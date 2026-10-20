RKP:n Yhteispiiri nimesi ensimmäiset ehdokkaansa vuoden 2027 eduskuntavaaleihin
20.10.2026 14:35:11 EEST | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote
Ruotsalaisen kansanpuolueen Yhteispiiri nimesi kokouksessaan 19. lokakuuta 2026 ensimmäiset kymmenen ehdokastaan kevään 2027 eduskuntavaaleihin.
Ehdokkailla on monipuolista osaamista ja kokemusta sekä vahva halu vaikuttaa Suomen tulevaisuuteen omissa vaalipiireissään. Piirin puheenjohtaja Johan Bardy on tyytyväinen ensimmäiseen ehdokasjoukkoon.
– Olemme nyt ottaneet tärkeän askeleen kohti eduskuntavaaleja. Lähdemme vaaleihin maan ainoana kansanpuolueena, jolla on tulevaisuudenuskoa ja selkeä tavoite vahvistaa Suomen elinvoimaa. Haluamme tehdä työtä sujuvan arjen, paremman talouden, laadukkaan koulutuksen ja molemmilla kansalliskielillä toimivien turvallisten palveluiden puolesta. RKP haluaa olla rakentava voima, joka luo yhteyksiä ihmisten välille, edistää yrittäjyyttä ja puolustaa avointa ja kaksikielistä Suomea, Bardy toteaa.
Ensimmäiset kymmenen ehdokasta ovat:
Hämeen vaalipiiri
Marina Bergman-Pyykkönen
Petteri Kaleva
Pia Tyyskä
Kaakkois-Suomen vaalipiiri
Johan Bardy
Esa Sjöblom
Pepina Malmberg
Oulun vaalipiiri
Pekka Sinervo
Tanja-Maria Nyman
Jari Aho
Savo-Karjalan vaalipiiri
Suraindran Kamalakanan
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