eivät ole. Sarja perustuu John Grishamin romaaniin.
- Ensimmäisellä viikolla julkaistaan kaksi jaksoa, sen jälkeen yksi jakso viikossa.
The Way Home, kausi 3
pe 20.11. alkaen
Nyt maksutta MTV Katsomossa ja MTV Avalla
- Kolmannen kauden alussa Jacobin paluu aiheuttaa sopeutumisvaikeuksia niin Jacobille kuin Delillekin. Alice palaa isän luona vietetyn kesän jälkeen takaisin Port Haveniin ja Coltonista paljastuu yllättäviä asioita.
- Hallmarkin lämminhenkistä draamasarjaa tähdittävät Andie MacDowell (Neljät häät ja yhdet hautajaiset) ja Chyler Leigh (Greyn anatomia).
Something Undone
ma 23.11. alkaen
Nyt MTV Subilla
- Kanadalainen jännitysdraama podcastin tekijöistä, jotka yrittävät selvittää 30 vuotta vanhaa satanistista murhaa syrjäisessä pikkukaupungissa. Faridin tutkiessa johtolankoja paikan päällä Jo koostaa jaksot ja tekee niihin äänitehosteet raivaten samalla äitivainajansa jäämistöä vanhassa, narisevassa talossa. Tehosteiden ohessa nauhalle jää myös ääniä, joita talossa ei pitäisi kuulua.
- Sarja on julkaistu jo aiemmin MTV Katsomossa.
The Dark
to 26.11. alkaen
MTV Katsomo+
- Kovapäinen rikoskomisario Monica Kennedy alkaa uuden parinsa kanssa tutkimaan mahdollista murhasarjaa Skotlannin syrjäseudulla. Julmalla tavalla uhrinsa huumaava saalistaja ei ole Monican ainoa huolenaihe, kun menneisyys palaa kummittelemaan ja oma tytärkin saattaa olla vaarassa. Vehreitä maisemia ja piinaavaa jännitystä tarjoava sarja perustuu G.R. Hallidayn jännitysromaaniin.
- Kuusiosainen kausi julkaistaan kerralla.
ELOKUVAT JA DOKUMENTIT
Madonna ja Graham
ma 9.11. alkaen
Nyt maksutta MTV Katsomossa ja MTV Avalla
- Graham Norton tapaa Madonnan syvällisessä haastattelussa, jossa keskustellaan tähden uskomattomasta elämästä ja urasta. Popin kuningatar tekee odotetun musiikillisen paluun, kun hänen 15. studioalbuminsa Confessions II julkaistaan 3. heinäkuuta 2026.
- Aiemmin MTV Katsomo+ -tilaajille julkaistu dokumentti nähdään nyt maksutta MTV Katsomossa ja MTV Avalla.
Keeper
pe 13.11. alkaen
MTV Katsomo+
- Osgood Perkinsin (Longlegs, The Monkey) ohjaamassa kauhuelokuvassa Liz ja Malcolm lähtevät romanttiselle vuosipäivämatkalle vuoristomökkiin. Paikassa ja sen historiassa piilee kuitenkin hirvittävä salaisuus. Kauhuelokuvaa tähdittävät Tatiana Maslany (Orphan Black) ja Rossif Sutherland, Donald Sutherlandin poika.
Risto Räppääjä ja kaksoisolento
la 14.11. alkaen
MTV Katsomo+
- Hulvattomassa kokoperheen musiikkielokuvassa tulee vastaan kummallinen tilanne, kun Risto kohtaa kaksoisolennon! Sinikka ja Tiina Nopolan samannimiseen kirjaan perustuvan elokuvan on ohjannut Samuel Harjanne ja pääosissa nähdään Risto Räppääjänä Aleksi Johansson ja Nelli Nuudelipäänä Alma Järvensivu. Suomi 2025.
Taylor Swift – A Story of Love
su 15.11. alkaen
Nyt MTV Avalla
- Taylor Swift on satumaista rakkautta etsiessään tapaillut niin popidoleita kuin Hollywoodin tähtiäkin, ja jokainen luku on ollut astinkivi kohti onnellista loppua. Swift on kirjoittanut lauluiksi niin nuoruuden ihastukset kuin raastavat sydänsurutkin ja luonut päiväkirjoistaan nuorten naisten elämän samaistuttavan soundtrackin. Nostalgiaa tihkuva dokumentti seuraa Swiftin tietä alttarille.
- Dokumentti on julkaistu jo aiemmin MTV Katsomossa.
