RKP:n Yhteispiiri nimesi ensimmäiset ehdokkaansa vuoden 2027 eduskuntavaaleihin

Ehdokkailla on monipuolista osaamista ja kokemusta sekä vahva halu vaikuttaa Suomen tulevaisuuteen omissa vaalipiireissään. Piirin puheenjohtaja Johan Bardy on tyytyväinen ensimmäiseen ehdokasjoukkoon.

– Olemme nyt ottaneet tärkeän askeleen kohti eduskuntavaaleja. Lähdemme vaaleihin maan ainoana kansanpuolueena, jolla on tulevaisuudenuskoa ja selkeä tavoite vahvistaa Suomen elinvoimaa. Haluamme tehdä työtä sujuvan arjen, paremman talouden, laadukkaan koulutuksen ja molemmilla kansalliskielillä toimivien turvallisten palveluiden puolesta. RKP haluaa olla rakentava voima, joka luo yhteyksiä ihmisten välille, edistää yrittäjyyttä ja puolustaa avointa ja kaksikielistä Suomea, Bardy toteaa.

Ensimmäiset kymmenen ehdokasta ovat:

Hämeen vaalipiiri

Marina Bergman-Pyykkönen

Petteri Kaleva

Pia Tyyskä

Kaakkois-Suomen vaalipiiri

Johan Bardy

Esa Sjöblom

Pepina Malmberg

Oulun vaalipiiri

Pekka Sinervo

Tanja-Maria Nyman

Jari Aho

Savo-Karjalan vaalipiiri

Suraindran Kamalakanan