Häjyt 2
to 19.11. alkaen
MTV Katsomo+
- Aleksi Mäkelän ohjaamassa elokuvassa Konsta Karhu on jatkanut isänsä Jussi Murikan polkua ja istunut kiven sisässä sovittamassa syntejään. Paras ystävä Jalo vasikoi aikanaan Konstan, joka punoo vankilassa kostoa. Vapauden koittaessa Karhu palaa Etelä-Pohjanmaalle. Häjyn veri virtaa vahvana suonissa ja pikkurikollisen leima loistaa otsassa. Konsta kohtaa yllättäen menneisyytensä ja joutuu päättämään, jatkaako vihan tiellä vai antaako anteeksi. Suomi 2025
Nüremberg
la 28.11. alkaen
MTV Katsomo+
- Historiallisessa draamatrillerissä psykiatri Douglas Kelley (Rami Malek) joutuu arvioimaan Hermann Göringin (Russell Crowe) ja natsivankien mielentilaa Nürnbergin oikeudenkäynnin alla vuonna 1945. Kun Kelley oppii tuntemaan "potilaansa", alkaa psykologinen kamppailu viiltävän älykkään Göringin kanssa. Yhdysvallat 2025.
The Social Network
ma 30.11. alkaen
MTV Katsomo+
- David Fincherin ohjaama tosipohjainen draama Mark Zuckerbergistä, Facebookin perustajasta ja maailman nuorimmasta miljonääristä. Menestyksellä on kuitenkin aina myös kääntöpuolensa. Yhdysvallat 2010.
URHEILU
JÄÄKIEKKO
Liiga
MTV Katsomo+ Urheilu
Hockey Night Perjantai MTV3-kanavalla
Myös MTV:n maksukanavilla
- Marraskuussa pelataan kaikkiaan 60 huippujännittävää Liigan runkosarjaottelua, jotka nähdään suorana MTV Katsomossa.
- Vaasan Sport jäädyttää seuralegenda Erik Riskan pelinumeron (#13) 14.11. HPK:ta vastaa pelattavassa ottelussa.
- Oman mausteensa tuovat myös sunnuntaipelit, kun sekä Tappara että Ilves isännöivät kotiottelun sunnuntaina. Heti kuun alkajaisiksi 1.11. Tappara kohtaa HPK:n, ja Ilves saa kaksi viikkoa myöhemmin vastaansa Ilves-suuruus Raimo Helmisen käskyttämän SaiPan. Siinä välissä Liiga ehtii olla myös viikon ajan maajoukkuetauolla (vko 45).
- Marraskuussa on myös paikallispelien värinää niin Tampereella kuin Helsingissäkin. HIFK ja Jokerit iskevät yhteen kauden toisessa Stadin derbyssä 11.11. ja Mansen herruudesta kamppaillaan Hockey Night Perjantai -lähetyksessä 20.11.
Hockey Night Perjantai -ottelulähetykset:
Pe 13.11. Pelicans–Ässät
Pe 20.11. Ilves–Tappara
Pe 27.11. HIFK–SaiPa
Mestis
MTV Katsomo+ Urheilu
Myös MTV:n maksukanavilla
- Mestiksessä mitellään paitsi sarjan voitosta myös ensi kauden Liigan alemman sarjatason paikoista. Marraskuussa pisteitä jaetaan kaikkiaan 25 ottelussa.
- Kuukausi alkaa Liigan tavoin maajoukkuetauolla ja ensimmäinen pelikierros on luvassa to 12.11., jolloin nähdään myös MTV Subin kuukauden ottelu TUTO–JoKP. Ottelun selostaa Juho Kokko yhdessä asiantuntija Ari Vallinin kanssa.
- Kaikki kauden Mestis-ottelut ovat katsottavissa MTV Katsomosta.
SHL
MTV Katsomo+ Urheilu
Myös MTV:n maksukanavilla
- Ruotsin kivikovan pääsarjan viikoittaiset suorat lähetykset jatkuvat MTV Katsomossa marraskuussa. Lähetyksiä on luvassa sekä suomen- että ruotsinkielisellä selostuksella, yhteensä 2–4 suoraa ottelua viikossa. Suomeksi otteluita selostaa Teppo Laaksonen.
Suomeksi selostetut SHL-lähetykset:
To 12.11. Björklöven–Örebro
To 19.11. Färjestad–Frölunda
To 26.11. Skellefteå–Rögle
Sveitsin liiga
MTV Katsomo+ Urheilu
Myös MTV:n maksukanavilla
- Marraskuun alun maajoukkuetauon jälkeen Sveitsin liigan viikoittaiset suorat lähetykset jatkuvat to 12.11. Kaikkiaan marraskuun aikana on tarjolla viisi kovatasoista ja suomalaisittain kiinnostavaa ottelua, joista Julius Sorjonen selostaa kolme suomeksi. Marraskuun otteluvalinnat vahvistuvat myöhemmin.
NHL
MTV Katsomo+ ja MTV Sub
Myös MTV:n maksukanavilla
- NHL:n huippukiekkoa nähdään parhaaseen katseluaikaan MTV Katsomon ja MTV Subin sunnuntai-illoissa.
- Marraskuun ensimmäisessä ottelussa kohtaavat hallitseva Stanley Cup -mestari Carolina Hurricanes ja Winnipeg Jets.
- Kamppailua, tunnetta ja tähtipelaajia riittää viikkoa myöhemmin, kun vastakkain asettuvat idän jättiläiset Boston Bruins ja Florida Panthers.
- Kuun kolmannessa ottelussa New York Rangers isännöi Carolina Hurricanesia yhdellä NHL:n tunnetuimmista areenoista, Madison Square Gardenissa.
- Marraskuu huipentuu Chicagossa, missä tuttujen divisioonavastustajien Chicago Blackhawksin ja Minnesota Wildin keskinäiset pisteet voivat osoittautua arvokkaiksi kauden mittaan.
Marraskuun NHL-ottelut:
Su 1.11. klo 20.00 Carolina Hurricanes–Winnipeg Jets
Su 8.11. klo 20.00 Boston Bruins–Florida Panthers
Su 22.11. klo 19.30 New York Rangers–Carolina Hurricanes
Su 29.11. klo 21.00 Chicago Blackhawks–Minnesota Wild
JALKAPALLO
Mestarien liiga
MTV Katsomo+ Urheilu
Myös MTV:n maksukanavilla
- Mestarien liigan pistejahti jatkuu neljännen ja viidennen kierroksen otteluilla 3.–4. ja 24.–25. marraskuuta.
- Herkkupaloina mainittakoon 3.11. pelattavat Atlético Madridin ja Bayern Münchenin sekä Manchester Unitedin ja Roman väliset ottelut. Loppukuusta seurataan muun muassa Manchester Cityn ja Napolin ottelua 25.11. sekä PSG:n ja Roman kohtaamista 25.11.
- Mestarien liiga -iltoja juhlistetaan MTV Katsomossa koko illan studiolähetyksillä tiistaisin ja keskiviikkoisin alkaen klo 19. Peetu Pasanen, Mika Väyrynen, Jari Litmanen, Antti Niemi ja Juho Rantala värittävät iltoja analyyseillään. Kaikki Mestarien liiga -ottelut nähdään MTV Katsomossa.
Serie A
MTV Katsomo+ Urheilu
Myös MTV:n maksukanavilla
- Serie A tarjoilee marraskuussa lähes 40 ottelua italialaista huippujalkapalloa. Kalenteriin kannattaa merkitä esimerkiksi heti kuun alussa 1.11. pelattava Juventus–Napoli, 8.11. pelattava Inter–Como sekä 29.11. pelattava Como–Juventus.
- MTV Katsomossa nähdään kaikki Serie A:n kauden ottelut suorina lähetyksinä, kiinnostavimmat suomeksi selostettuna.
Allsvenskan
MTV Katsomo+ Urheilu
Myös MTV:n maksukanavilla
- Ruotsin Allsvenskanissa marraskuu huipentuu mestaruusjuhliin. MTV Katsomossa nähdään kaksi ottelua suomeksi selostettuna jokaiselta kierrokselta.
UEFA Nations League
to 12.11. alkaen
MTV Katsomo+ Urheilu
Myös MTV:n maksukanavilla
- UEFA Nations Leaguen eli Kansojen liigan lohkovaihe huipentuu, kun kaksi viimeistä pelipäivää pelataan 12.–14. ja 15.–17. marraskuuta. Tämän jälkeen on selvillä, ketkä jatkavat maaliskuun neljännesvälieriin ja kohti kesäkuun finaaliturnausta.
- MTV Katsomossa nähdään kauden kaikki ottelut lukuun ottamatta Suomen maajoukkueen tai Valko-Venäjän otteluita.
MUU URHEILU
ATP Tennis
MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella
Myös MTV:n maksukanavilla
- Marraskuussa on luvassa todellista tennishuumaa! MTV Katsomossa seurataan Challenger Tourin kilpailua Helsingistä, minkä lisäksi pelataan kauden viimeinen ATP1000-turnaus Pariisissa sekä kauden huipentava Torinon finaaliturnaus.
- ATP-finaaleissa ovat mukana maailman kahdeksan parasta kaksinpelaajaa ja nelinpeliparia. Turnauksessa pelaavat myös Harri Heliövaara ja Henry Patten. Kaikki finaaliturnauksen ottelut nähdään MTV Katsomossa suomeksi selostettuna.
Marraskuun turnaukset:
2.–8.11. ATP1000: Pariisi
8.–14.11. ATP250: Tukholma
16.–22.11. ATP Challenger Tour: Helsinki
15.–22.11. ATP-finaalit: Torino
Super Formula
MTV Katsomo+ Urheilu
Myös MTV:n maksukanavilla
- Super Formulan kausi huipentuu kauden päätöskisaan 21.–22.11. MTV Katsomossa nähdään Suzukassa ajettavan kilpailun kahdet aika-ajot ja kaksi kilpailua. Lähetykset on selostettu suomeksi.
HUOM. Muutokset ohjelmistossa ovat mahdollisia. Varmista lähetysajat aina pressisivuston ohjelmaoppaasta tai hakemalla ohjelman nimellä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Maiju SalorantaPR & Communication ManagerMTV Oymaiju.saloranta@mtv.fi
Virpi ValtonenCommunication SpecialistMTV Oyvirpi.valtonen@mtv.fi
Onni OjalaPhoto Editor & PhotographerMTV Oyonni.ojala@mtv.fi
Kuvat
Linkit
Lisätietoa julkaisijasta
MTV Oy on Suomen johtava kaupallinen tv-yhtiö ja videosisältöjen talo: ilmiöiden, puheenaiheiden ja tähtien koti. MTV:n mediaperheeseen kuuluvat MTV Katsomo -suoratoistopalvelu, maksuttomat tv-kanavat MTV3, MTV Sub ja MTV Ava, ajankohtaiset uutiset monikanavaisesti välittävä MTV Uutiset, MTV Urheilu sekä MTV:n maksu-tv-kanavat. MTV on osa Schibstediä – yhtä Pohjoismaiden johtavista mediayhtiöistä. MTVyritys.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta MTV Oy
Rakkausrealityjen klassikko Bachelor Suomi on taas täällä! Näihin naisiin Arttu tutustuu uudella kaudella20.10.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Bachelor-Arttu etsii rakkautta lukuisten upeiden naisten joukosta uudella Bachelor Suomi -kaudella, joka vie matkalle suurten tunteiden, luottamuksen ja läheisyyden äärelle. Bachelor Suomi alkaa MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla tiistaina 17. marraskuuta.
Hyvää kannattaa odottaa - MTV:n Kuokkavieras Kataja -ohjelmassa matkataan Janne Katajan johdolla ma 16.11. alkaen jälleen ympäri Suomen – ja jopa ulkomaille!19.10.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Suomalaisten vieraanvaraisuutta tutkitaan jälleen, kun Kuokkavieras Kataja alkaa MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla. Janne Katajan johtama kolmikko saa uuden jäsenen ja matkaa 10 paikkakunnalle Hangosta Huittisiin ja Puolangalta Aurinkorannikolle.
Jenni Poikelus on uusi Big Brother Suomi -juontaja!16.10.2026 09:40:00 EEST | Tiedote
Big Brother Suomi tuo valoa ja väriä sekä valtavan annoksen viihdettä vuoden pimeimpään aikaan. Jenni Poikelus luotsaa joulukuussa alkavan Big Brother Suomen suoria lähetyksiä.
MTV tuo klassikkosarjan tähän päivään: Rimakauhua ja rakkautta alkaa 14. marraskuuta14.10.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Seksikohelluksia, itsetunto-ongelmia ja pakahduttavia onnentunteita riittää uudessa kotimaisessa Rimakauhua ja rakkautta -sarjassa, joka seuraa kolmen pariskunnan elämää arjen, työpaineiden, perheen ja ihmissuhteiden aallokossa. Rakastetun brittisarjan uusi versio alkaa MTV Katsomossa 14. marraskuuta.
MTV:n alkusyksyn ohjelmistossa useampi miljoonayleisön tavoittava ohjelma6.10.2026 09:55:52 EEST | Tiedote
MTV:n syksy on alkanut vahvasti: kaupallinen katseluosuus on yli 46 %, ohjelmiston useampi ohjelma on tavoittanut miljoonayleisön, ja MTV Katsomossa katselu on kasvanut erityisesti 25–44-vuotiaiden naisten osalta edellisvuoden syyskuusta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme